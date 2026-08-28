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Nova contratação do City chega a Manchester; exames médicos nas próximas horas

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O talento do Palmeiras na Inglaterra

O Manchester City fechou uma nova contratação ofensiva vinda do Brasil, após chegar a um acordo completo com o Palmeiras para a contratação da jovem promessa Allan Elias por 40 milhões de euros.

Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores e treinadores na Europa, confirmou que o jogador já chegou à cidade de Manchester nas últimas horas, preparando-se para realizar os exames médicos e assinar oficialmente com o campeão inglês no fim de semana.

Por sua vez, o jornal "The Athletic" informou que o negócio inclui um valor fixo de 37,5 milhões de euros, além de 2,5 milhões de euros em bônus e premiações, sendo que ainda não foi revelada a duração do contrato.

O City havia colocado Allan em sua lista de alvos para reforçar seu ataque, apesar da insistência do Palmeiras de que ele não estava à venda, já que fontes próximas ao clube brasileiro indicaram que o valor da multa rescisória em seu contrato é de 100 milhões de euros, o que significa que o City conseguiu reduzir o valor em mais da metade.

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Este negócio ocorre depois de o Manchester City ter concordado em vender seu ponta brasileiro Savinho ao Tottenham Hotspur, em uma transferência enorme na qual o clube londrino pagará 75 milhões de libras esterlinas adiantados, além de 10 milhões de libras esterlinas em possíveis bônus.

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