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O Paris Saint-Germain superou um revés logo no início da partida no Allianz Riviera e venceu o Nice por 3 a 2 em um jogo emocionante. Os jovens Desire Doue e Senny Mayulu foram fundamentais para virar o placar, enquanto a equipe de Luis Enrique mostrou capacidade de adaptação tática fora de casa.

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O Paris Saint-Germain de Luis Enrique mostrou a força de seu elenco e sua flexibilidade tática em um confronto intenso no Allianz Riviera. Apesar de sair atrás após um gol de Mohamed Amoura aos 8 minutos, o time visitante dominou o jogo territorialmente, com 63% de posse de bola.

A virada começou em uma sequência caótica de dois minutos após a marca de meia hora de jogo. A pressão incessante do PSG forçou erros dos donos da casa e permitiu que os jovens parisienses assumissem o controle da partida.

Do ponto de vista tático, a partida colocou frente a frente a eficiência da pressão alta do PSG e o perigo do Nice nas transições. Embora o Nice tenha ameaçado nos contra-ataques e dado emoção ao fim do jogo com Ali Abdi, o maior número de gols esperados (xG) do PSG, de 1,90, refletiu sua superioridade na criação de chances.

No segundo tempo, Luis Enrique administrou a partida com substituições calculadas. Ferran Torres marcou o terceiro gol, e o PSG resistiu à pressão final para manter sua posição na liderança da Ligue 1.

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Goleiro e defesa

Matvey Safonov - 6/10

Safonov pouco teve a fazer durante longos períodos, já que o PSG dominou a posse, mas ficou exposto no primeiro gol e no gol de Abdi perto do fim. Fez uma defesa ao longo da tarde e foi preciso na distribuição da bola, como primeiro ponto da construção das jogadas.

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Lucas Hernandez - 6/10

Atuando pelo lado esquerdo da defesa, Hernandez deu estabilidade com sua experiência antes de ser substituído por Marquinhos aos 79 minutos. Manteve a disciplina no posicionamento e ajudou a limitar o Nice a apenas três finalizações no alvo, apesar do perigo da equipe nos contra-ataques.

Achraf Hakimi - 8/10

Opção constante pela direita, Hakimi coroou sua atuação com a assistência para o gol de Desire Doue aos 32 minutos. Seus quatro cruzamentos refletiram sua participação ofensiva, e ele liderou a equipe com a garra habitual de capitão até o apito final.

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Illia Zabarnyi - 7/10

O defensor ucraniano foi essencial para conter a ameaça física de Evan Guessand. Zabarnyi fez vários cortes e mostrou segurança ao atuar em uma linha defensiva adiantada, ajudando o PSG a manter a pressão no campo do Nice.

Nuno Mendes - 6/10

Mendes ofereceu sua presença física habitual pela esquerda, mas foi mais conservador do que Hakimi. Saiu pouco depois da marca de uma hora de jogo para a entrada de Willian Pacho, quando Luis Enrique buscou reforçar a estrutura defensiva.

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Meio-campo

Joao Neves - 7/10

Responsável por ditar o ritmo no meio-campo, Neves completou um grande número de passes para ajudar o PSG a manter seus 63% de posse de bola. Sua capacidade de fazer a bola circular e resistir à pressão do Nice foi vital para manter os donos da casa recuados.

Fabian Ruiz - 7/10

Ruiz deu equilíbrio técnico ao lado de Neves, ocupando os espaços entre o centro e as laterais para ligar o meio-campo ao ataque. Foi seguro com a bola e disciplinado defensivamente quando o Nice tentou avançar pelo centro.

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Warren Zaire-Emery - 7/10

Zaire-Emery mostrou fôlego ao percorrer muito terreno para ajudar tanto na pressão quanto na defesa. Sua maturidade física permitiu que vencesse várias disputas no terço central contra um meio-campo agressivo do Nice.

Ataque

Maghnes Akliouche - 6/10

Akliouche mostrou lampejos de talento, mas teve dificuldade para acertar o último passe antes de ser substituído por Malick Godts. Participou da construção da jogada que acabou levando ao lance do pênalti.

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Desire Doue - 8/10

Uma atuação de destaque do versátil atacante. Doue mostrou muita calma para marcar o segundo gol do PSG aos 32 minutos, segundos depois do empate. Com seus dribles e sua objetividade, deu trabalho constante ao Nice antes de ser substituído por Ferran Torres.

Senny Mayulu - 8/10

O jovem mostrou sangue-frio para converter um pênalti aos 31 minutos e dar início à virada do PSG. Além do gol, sua movimentação sem a bola criou o espaço necessário para Doue explorar o lado oposto do campo.

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Reservas e técnico

Ferran Torres - 8/10

Entrou e fez a diferença. Torres substituiu Doue no primeiro tempo e marcou aos 85 minutos, após passe de Ousmane Dembele. O gol acabou sendo o da vitória.

Ousmane Dembele - 7/10

Dembele entrou aos 61 minutos e mudou a dinâmica do ataque. Sua visão de jogo rendeu a assistência para o gol de Ferran Torres perto do fim, justificando a decisão de Luis Enrique de colocá-lo em campo.

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Willian Pacho - 6/10

Pacho entrou aos 61 minutos no lugar de Nuno Mendes e acrescentou altura e solidez defensiva quando o Nice começou a avançar com mais jogadores em busca do empate.

Malick Godts - 6/10

O jovem reserva trouxe energia para a meia hora final e ajudou o PSG a manter a intensidade defensiva à medida que a partida se aproximava do fim.

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Marquinhos - 6/10

O veterano entrou para os 11 minutos finais com a missão de garantir o resultado. Embora o PSG tenha sofrido o segundo gol perto do fim, sua experiência foi vital para superar os cinco minutos de acréscimos.

Luis Enrique - 8/10

A organização tática do treinador permitiu que o PSG reagisse rapidamente após sair atrás no placar. O uso do banco foi especialmente eficaz: tanto o autor do terceiro gol, Torres, quanto o responsável pela assistência, Dembele, entraram como reservas.