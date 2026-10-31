Notas dos jogadores da Inter contra o Milan: gol de Bastoni não basta, e equipe perde o clássico e a liderança

A Inter foi surpreendida logo no início e sofreu gols de Christian Pulisic e Adrien Rabiot nos primeiros 10 minutos. Diego Moreira deu as assistências para os dois gols, causando problemas a Carlos Augusto pelo lado esquerdo da Inter antes que o time de Chivu conseguisse se organizar.
A Inter reagiu aos 22 minutos, quando Alessandro Bastoni cabeceou para o gol de perto após Manuel Akanji desviar o escanteio cobrado por Hakan Calhanoglu. Djed Spence quase empatou aos 35, mas Mike Maignan fez uma defesa espetacular. Aos 43, Moreira ampliou a vantagem com uma excelente cobrança de falta direta.
Os visitantes tiveram 57% da posse de bola e finalizaram 19 vezes, mas Maignan fez sete defesas ao todo para segurá-los depois do intervalo. A Inter também teve um pênalti marcado a seu favor na metade do segundo tempo, mas a decisão foi anulada após revisão do VAR. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores da Inter no San Siro.
Goleiro e defesa
Josep Martinez - 5/10 Josep Martinez sofreu três gols em apenas quatro finalizações do Milan no alvo. Pouco podia fazer diante das conclusões de Pulisic e Rabiot, e a falta cobrada por Moreira foi direto no ângulo, fora de seu alcance. Fez apenas uma defesa em toda a partida, em chute de Alphadjo Cisse nos acréscimos.
Yann Bisseck - 5/10 Yann Bisseck não conseguiu alcançar o cruzamento que Pulisic cabeceou para abrir o placar, e a cobrança de falta de Moreira também passou por cima de sua cabeça na barreira. Teve uma grande chance aos 13 minutos, mas Maignan defendeu sua cabeçada de perto. Foi substituído por Ange-Yoan Bonny aos 82 minutos, quando a Inter buscava reagir.
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Manuel Akanji - 7/10 Manuel Akanji foi o melhor jogador da Inter. Desviou o escanteio que resultou no gol de Bastoni e, antes disso, criou a chance de cabeça de Bisseck aos 13 minutos. Também afastou uma bola perigosa de Moreira vinda da linha de fundo e mandou para fora uma chance aos 84 minutos.
Alessandro Bastoni - 7/10 Alessandro Bastoni marcou o gol da Inter com uma cabeçada de perto e continuou avançando pelo lado esquerdo da linha de três defensores. Foi substituído por Federico Dimarco aos 81 minutos.
Meio-campo
Carlos Augusto - 6/10 Carlos Augusto teve uma noite de altos e baixos. Seu cruzamento rasteiro criou a grande chance de Spence aos 35 minutos e, mais tarde, encontrou Marcus Thuram para uma cabeçada, mas desperdiçou uma ótima oportunidade ao mergulhar para cabecear de perto aos 56 minutos. Moreira passou por ele no lance do primeiro gol, e o escanteio que levou ao segundo surgiu de uma bola desviada por ele. Recebeu cartão amarelo aos 90 minutos por uma entrada imprudente em Omari Hutchinson.
Petar Sucic - 6/10 Petar Sucic trabalhou muito no meio-campo e obrigou Maignan a defender uma finalização da entrada da área aos 41 minutos. Também preparou o chute de longa distância de Calhanoglu na metade do primeiro tempo.
Hakan Calhanoglu - 6/10 As bolas paradas de Hakan Calhanoglu foram uma ameaça constante, e um escanteio cobrado por ele resultou no gol de Bastoni. Obrigou Maignan a fazer duas defesas em rápida sequência na metade do primeiro tempo contra seu ex-clube, mas pouco apareceu com a bola em jogo. Foi substituído por Piotr Zielinski aos 72 minutos.
Nicolo Barella - 6/10 Nicolo Barella tentou levar o time ao ataque pelo meio-campo. O capitão teve a melhor chance da Inter no segundo tempo, aos 67 minutos, mas seu chute de cerca de 9 metros foi bloqueado por Sankhoun Diawara. Deu lugar a Francesco Pio Esposito aos 82 minutos.
Djed Spence - 6/10 Djed Spence deu velocidade ao lado direito em sua estreia como titular na Serie A. Logo no início, passou por Diawara e Pavlovic para ganhar um escanteio. Deveria ter empatado aos 35 minutos, mas Maignan fez uma defesa espetacular, à queima-roupa, para impedir seu gol de cerca de 5 metros.
Ataque
Andy Diouf - 6/10 Andy Diouf exigiu duas defesas de Maignan em chutes de longe, aos 31 e 55 minutos, e criou oportunidades para Barella e Augusto, mas a troca de passes com Thuram foi irregular. Deu lugar a Henrikh Mkhitaryan aos 72 minutos.
Marcus Thuram - 6/10 Marcus Thuram ficou isolado por longos períodos diante da defesa do Milan. Preparou chutes para Sucic e Diouf e teve uma cabeçada defendida por Maignan aos 70 minutos, mas nunca encontrou uma oportunidade clara para finalizar.
Reservas e técnico
Piotr Zielinski - 6/10 Piotr Zielinski substituiu Calhanoglu aos 72 minutos e ajudou a manter a circulação da bola. Já no fim, mandou para fora um chute de longe.
Henrikh Mkhitaryan - 6/10 Henrikh Mkhitaryan entrou no lugar de Diouf aos 72 minutos, e um cruzamento seu originou o lance do pênalti anulado pelo VAR. Também cabeceou para fora em boa posição.
Federico Dimarco - 6/10 Federico Dimarco substituiu Bastoni aos 81 minutos e acrescentou qualidade nas bolas paradas e nos cruzamentos, criando a chance de Akanji no fim, mas já era tarde demais.
Ange-Yoan Bonny - 6/10 Ange-Yoan Bonny substituiu Bisseck aos 82 minutos e participou bastante do jogo. Teve um chute bloqueado e cruzou para a cabeçada de Esposito no fim.
Francesco Pio Esposito - 6/10 Francesco Pio Esposito entrou no lugar de Barella aos 82 minutos, criou duas oportunidades de finalização e mandou para fora, de cabeça, a última chance da Inter nos acréscimos.
Cristian Chivu (técnico) - 4/10 Cristian Chivu terá de responder pelo início lento de sua equipe, que já perdia por dois gols antes dos 10 minutos. A Inter teve mais posse de bola, mas o Milan de Ruben Amorim levou a melhor taticamente sobre o time de Chivu, que esperou até os 72 minutos para fazer suas primeiras mudanças.