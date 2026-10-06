O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidiu cercar seu rival dos Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a seleção dos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, na partida final da 27ª edição do torneio do Golfo.

Donis anunciou a escalação oficial, que contou com a presença de três jogadores no meio-campo pela primeira vez nesta edição do torneio do Golfo: Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kanno e Nasser Al-Dawsari.

O treinador grego vinha utilizando de forma permanente Mohammed Kanno e outro jogador ao seu lado no meio-campo durante as quatro partidas anteriores do torneio do Golfo, com Salem Al-Dawsari colocado como armador. Correção: com Saleh Abu Al-Shamat colocado como armador.

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Desta vez, Donis decidiu deslocar Saleh Abu Al-Shamat para atuar na posição de ponta-direita de forma declarada, à frente de seu irmão, o lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat, utilizando Hammam Al-Hammami como ponta-esquerda e Firas Al-Buraikan como atacante declarado.

Além disso, o treinador grego trouxe de volta à escalação titular o jogador Hassan Tambakti, ao lado de Abdulelah Al-Amri, depois de ele ter ficado no banco durante a vitória sobre o Catar nos pênaltis nas semifinais.

A escalação da seleção da Arábia Saudita foi a seguinte:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Linha defensiva: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari

Ataque: Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami

Do outro lado, o croata Zlatko Dalic, técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a escalação oficial que disputa a partida contra a Arábia Saudita.

A escalação da seleção dos Emirados Árabes Unidos foi a seguinte:

Goleiro: Khalid Eisa

Linha defensiva: Ruben Felipe - Lucas Pimenta - Alaaeldin Zuhair - Marcus Meloni

Meio-campo: Mamadou Coulibaly - Essam Fayez - Bruno Oliveira

Ataque: Nicolas Gimenez - Guilherme da Silva - Ousmane Camara