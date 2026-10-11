Vinícius Júnior foi o grande protagonista da partida entre Real Madrid e Villarreal, especialmente nas horas que se seguiram ao jogo.

A expulsão de Vinícius fez com que o Real completasse a partida com dez jogadores e também provocou a anulação do gol que ele mesmo havia marcado, o que pesou nos minutos finais do confronto e quase colocou em risco a vitória do time merengue.

Muitos jornalistas apontaram esse episódio, sobretudo porque se tratou de um erro cometido por Vinícius, no qual ele não deveria ter incorrido.

O astro brasileiro tem experiência suficiente para evitar esse tipo de erro que prejudica a equipe. Foi o que afirmou o jornalista Rubén Cañizares, ao falar sobre o lance ocorrido no duelo entre Real Madrid e Villarreal.

O site Defensa Central publicou as declarações de Cañizares, feitas ao programa "Tiempo de Juego", transmitido pela rádio Cope.

Rubén Cañizares disse: "Vinícius não conhece as regras do jogo. Ele estragou um ataque magnífico que terminou em gol".

E acrescentou: "A atitude dele é estúpida. Ele precisava ser mais inteligente, porque a partida estaria decidida naquele lance".

Pode-se discutir se um puxão leve de cabelo, sem provocar o desequilíbrio do adversário, é suficiente para a expulsão do jogador.

Mas, de acordo com as regras do jogo, essa atitude exige o cartão vermelho, restando depois que os árbitros apliquem a regra de forma correta e justa. E Vinícius deveria estar ciente disso para que a situação não se repita.

O caso ganha importância especial porque o jornalista Cañizares ressaltou que "Vinícius é mais rápido que Saliba e estava levando vantagem sobre ele no posicionamento".

Por isso, não há qualquer justificativa para estragar um ataque magnífico que terminou em gol por causa de uma atitude completamente dispensável. O gol não foi validado e o Real Madrid foi obrigado a sofrer nos minutos finais da partida.