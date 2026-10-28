Notas dos jogadores da Inter de Milão contra o Venezia: Carlos Augusto brilha em vitória fora de casa com ajuda da sorte

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A Inter de Milão seguiu na perseguição à liderança da Serie A com uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Venezia no estádio Pier Luigi Penzo. Apesar do domínio nas estatísticas, a equipe precisou de dois gols contra nos minutos finais para garantir os três pontos em um confronto taticamente interessante.

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A Inter de Milão demonstrou sua superioridade técnica no Stadio Pier Luigi Penzo, com 65% de posse de bola e 624 passes certos, a uma taxa de acerto de 91%. No entanto, a equipe de Cristian Chivu encontrou um bloqueio defensivo do Venezia bastante resistente: desperdiçou três grandes chances e viu finalizações de Marcus Thuram e Federico Dimarco serem frustradas por uma combinação de defesa esforçada e falta de pontaria. A estratégia dependia muito das conduções de bola de Carlos Augusto e da amplitude oferecida por Dimarco, mas o gol demorou a sair.

O placar foi aberto aos 79 minutos graças a um lance de infelicidade dos donos da casa, quando Matías Moreno mandou a bola contra o próprio gol. O resultado ficou definido apenas três minutos depois, quando Redouane Halhal se tornou o segundo defensor do Venezia a marcar um gol contra, desta vez após uma jogada de escanteio insistente da Inter. Embora o placar indique uma vitória tranquila, o desperdício de chances da Inter, que acertou o alvo apenas duas vezes em 17 finalizações, dará a Chivu muito em que pensar, apesar dos três pontos.

Goleiro & Defesa

Ivan Provedel - 7/10

Foi uma noite relativamente tranquila para o goleiro em termos de volume de trabalho, mas ele manteve a concentração para fazer quatro defesas importantes e não sofrer gols diante de um Venezia que produziu um xG de 1,49, superior ao que sugere seu placar zerado. Também foi seguro na distribuição de bola, contribuindo para o alto índice de acerto de passes da Inter.

Yann Bisseck - 6/10

O jovem defensor fez um primeiro tempo seguro antes de ser substituído por Manuel Akanji no intervalo. Foi pouco exigido, mas não ofereceu a mesma variedade de passes para avançar a jogada que seus companheiros. Cumpriu seu papel em uma linha de três que limitou as chances claras dos donos da casa durante seus 45 minutos em campo.

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Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni liderou a defesa da Inter e registrou o maior número de ações defensivas da equipe, com 11, incluindo quatro duelos vencidos. Sua capacidade de sair da linha de três e avançar ao meio-campo ajudou a Inter a manter a linha defensiva alta e reduzir os espaços, deixando o Venezia recuado por longos períodos.

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Carlos Augusto - 8/10

Escalado pelo lado esquerdo da linha de três, Augusto foi, possivelmente, o jogador mais influente em campo. Acertou impressionantes 95 passes em 103 tentativas e criou duas grandes chances. Também participou da jogada do segundo gol: sua cabeçada após um escanteio acabou levando ao gol contra de Halhal.

Meio-campo

Andy Diouf - 6/10

Atuando pelo lado direito, Diouf ofereceu energia e disciplina tática. Arriscou um chute de longe aos 77 minutos, que saiu pela linha de fundo, mas, em geral, concentrou-se em manter a organização da equipe e fazer a bola circular durante os longos períodos de domínio da Inter.

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Piotr Zielinski - 7/10

Zielinski foi o principal articulador no meio-campo e exigiu uma defesa do goleiro com uma finalização firme de pé esquerdo aos 24 minutos. Foi fundamental na construção das jogadas da Inter, encontrando constantemente espaços entre as linhas do Venezia para dar sequência aos ataques.

Aleksandar Stankovic - 6/10

O meio-campista mostrou momentos de qualidade, incluindo uma finalização forte de pé direito aos 27 minutos que foi defendida. Atuou como o jogador mais recuado do meio-campo, protegendo a defesa, antes de ser substituído por Hakan Çalhanoglu no intervalo por uma decisão tática.

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Petar Sucic - 5/10

Sucic teve uma atuação um tanto discreta e encontrou dificuldades para se impor antes de ser substituído por Nicolò Barella no intervalo. Trabalhou duro na defesa, mas faltou-lhe a criatividade necessária para superar a linha defensiva recuada do Venezia.

Federico Dimarco - 7/10

Como de costume, Dimarco foi uma ameaça constante pela ponta esquerda. Teve uma finalização defendida logo aos 13 minutos e outra bloqueada perto do fim. Seus cruzamentos pelas laterais continuaram sendo a arma mais consistente da Inter, oferecendo a amplitude necessária para abrir espaços na defesa adversária.

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Ataque

Marcus Thuram - 6/10

Thuram participou muito do jogo e foi quem mais finalizou na partida, com quatro chutes, mas não teve a precisão habitual. Viu duas tentativas serem bloqueadas no segundo tempo e errou uma cabeçada de perto aos 75 minutos. Apesar de não marcar, sua movimentação foi essencial para criar a pressão que acabou provocando os gols contra.

Ange-Yoan Bonny - 5/10

Foi uma noite frustrante para o atacante, que perdeu uma grande chance aos 35 minutos, quando teve uma finalização de pé esquerdo de perto defendida. Depois disso, não conseguiu encontrar seu ritmo e foi substituído por Pio Esposito aos 65 minutos, enquanto a Inter buscava novo fôlego.

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Reservas & Técnico

Manuel Akanji - 7/10

Akanji entrou no intervalo no lugar de Bisseck e trouxe a tranquilidade de um veterano à linha defensiva. Posicionou-se muito bem e ajudou a neutralizar possíveis contra-ataques do Venezia no segundo tempo.

Nicolò Barella - 7/10

Barella entrou no intervalo e imediatamente deu mais intensidade ao meio-campo. Teve uma finalização bloqueada aos 67 minutos, e sua pressão incansável ajudou a Inter a manter o cerco no segundo tempo.

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Hakan Çalhanoglu - 8/10

O jogador da seleção turca mudou o jogo. Após entrar no intervalo, destacou-se pela qualidade das cobranças de bola parada e pela visão de jogo. Foi dele o chute aos 79 minutos que resultou no gol contra de Moreno, tornando-se decisivo para a vitória.

Pio Esposito - 6/10

Substituiu Bonny nos 25 minutos finais. Ofereceu presença física na área e manteve os defensores do Venezia ocupados durante o período em que a Inter finalmente abriu o placar.

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Djed Spence - Sem nota

Entrou aos 86 minutos no lugar de Thuram para ajudar a administrar o resultado. Teve pouco tempo para causar impacto significativo em sua avaliação.

Cristian Chivu - 7/10

As três substituições feitas por Inzaghi no intervalo foram uma decisão tática ousada que acabou dando resultado. Ao perceber a falta de jogadas em direção ao gol no primeiro tempo, as entradas de Çalhanoglu e Barella mudaram o rumo da partida. Embora os gols tenham contado com a sorte, a pressão constante de sua equipe foi a causa fundamental.