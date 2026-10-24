Notas dos jogadores do Arsenal contra o Everton: Ezri Konsa e Gabriel dão aula de tática em vitória tranquila

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O Arsenal seguiu na busca pela liderança da Premier League com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Everton no Emirates Stadium. Gols de Ezri Konsa e Gabriel garantiram que a equipe de Mikel Arteta superasse a ausência de Bukayo Saka com maturidade tática.

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O Arsenal mostrou por que é considerado uma das equipes mais refinadas taticamente da Europa ao vencer um Everton resistente por 2 a 0, com uma atuação segura. Mesmo sem a criatividade de Saka, o Arsenal teve 58% de posse de bola e produziu 1,75 em gols esperados (xG). Konsa abriu o placar logo aos sete minutos, estabelecendo um domínio que o Everton teve dificuldade para interromper ao longo da tarde.

No segundo tempo, a equipe de Arteta continuou a sufocar os visitantes e ampliou a vantagem com Gabriel, aos 68 minutos. Embora o Everton tenha tentado manter uma formação compacta, os 20 chutes e 12 escanteios do Arsenal refletiram uma pressão incessante que acabou dando resultado. A vitória mantém o Arsenal firme na disputa pelo título e mostra sua capacidade de encontrar soluções em jogadas de bola parada e no jogo posicional organizado quando seus principais criadores de jogadas individuais estão fora.

Goleiro e defesa

David Raya - 7/10

O espanhol teve uma tarde em grande parte tranquila, mas se manteve concentrado para fazer três defesas e não sofrer gols. Sua distribuição de jogo ajudou o Arsenal a superar a pressão inicial do Everton e a manter o ritmo necessário para o sistema de Arteta funcionar.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

O jovem mostrou enorme disciplina tática antes de ser substituído aos 68 minutos. Cuidou bem de sua área de atuação e contribuiu para uma atuação defensiva que limitou o Everton a apenas três finalizações no alvo durante toda a partida.

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Ben White - 8/10

White foi fundamental na construção das jogadas e deu a assistência para o importante segundo gol de Gabriel, aos 68 minutos. Suas passagens pelo lado do campo e sua segurança técnica foram essenciais em um jogo no qual o Arsenal não teve a amplitude habitual pela direita.

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Gabriel - 9/10

Atuação de alto nível do brasileiro, que combinou solidez defensiva e precisão nas finalizações. Marcou o segundo gol, decisivo, aos 68 minutos, e foi o principal responsável pelos seis duelos aéreos vencidos pelo Arsenal, contra apenas dois perdidos.

Ezri Konsa - 8/10

Em uma função ligeiramente ajustada, Konsa deu ao Arsenal o começo perfeito ao abrir o placar logo aos sete minutos. Sua leitura de jogo impediu o Everton de desenvolver contra-ataques de perigo.

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Meio-campo

Martin Oedegaard - 8/10

O capitão comandou o jogo, buscando constantemente espaços na defesa recuada do Everton. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua movimentação entre as linhas abriu espaços que levaram aos 12 escanteios do Arsenal.

Declan Rice - 7/10

Uma atuação de muito trabalho no centro do campo, como de costume. Rice cobriu uma grande área para garantir que o Arsenal não ficasse exposto nas transições e fez muitas interceptações antes de sair aos 80 minutos.

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Mikel Merino - 7/10

Merino ofereceu a presença física necessária para enfrentar o meio-campo do Everton. Sua capacidade de ganhar segundas bolas e fazer o jogo avançar em direção ao gol adversário foi essencial durante a primeira hora da partida.

Ataque

Eberechi Eze - 7/10

Em uma função criativa, Eze mostrou momentos de brilho. Embora tenha encontrado dificuldades para penetrar em uma área congestionada, sua presença obrigou o Everton a marcá-lo com dois jogadores, abrindo espaço para os companheiros.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke se esforçou pela ponta, mas muitas vezes faltou o passe final para superar a defesa do Everton. Contribuiu para os 20 chutes do Arsenal, mas deve ter ficado frustrado por não ter exigido mais defesas de Pickford.

Viktor Gyoekeres - 8/10

O atacante incomodou constantemente os zagueiros do Everton. Deu a assistência para o gol de abertura de Konsa e, com sua pressão incessante, permitiu que o Arsenal mantivesse a linha defensiva adiantada.

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Reservas e técnico

Kai Havertz - 6/10

Entrou aos 68 minutos para oferecer uma opção diferente pelo alto e flexibilidade tática enquanto o Arsenal buscava garantir o resultado.

Bruno Guimaraes - 6/10

Entrou para os 22 minutos finais a fim de dar novo fôlego à equipe e ajudar a manter a posse de bola no meio-campo.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Substituiu Lewis-Skelly para reforçar o lado esquerdo e garantiu que não houvesse sustos no fim perto da área do Arsenal.

Max Dowman - sem nota

Entrou aos 80 minutos, sem tempo suficiente para influenciar significativamente o andamento do jogo.

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Martín Zubimendi - sem nota

Entrou aos 80 minutos para reforçar o meio-campo e ajudar a garantir a vitória por 2 a 0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta administrou o jogo perfeitamente, apesar de receber um cartão amarelo aos 64 minutos. Sua decisão de apostar em jogadas de bola parada e em muitos cruzamentos, 27 ao todo, deu resultado. As quatro substituições que fez aos 68 minutos acabaram com o ímpeto do Everton na partida.