Notas dos jogadores da Juventus contra o Genoa: erro de Pierre Kalulu custa caro e deixa a equipe em choque no Marassi

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A Juventus teve a posse de bola, mas faltou eficiência no ataque. O Genoa marcou duas vezes na primeira meia hora e pôs fim ao domínio recente da Juventus neste confronto.

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A equipe de Luciano Spalletti não sofria gols havia cinco jogos consecutivos contra o Genoa na Serie A, mas a sequência terminou após apenas 12 minutos no Luigi Ferraris. O chute de Kingsley Ehizibue desviou em Andrea Cambiaso antes de entrar, e Tommaso Baldanzi ampliou a vantagem aos 28 minutos, depois que Pierre Kalulu não conseguiu afastar a bola sob pressão de Vitinha.

A Juventus terminou com 63% de posse de bola e 1,28 em gols esperados (xG), mas acertou apenas quatro de suas 17 finalizações no alvo diante da defesa disciplinada do Genoa. As mudanças de Spalletti deram mais intensidade à equipe após o intervalo, e Teun Koopmeiners acertou a parte de baixo do travessão nos acréscimos, mas não foi suficiente. A derrota deixa a Juve em oitavo lugar, com 14 pontos.

A GOAL avalia os jogadores da Juventus no Luigi Ferraris.

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario (5/10): Sofreu gols nas duas únicas finalizações certas que enfrentou. Sem sorte no primeiro gol, marcado após um desvio, e muito exposto no segundo, também se atrapalhou com Federico Gatti em um recuo de bola no início da partida.

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Jhon Lucumí (6/10): Foi seguro o suficiente pelo lado esquerdo da linha de três defensores e avançou nos minutos finais, obrigando Justin Bijlow a fazer uma defesa em um chute de canhota nos acréscimos.

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Bremer (7/10): O capitão fez um bloqueio importante para impedir um gol de Vitinha quando o placar estava 2 a 0 e foi a principal ameaça da Juve pelo alto após o intervalo. Desviou de cabeça um escanteio por cima do gol e cabeceou para fora após cruzamento de Weston McKennie. Teve sorte de não receber cartão por uma falta em Vitinha.

Federico Gatti (5/10): Teve um início inseguro, com uma falha de comunicação com Vicario que quase custou caro. Cabeceou para fora após cruzamento de Kalulu e saiu no intervalo para a entrada do atacante Nick Woltemade.

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Meio-campo

Pierre Kalulu (5/10): Uma noite de erros caros. Atuando como ala pela direita, não conseguiu afastar a bola sob pressão de Vitinha na jogada do gol de Baldanzi e, nos acréscimos do primeiro tempo, mandou para fora uma ótima chance a cerca de 11 metros do gol. Demonstrou disposição para atacar em outros momentos, mas esses dois lances definiram sua atuação.

Douglas Luiz (6/10): Participou bastante do jogo quando a Juve assumiu o controle e deixou Kerim Alajbegovic em condições de finalizar no primeiro tempo, em lance defendido por Bijlow. Muitos de seus passes, porém, foram seguros e laterais, e ele deu lugar a Koopmeiners aos 77 minutos.

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Pape Sarr (6/10): Trabalhou muito no meio-campo e fez um cruzamento perigoso na direção de Randal Kolo Muani no primeiro tempo. Teve dificuldades para influenciar o jogo mais à frente e foi substituído por Jérémie Boga aos 59 minutos.

Andrea Cambiaso (6/10): Diante de seu ex-clube, Cambiaso teve uma noite para esquecer. Sem qualquer sorte, desviou o chute de Ehizibue para dentro do próprio gol, mas ainda deu os passes para finalizações de Douglas Luiz e Alajbegovic no início da partida antes de ser substituído por Juan Cabal aos 59 minutos.

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Weston McKennie (7/10): Criou os melhores lances da Juve. Preparou a grande chance de Kalulu antes do intervalo, deixou Kolo Muani livre depois dele e, mais tarde, fez o cruzamento para a cabeçada de Bremer.

Kerim Alajbegovic (6/10): Escolhido para começar o jogo à frente de Woltemade e Koopmeiners, o jovem foi quem mais buscou finalizar pela Juve no primeiro tempo e obrigou Bijlow a fazer uma defesa aos 23 minutos. Perdeu a posse de bola em um lance que gerou um contra-ataque perigoso do Genoa aos 35 minutos e saiu no intervalo.

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Ataque

Randal Kolo Muani (5/10): Uma noite frustrante para o francês, que deu apenas oito toques na bola no primeiro tempo. Desperdiçou sua melhor oportunidade com um domínio ruim após passe em profundidade de McKennie, embora tenha recuado a bola para uma chance de Woltemade na metade do segundo tempo.

Reservas e técnico

Edon Zhegrova (7/10): Entrou no intervalo e imediatamente deu à Juventus a energia que faltava. Recebeu cartão por puxar Ethan Meichtry, obrigou Bijlow a fazer uma defesa em um chute desviado da entrada da área e cobrou o escanteio que resultou na cabeçada de Bremer e a falta que precedeu a finalização de Koopmeiners no fim.

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Nick Woltemade (6/10): Deu ao ataque uma presença física diferente. Finalizou para fora do meio da área após passe para trás de Kolo Muani e teve uma cabeçada, após cruzamento de Boga nos acréscimos, defendida no ângulo.

Juan Cabal (6/10): Substituiu Cambiaso aos 59 minutos e deu à Juve uma opção canhota mais natural, embora tenha tido pouca influência no terço final do campo.

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Jérémie Boga (6/10): Substituiu Sarr aos 59 minutos e cresceu no fim da partida. Teve um chute bloqueado e cruzou para a cabeçada de Woltemade nos acréscimos.

Teun Koopmeiners (6/10): Entrou aos 77 minutos e chegou muito perto de marcar o gol de honra. Após uma cobrança de falta curta, seu chute desviado de fora da área acertou a parte de baixo do travessão nos acréscimos.

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Luciano Spalletti (4/10): Sua equipe pareceu despreparada para a ameaça dos contra-ataques do Genoa no início da partida. Suas mudanças melhoraram o ritmo após o intervalo, mas a Juve continuou sem um plano B consistente para superar uma defesa recuada.



