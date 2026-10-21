Compartilhar Siga GOAL no Google

Mesmo com dez jogadores, a Inter de Milão venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 no San Siro e conquistou sua primeira vitória na fase de liga da Champions League. Apesar da expulsão de Alessandro Bastoni, Carlos Augusto marcou nos minutos finais e recompensou a resistência tática dos donos da casa.

Publicidade

A Inter de Milão finalmente deu início à sua campanha europeia com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, no San Siro. Em uma partida marcada pela disciplina tática e pela emoção nos minutos finais, a equipe de Cristian Chivu mostrou muita personalidade para superar a desvantagem numérica. Depois de duas derrotas nas rodadas iniciais, a pressão era evidente. Embora tenha controlado boa parte do primeiro tempo, o time da casa teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras contra a bem organizada defesa ucraniana.

O panorama da partida mudou drasticamente aos 68 minutos, quando Bastoni foi expulso após receber dois cartões amarelos em rápida sucessão. O Shakhtar chegou a ameaçar explorar os espaços, mas a organização da Inter resistiu. O lance decisivo veio aos 77 minutos, de uma fonte improvável: Carlos Augusto avançou e concluiu uma jogada de transição iniciada por Henrikh Mkhitaryan. Uma sequência de defesas de Josep Martínez nos minutos finais garantiu que os três pontos ficassem em Milão e recolocou a Inter na disputa na classificação da fase de liga.

Getty Images

Goleiro e defesa

Josep Martínez - 8/10

O espanhol foi, possivelmente, o jogador mais importante da Inter nos minutos finais. Fez uma excelente defesa por reflexo para impedir o gol de Newertton aos 87 minutos e mostrou segurança nas bolas aéreas ao frustrar Matviyenko em um escanteio no fim. Terminou a partida com quatro defesas e sem sofrer gols, oferecendo a segurança necessária após a expulsão.

Manuel Akanji - 7/10

Com sua habitual inteligência em campo, Akanji liderou a equipe em passes certos, com 57. Registrou 11 intervenções defensivas e mostrou sua capacidade de ler o jogo e neutralizar o perigo antes que ele se concretizasse. Seu posicionamento foi fundamental para reorganizar a defesa quando a Inter ficou com dez jogadores.

Publicidade Publicidade

Alessandro Bastoni - 4/10

Uma noite frustrante para o jogador da seleção italiana. Embora tenha participado da construção das jogadas e até exigido uma defesa do goleiro com uma tentativa de longe aos 56 minutos, sua expulsão aos 68 quase comprometeu a equipe. Receber dois cartões amarelos em um intervalo tão curto foi um erro de avaliação que colocou os companheiros sob enorme pressão.

Tópicos relacionados

Carlos Augusto - 9/10

O autor do gol da vitória. Inicialmente escalado como parte da linha de três defensores, Augusto mostrou fôlego impressionante para se juntar ao ataque aos 77 minutos. Entrou na hora certa para receber o passe de Mkhitaryan e tocou a bola para além de Riznyk. Além do gol, impôs sua força física e venceu vários duelos importantes contra os habilidosos pontas do Shakhtar.

Getty Images

Meio-campo

Hakan Çalhanoglu - 6/10

O organizador do meio-campo tentou furar a defesa do Shakhtar com vários chutes de longe e obrigou o goleiro a fazer uma defesa logo aos 5 minutos. No entanto, teve dificuldades para encontrar seus habituais passes incisivos diante do bloco baixo dos visitantes e foi substituído aos 59 minutos, quando Chivu buscou dar mais energia à equipe.

Publicidade

Nicolò Barella - 7/10

Barella foi o motor da equipe, percorrendo grandes distâncias, especialmente após a expulsão. Quase marcou um golaço nos acréscimos com uma finalização por cobertura a partir do círculo central. Sua versatilidade tática permitiu que a Inter mantivesse presença no meio-campo mesmo em inferioridade numérica.

Federico Dimarco - 6/10

Escalado como meio-campista pela esquerda, Dimarco foi uma opção constante para as inversões de jogo. Teve uma oportunidade para finalizar aos 22 minutos, mas não acertou o alvo. Seus cruzamentos pelos lados foram irregulares, e ele deu lugar a Bisseck pouco antes dos 60 minutos, em uma reorganização tática.

Publicidade

Djed Spence - 5/10

Uma atuação relativamente discreta do ala. Spence teve dificuldades para superar seu marcador nos duelos individuais e não deu amplitude suficiente para abrir a defesa do Shakhtar. Saiu aos 59 minutos após uma atuação sem a força ofensiva necessária.

Petar Sucic - 5/10

Sucic ocupou bons espaços entre o centro e as laterais no primeiro tempo, mas não conseguiu ter impacto significativo no último passe. Foi seguro com a bola, porém lhe faltou a criatividade necessária para superar um adversário resistente, e acabou substituído aos 73 minutos.

Getty Images

Publicidade

Ataque

Marcus Thuram - 6/10

A movimentação de Thuram foi excelente e tirou defensores de posição, mas faltou precisão nas finalizações. Teve uma boa chance aos 3 minutos e viu um chute forte ser bloqueado aos 66. Sua capacidade de segurar a bola foi essencial nos minutos seguintes à expulsão de Bastoni.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Bonny participou bastante durante seus 75 minutos em campo e liderou a Inter em finalizações, com três tentativas. Obrigou Riznyk a fazer uma boa defesa aos 19 minutos, mas não teve a precisão necessária para marcar. Também se dedicou à marcação antes de ser substituído por Mkhitaryan.

Getty Images

Publicidade

Reservas e técnico

Yann Bisseck - 7/10

Entrou aos 59 minutos e deu à equipe a força física de que precisava. Sua presença se tornou ainda mais importante após a expulsão, quando ajudou a sustentar a defesa desfalcada.

Andy Diouf - 6/10

Entrou no lugar de Spence aos 59 minutos. Deu mais cobertura defensiva e energia ao setor lateral em um período em que a Inter precisou lutar para resistir.

Publicidade

Luis Henrique - 5/10

Não teve tempo suficiente para causar impacto significativo no ataque, mas fez o trabalho defensivo necessário.

Piotr Zielinski - 6/10

Substituiu Çalhanoglu aos 59 minutos. Tratou bem a bola e ajudou a manter a posse sob pressão, embora não tenha criado nada de relevante.

Publicidade

Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Uma substituição que mudou o jogo. Entrou aos 75 minutos e, em menos de dois minutos em campo, deu a assistência para o gol da vitória de Carlos Augusto. Também exigiu uma defesa em um contra-ataque nos minutos finais.

Cristian Chivu - 7/10

As substituições do técnico foram proativas e, no fim, decisivas. Colocar Mkhitaryan em campo justamente quando a partida parecia escapar foi uma decisão brilhante. Ele também merece crédito pela organização defensiva da equipe após ficar com dez jogadores.