Yann Bisseck abriu o placar aos oito minutos com um chute colocado, e Pio Esposito marcou o segundo de cabeça aos 34, ambos após passes de Spence. Piotr Zielinski fez 3 a 0 nove minutos depois do intervalo, com um chute de esquerda de cerca de 18 metros, e Esposito teve um segundo gol anulado por impedimento aos 66 minutos.
O Feyenoord teve 53% de posse de bola e fez 18 cruzamentos, mas acertou apenas duas finalizações no gol, enquanto a Inter marcou três vezes a partir de 0,92 gol esperado (xG). A vitória levou a Inter da 20ª à 14ª posição na fase de liga, com seis pontos, enquanto o Feyenoord está em 30º, com três.
A seguir, as notas da GOAL para os jogadores da Inter...
Goleiro e defesa
Josep Martinez (7/10): Foi pouco exigido: as duas finalizações de Luciano Valente foram em sua direção, e um chute de Anis Hadj Moussa de ângulo fechado desviou em seu peito e saiu pela linha de fundo. Mostrou insegurança nos escanteios no fim da partida e calculou mal a trajetória da bola em um deles, aos 80 minutos.
Yann Bisseck (8/10): Entrou no trio de defesa no lugar do suspenso Alessandro Bastoni, avançou para receber o passe de Spence, girou sobre seu marcador na entrada da área e acertou um chute colocado de esquerda no canto oposto para marcar seu primeiro gol na Champions League.
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Manuel Akanji (7/10): Recebeu cartão amarelo aos 39 minutos depois de empurrar Gjivai Zechiel em uma confusão. Jerayno Schaken passou por ele aos 65 minutos, antes de Carlos Augusto fazer a cobertura, mas, fora isso, o trio de defesa se manteve firme. Foi substituído por Benjamin Pavard aos 85 minutos.
Carlos Augusto (7/10): Chegou rápido para afastar a bola de Schaken depois que o adversário passou pela defesa, embora Hadj Moussa tenha levado a melhor sobre ele ao cortar para dentro e chutar por cima aos 73 minutos.
Meio-campo
Djed Spence (8/10): Foi o principal responsável pela criação de jogadas da Inter. Deu o passe para Bisseck abrir o placar, depois passou por Javi Lopez e cruzou para o gol de cabeça de Pio Esposito, com a bola sofrendo um desvio no caminho. Obrigou Tjark Ernst a fazer uma defesa logo após o intervalo e participou da jogada do gol anulado.
Nicolo Barella (8/10): O capitão criou mais chances do que qualquer outro jogador em campo, iniciou a jogada do segundo gol com um passe para Spence e rolou a bola para Zielinski fazer 3 a 0. Foi substituído por Petar Sucic aos 78 minutos.
Hakan Calhanoglu (7/10): Recebeu cartão amarelo após três minutos por uma entrada atrasada em Nacho Ferri, mas bloqueou um chute de Lopez aos 26 minutos e ajeitou a bola para Zielinski finalizar de bate-pronto aos 38. Foi substituído por Henrikh Mkhitaryan aos 57 minutos.
Piotr Zielinski (8/10): Já havia chegado perto do gol duas vezes antes do intervalo, com uma finalização de bate-pronto que passou rente à trave e um chute rasteiro defendido por Ernst, antes de definir a partida com um belo chute de esquerda no canto inferior. Foi substituído por Aleksandar Stankovic aos 78 minutos.
Federico Dimarco (7/10): Foi o jogador da Inter mais ativo no ataque no início da partida, com um chute bloqueado para escanteio e outro defendido por Ernst. Cruzou para o gol anulado de Esposito no segundo tempo.
Ataque
Pio Esposito (8/10): Titular enquanto Lautaro Martinez seguia fora, subiu mais alto que Mika Marmol para cabecear o cruzamento desviado de Spence. Aos 66 minutos, chegou a pensar que havia marcado o segundo, mas o gol foi anulado por impedimento, decisão confirmada pelo VAR.
Marcus Thuram (7/10): Foi a principal opção da Inter no ataque no primeiro tempo, vencendo as disputas pelo alto, exigindo uma defesa de Ernst e tendo outra finalização bloqueada por Marmol. Foi substituído por Ange-Yoan Bonny aos 57 minutos.
Reservas e técnico
Henrikh Mkhitaryan (6/10): Entrou no lugar de Calhanoglu aos 57 minutos e, no fim, encontrou Dimarco livre pela esquerda com um passe.
Ange-Yoan Bonny (6/10): Substituiu Thuram aos 57 minutos e tabelou com Spence na construção da jogada do gol anulado, mas não conseguiu afastar a bola após um escanteio aos 81 minutos.
Petar Sucic (6/10): Entrou no lugar de Barella aos 78 minutos, quando a Inter administrava o resultado.
Aleksandar Stankovic (6/10): Substituiu Zielinski aos 78 minutos e acionou Esposito com um passe para a frente nos acréscimos.
Benjamin Pavard (N/A): De volta após uma lesão, substituiu Akanji nos minutos finais.
Cristian Chivu (8/10): Suas mudanças na escalação titular deram resultado, com gols de Bisseck, Pio Esposito e Zielinski, e a Inter raramente pareceu ameaçada depois do terceiro gol.