A crise recente do Barcelona acabou beneficiando um jogador do elenco que esteve perto de deixar o clube catalão, já que agora ele tem uma nova chance de se afirmar e de mostrar uma imagem diferente.

O Barcelona sofreu um novo golpe antes de dar sequência à sua caminhada no Campeonato Espanhol, após a confirmação da ausência do jogador Xavi Espart por cerca de sete semanas, devido a uma lesão no tornozelo direito durante o confronto com o Real Madrid no Clássico, que terminou com a vitória da equipe merengue pelo placar de 2 a 1.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Alejandro Baldé (23 anos) terá uma segunda chance, após a lesão de Espart e sua longa ausência.

Baldé ficou fora dos planos do técnico Hansi Flick no último verão, mas o jogador formado nas categorias de base do Barcelona ignorou propostas do Manchester United e de outros clubes em busca do sucesso com a equipe.

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Antes do início da primeira rodada, o técnico alertou em coletiva de imprensa: "Conversei com Alejandro Baldé nesta manhã. Acho que ele não está totalmente pronto, e não está aqui, então decidi mantê-lo no Barcelona". E acrescentou: "Pedi que ele refletisse sobre o assunto e esvaziasse a cabeça. Vamos conversar novamente amanhã".

Após dez rodadas, e com as ausências de Xavi Espart e Eric Garcia, além das dúvidas que permanecem sobre a participação de Jules Koundé — que seguiu treinando separado do grupo ontem —, Flick pode lhe dar outra oportunidade.

O técnico já o havia escalado no Clássico, assim que Espart caiu lesionado após um choque com Tchouaméni meia hora depois do início da partida, e ele pode começar como titular no próximo sábado contra o Alavés.

5 meses de ausência da equipe titular

Caso participe, Baldé pode recuperar seu lugar na equipe titular após uma ausência que durou mais de cinco meses, com a transferência de Cancelo para o lado direito, ou talvez Brayan Fariñas assuma seu lugar.

A última vez em que o jovem jogador do Barcelona atuou como titular foi no dia 23 de maio, na última partida do Barcelona no Campeonato Espanhol no estádio Mestalla, após o título já ter sido decidido.

O Barcelona perdeu pelo placar de 3 a 1, e Baldé jogou a partida inteira. Desde então, no Campeonato Espanhol, Baldé não foi incluído na lista da equipe na primeira rodada e permaneceu como reserva em sete partidas sem jogar um único minuto. Até atuar por 60 minutos completos contra o Real Madrid no último domingo.

Baldé jogou apenas 12 minutos na goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander no estádio Camp Nou, além de 16 minutos no estádio Parc des Princes, em Paris, contra o Paris Saint-Germain.

Seu futuro antes da próxima janela de transferências de inverno ainda é incerto, mas, se houver qualquer chance de mudar sua situação, isso depende de seu retorno ao seu melhor nível contra o Alavés no próximo sábado, e de tentar convencer Flick mais uma vez a mantê-lo.