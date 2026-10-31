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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Milan contra a Inter: Diego Moreira e Christian Pulisic surpreendem a rival com atuação de gala no clássico

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O Milan levou a melhor sobre o rival local ao vencer a Inter por 3 a 1 com eficiência no San Siro. Uma arrancada espetacular no primeiro tempo, impulsionada por Diego Moreira e Christian Pulisic, foi demais para a Inter.

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O AC Milan deu uma aula de tática no Derby della Madonnina e venceu a Inter por 3 a 1, com uma atuação de alta intensidade marcada pelo jogo vertical e pela eficiência nas finalizações. O Milan assumiu o controle desde o início, abriu dois gols de vantagem nos primeiros dez minutos e mostrou que é um candidato ao título sob o comando de Ruben Amorim.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Milan nas transições, com Diego Moreira como principal articulador. Embora Alessandro Bastoni tenha diminuído para a Inter aos 22 minutos, o Milan não se abalou e restabeleceu a vantagem de dois gols antes do intervalo.

O segundo tempo foi de administração do resultado. Mesmo enfrentando 19 finalizações no total, o Milan limitou a Inter a chances de baixa qualidade. Com sete defesas de Mike Maignan e um trio de zagueiros resistente, o Milan não deu à equipe do lado azul de Milão a oportunidade de voltar ao jogo.

Goleiro e defesa

Mike Maignan: 9/10

O goleiro da seleção francesa foi o pilar da vitória. Diante de oito finalizações no gol e de 1,78 gol esperado sofrido (xGC), Maignan fez 7 defesas importantes para preservar a vantagem. Sua capacidade de dominar a área nos 11 escanteios da Inter foi significativa do ponto de vista tático e impediu que a equipe criasse chances nas segundas jogadas. Pouco pôde fazer no gol de cabeça de Bastoni, mas, fora isso, não cometeu erros.

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Strahinja Pavlovic: 7/10

Posicionado à esquerda no trio de zagueiros, Pavlovic teve a tarefa de acompanhar as movimentações de Djed Spence e Andy Diouf. Mostrou força no jogo aéreo e quase marcou aos 41 minutos, em uma cabeçada que exigiu uma defesa de Martinez. Manteve a disciplina defensiva durante os noventa minutos.

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Koni De Winter: 8/10

Os números de De Winter impressionaram no campo de defesa: ele liderou a partida com 19 intervenções defensivas. Venceu 6 duelos e fez um desarme importante, atuando como principal barreira contra Marcus Thuram. Seu posicionamento foi exemplar. Recuperou bolas soltas constantemente e manteve a região central da defesa impenetrável.

Mario Gila: 7/10

Gila completou o trio de zagueiros com uma atuação sólida e sem complicações. Foi eficiente na distribuição da bola e teve papel importante na linha defensiva recuada que frustrou a Inter no segundo tempo. Sua comunicação com De Winter ajudou o Milan a resistir aos períodos de forte pressão adversária.

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Meio-campo

Diego Moreira: 9,5/10

Uma atuação que mudou o jogo na posição de ala direito. Moreira foi o centro criativo da equipe, deu duas assistências e marcou um gol decisivo aos 43 minutos, fazendo 3 a 1. Seus cruzamentos e o perigo que ofereceu nas bolas paradas, incluindo uma cobrança de falta forte aos 43 minutos, mantiveram a Inter sob pressão. Foi o principal motor dos contra-ataques do Milan antes de ser substituído no fim.

Luka Modric: 8/10

O veterano meio-campista trouxe a serenidade necessária a um clássico de alta intensidade. Apesar de o Milan ter tido menos posse de bola, Modric foi muito eficiente: acertou 67 passes em 74 tentativas. Ditou o ritmo sempre que o Milan recuperou a posse e ajudou a administrar as transições até o apito final.

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Sankhoun Diawara: 7/10

Diawara deu a combatividade necessária ao lado de Modric. Sua função foi principalmente defensiva: interromper as jogadas adversárias e proteger o trio de zagueiros. Trabalhou sem descanso para pressionar Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella, dando aos meias criativos da Inter pouco tempo para encontrar passes em profundidade.

Yunus Musah: 7/10

O vigor físico de Musah foi fundamental pelo lado esquerdo. Recuou com disciplina para apoiar Pavlovic e ofereceu uma opção para os lançamentos longos de Maignan. Sua capacidade de conduzir a bola sob pressão ajudou o Milan a sair do próprio campo durante o cerco adversário no segundo tempo.

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Ataque

Christian Pulisic: 8/10

Pulisic deu o tom da partida com seu gol de oportunismo aos 4 minutos. Movimentou-se bem no terço final e frequentemente tirou os defensores da Inter de posição para abrir espaços a Moreira e Rabiot. Foi substituído aos 82 minutos depois de uma atuação desgastante.

Adrien Rabiot: 8/10

Escalado em uma função mais adiantada, Rabiot mostrou que a escolha foi um acerto tático. Marcou o segundo gol aos 10 minutos e foi uma ameaça física constante na área nas bolas paradas. Sua capacidade de gerar 1,00 xGOT (gols esperados em finalizações no alvo) refletiu a precisão de suas finalizações na partida.

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Goncalo Ramos: 6/10

Embora não tenha marcado, Ramos foi uma referência fundamental para o ataque. Disputou espaço com os zagueiros da Inter, Akanji e Bisseck, permitindo que Pulisic e Rabiot atuassem entre o centro e as laterais do campo. Suas movimentações em benefício da equipe foram essenciais para o sucesso tático do esquema 3-4-2-1.

Substitutos e técnico

Alphadjo Cisse: 6/10

Entrou aos 82 minutos no lugar de Pulisic. Teve uma chance nos acréscimos, mas finalizou para fora. Deu fôlego à equipe para assegurar a vitória.

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Ardon Jashari: 6/10

Entrou aos 82 minutos no lugar de Musah para reforçar o meio-campo. Manteve a disciplina e ajudou o Milan a preservar sua organização diante da pressão final da Inter.

Davide Bartesaghi: sem nota

Entrou aos 83 minutos no lugar de Diawara. Não teve tempo suficiente para influenciar significativamente as estatísticas da partida.

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Omari Hutchinson: sem nota

Substituiu Moreira aos 89 minutos para acrescentar velocidade aos contra-ataques na reta final.

Filippo Terracciano: sem nota

Substituiu Ramos aos 89 minutos para acrescentar um jogador à linha defensiva.

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Ruben Amorim: 9/10

Ruben Amorim MilanGetty Images

Amorim levou clara vantagem sobre Cristian Chivu no duelo tático. Ciente da força da Inter com a posse de bola, montou um 3-4-2-1 resistente que aproveitou ao máximo a velocidade nas transições. A decisão de escalar Moreira aberto e Rabiot em uma posição mais adiantada rendeu três gols no primeiro tempo e uma vitória marcante no clássico.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

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