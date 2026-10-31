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O Milan levou a melhor sobre o rival local ao vencer a Inter por 3 a 1 com eficiência no San Siro. Uma arrancada espetacular no primeiro tempo, impulsionada por Diego Moreira e Christian Pulisic, foi demais para a Inter.

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O AC Milan deu uma aula de tática no Derby della Madonnina e venceu a Inter por 3 a 1, com uma atuação de alta intensidade marcada pelo jogo vertical e pela eficiência nas finalizações. O Milan assumiu o controle desde o início, abriu dois gols de vantagem nos primeiros dez minutos e mostrou que é um candidato ao título sob o comando de Ruben Amorim.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Milan nas transições, com Diego Moreira como principal articulador. Embora Alessandro Bastoni tenha diminuído para a Inter aos 22 minutos, o Milan não se abalou e restabeleceu a vantagem de dois gols antes do intervalo.

O segundo tempo foi de administração do resultado. Mesmo enfrentando 19 finalizações no total, o Milan limitou a Inter a chances de baixa qualidade. Com sete defesas de Mike Maignan e um trio de zagueiros resistente, o Milan não deu à equipe do lado azul de Milão a oportunidade de voltar ao jogo.

Goleiro e defesa

Mike Maignan: 9/10

O goleiro da seleção francesa foi o pilar da vitória. Diante de oito finalizações no gol e de 1,78 gol esperado sofrido (xGC), Maignan fez 7 defesas importantes para preservar a vantagem. Sua capacidade de dominar a área nos 11 escanteios da Inter foi significativa do ponto de vista tático e impediu que a equipe criasse chances nas segundas jogadas. Pouco pôde fazer no gol de cabeça de Bastoni, mas, fora isso, não cometeu erros.

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Strahinja Pavlovic: 7/10

Posicionado à esquerda no trio de zagueiros, Pavlovic teve a tarefa de acompanhar as movimentações de Djed Spence e Andy Diouf. Mostrou força no jogo aéreo e quase marcou aos 41 minutos, em uma cabeçada que exigiu uma defesa de Martinez. Manteve a disciplina defensiva durante os noventa minutos.

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Koni De Winter: 8/10

Os números de De Winter impressionaram no campo de defesa: ele liderou a partida com 19 intervenções defensivas. Venceu 6 duelos e fez um desarme importante, atuando como principal barreira contra Marcus Thuram. Seu posicionamento foi exemplar. Recuperou bolas soltas constantemente e manteve a região central da defesa impenetrável.

Mario Gila: 7/10

Gila completou o trio de zagueiros com uma atuação sólida e sem complicações. Foi eficiente na distribuição da bola e teve papel importante na linha defensiva recuada que frustrou a Inter no segundo tempo. Sua comunicação com De Winter ajudou o Milan a resistir aos períodos de forte pressão adversária.

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Meio-campo

Diego Moreira: 9,5/10

Uma atuação que mudou o jogo na posição de ala direito. Moreira foi o centro criativo da equipe, deu duas assistências e marcou um gol decisivo aos 43 minutos, fazendo 3 a 1. Seus cruzamentos e o perigo que ofereceu nas bolas paradas, incluindo uma cobrança de falta forte aos 43 minutos, mantiveram a Inter sob pressão. Foi o principal motor dos contra-ataques do Milan antes de ser substituído no fim.

Luka Modric: 8/10

O veterano meio-campista trouxe a serenidade necessária a um clássico de alta intensidade. Apesar de o Milan ter tido menos posse de bola, Modric foi muito eficiente: acertou 67 passes em 74 tentativas. Ditou o ritmo sempre que o Milan recuperou a posse e ajudou a administrar as transições até o apito final.

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Sankhoun Diawara: 7/10

Diawara deu a combatividade necessária ao lado de Modric. Sua função foi principalmente defensiva: interromper as jogadas adversárias e proteger o trio de zagueiros. Trabalhou sem descanso para pressionar Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella, dando aos meias criativos da Inter pouco tempo para encontrar passes em profundidade.

Yunus Musah: 7/10

O vigor físico de Musah foi fundamental pelo lado esquerdo. Recuou com disciplina para apoiar Pavlovic e ofereceu uma opção para os lançamentos longos de Maignan. Sua capacidade de conduzir a bola sob pressão ajudou o Milan a sair do próprio campo durante o cerco adversário no segundo tempo.

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Ataque

Christian Pulisic: 8/10

Pulisic deu o tom da partida com seu gol de oportunismo aos 4 minutos. Movimentou-se bem no terço final e frequentemente tirou os defensores da Inter de posição para abrir espaços a Moreira e Rabiot. Foi substituído aos 82 minutos depois de uma atuação desgastante.

Adrien Rabiot: 8/10

Escalado em uma função mais adiantada, Rabiot mostrou que a escolha foi um acerto tático. Marcou o segundo gol aos 10 minutos e foi uma ameaça física constante na área nas bolas paradas. Sua capacidade de gerar 1,00 xGOT (gols esperados em finalizações no alvo) refletiu a precisão de suas finalizações na partida.

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Goncalo Ramos: 6/10

Embora não tenha marcado, Ramos foi uma referência fundamental para o ataque. Disputou espaço com os zagueiros da Inter, Akanji e Bisseck, permitindo que Pulisic e Rabiot atuassem entre o centro e as laterais do campo. Suas movimentações em benefício da equipe foram essenciais para o sucesso tático do esquema 3-4-2-1.

Substitutos e técnico

Alphadjo Cisse: 6/10

Entrou aos 82 minutos no lugar de Pulisic. Teve uma chance nos acréscimos, mas finalizou para fora. Deu fôlego à equipe para assegurar a vitória.

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Ardon Jashari: 6/10

Entrou aos 82 minutos no lugar de Musah para reforçar o meio-campo. Manteve a disciplina e ajudou o Milan a preservar sua organização diante da pressão final da Inter.

Davide Bartesaghi: sem nota

Entrou aos 83 minutos no lugar de Diawara. Não teve tempo suficiente para influenciar significativamente as estatísticas da partida.

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Omari Hutchinson: sem nota

Substituiu Moreira aos 89 minutos para acrescentar velocidade aos contra-ataques na reta final.

Filippo Terracciano: sem nota

Substituiu Ramos aos 89 minutos para acrescentar um jogador à linha defensiva.

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Ruben Amorim: 9/10

Getty Images

Amorim levou clara vantagem sobre Cristian Chivu no duelo tático. Ciente da força da Inter com a posse de bola, montou um 3-4-2-1 resistente que aproveitou ao máximo a velocidade nas transições. A decisão de escalar Moreira aberto e Rabiot em uma posição mais adiantada rendeu três gols no primeiro tempo e uma vitória marcante no clássico.