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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra o RB Leipzig: Kylian Mbappe e Arda Guler impressionam antes de Diomande roubar a cena

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O Real Madrid manteve o aproveitamento perfeito neste início de Champions League ao vencer o RB Leipzig por 4 a 1, impulsionado por um gol e uma assistência de Kylian Mbappé. Yan Diomande, que saiu do banco, roubou a cena no fim com um voleio espetacular para garantir os três pontos.

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O Real Madrid manteve sua campanha perfeita na fase de liga da Champions League com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig no Santiago Bernabéu. Embora o placar sugira domínio absoluto, o jogo foi uma disputa tática de poucas chances até Bernardo Silva abrir o placar aos 43 minutos. A capacidade do Madrid de explorar os espaços entre o centro e as laterais ficou mais evidente após o intervalo. A equipe conseguiu superar o bloco médio do Leipzig e criar oportunidades claras, terminando com quatro gols apesar de um xG de 2,91, graças à qualidade individual de seus jogadores.

No segundo tempo, Arda Güler aproveitou o altruísmo de Kylian Mbappé antes de o próprio francês marcar o terceiro com uma finalização precisa e colocada. Embora Tidiam Gomis tenha dado aos visitantes uma breve esperança de reação, a noite foi de Yan Diomande. O reserva fechou a atuação com uma conclusão espetacular, acertando um voleio de classe mundial no ângulo para garantir que a equipe de José Mourinho siga entre a elite europeia, com nove pontos em três jogos.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 7/10

O belga passou longos períodos como espectador, mas se manteve atento quando o Leipzig acelerou nas transições. Fez cinco defesas, com destaque para as intervenções diante de Rômulo e Nkunku, que preservaram a vantagem do Madrid no primeiro tempo. Pouco pôde fazer no potente gol de Gomis no fim.

Federico Valverde - 7/10

Atuando em uma função híbrida de lateral-direito, Valverde foi uma força defensiva. Liderou a equipe com 12 intervenções defensivas, incluindo quatro desarmes bem-sucedidos. Seu fôlego permitiu ao Madrid manter a linha defensiva adiantada, embora sua contribuição ofensiva tenha sido um pouco limitada pela posição mais recuada em que começou.

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Antonio Rüdiger - 6/10

O alemão teve uma atuação agressiva, como de costume, e comandou a defesa com autoridade. Embora a movimentação de Nkunku o tenha tirado de posição em alguns momentos, manteve o domínio pelo alto. Deve ter ficado frustrado por não terminar o jogo sem sofrer gols.

Tópicos relacionados

Dean Huijsen - 8/10

Foi o destaque técnico da defesa. Huijsen acertou impressionantes 97 de 102 passes e foi o principal responsável por fazer a bola avançar a partir da defesa. Sua calma sob pressão foi fundamental para superar os movimentos iniciais de pressão do Leipzig.

Alvaro Carreras - 6/10

Teve uma atuação segura, sem brilho especial, pelo lado esquerdo. Carreras ofereceu a amplitude necessária para esticar o 4-2-3-1 do Leipzig, mas por vezes hesitou quando Antonio Nusa se deslocou para o meio. Foi substituído por Marc Cucurella aos 70 minutos para reforçar o setor.

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Meio-campo

Eduardo Camavinga - 7/10

O francês deu equilíbrio tático à dupla de volantes. Sua capacidade de recuperar a posse e iniciar transições foi fundamental para o Madrid ficar com 64% da posse de bola. Embora tenha errado uma tentativa de longe aos 67 minutos, seu trabalho discreto permitiu que os atacantes brilhassem.

Bernardo Silva - 8/10

O primeiro gol de Silva pelo clube recompensou suas infiltrações inteligentes e difíceis de acompanhar. Abriu o placar aos 43 minutos, ao reagir mais rápido a um rebote. Sua segurança técnica em espaços apertados fez com que o Madrid raramente perdesse a bola em zonas centrais perigosas.

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Jude Bellingham - 7/10

Bellingham teve papel fundamental no segundo gol, ao levantar uma bola na medida para Mbappé dar a assistência a Güler. Embora não tenha marcado, seus 88 minutos foram definidos pela excelente leitura dos espaços e pela capacidade de ligar o meio-campo ao ataque com naturalidade.

Ataque

Arda Guler - 8/10

A jovem promessa turca segue correspondendo às expectativas. Estava no lugar certo, na hora certa, para completar para o gol e marcar o segundo do Madrid aos 52 minutos. Além do gol, sua visão de jogo e a precisão de seus passes no terço final causaram problemas constantes ao Leipzig até sua saída, aos 78 minutos.

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Vinicius Junior - 6/10

Teve uma noite mais discreta para seus altos padrões. O brasileiro viu uma finalização ser bloqueada aos 29 minutos e teve dificuldade para encontrar seu ritmo habitual diante da defesa compacta do Leipzig. Foi substituído aos 70 minutos, quando Mourinho buscou renovar o fôlego da equipe.

Kylian Mbappe - 9/10

Foi o centro de tudo o que o Real Madrid fez de melhor. Mbappé deu a assistência de cabeça para o gol de Güler antes de marcar com uma finalização colocada sublime aos 83 minutos. Com 10 finalizações, duas delas no gol, foi uma ameaça constante e mostrou por que é o jogador decisivo neste nível.

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Reservas e técnico

Marc Cucurella (70') - 6/10

Entrou no lugar de Carreras para dar mais firmeza defensiva à equipe enquanto o Leipzig buscava uma forma de voltar ao jogo.

Yan Diomande (70') - 9/10

Teve uma participação sensacional após entrar em campo. Diomande deu a assistência para o gol de Mbappe antes de acertar um “voleio indefensável” aos 87 minutos. Uma conclusão de classe mundial que justificou o alto valor pago por ele.

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Brahim Diaz (78') - 6/10

Entrou na reta final para manter a pressão alta e dar novo fôlego à equipe no terço final.

Endrick (88') - Sem nota

Teve pouco tempo para causar um impacto significativo, embora quase tenha dado uma assistência para Espi nos acréscimos.

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Carlos Espi (88') - Sem nota

Chegou perto de marcar duas vezes nos minutos finais, acertando a rede pelo lado de fora em uma das tentativas.

Jose Mourinho - 8/10

A paciência tática de Mourinho deu resultado. Ao orientar sua equipe a dominar a posse de bola (64%) e esperar que o Leipzig se cansasse, preparou o terreno para uma arrancada ofensiva no segundo tempo. Suas substituições foram perfeitas, especialmente a entrada de Diomande, que decidiu o jogo.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”