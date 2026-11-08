Notas dos jogadores da Inter contra o Como: Marcus Thuram comanda vitória convincente no San Siro

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A Inter de Milão foi precisa no primeiro tempo e venceu o Como por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Os gols de Francesco Esposito e Marcus Thuram foram decisivos em uma partida na qual a equipe da casa administrou a vantagem com eficiência.

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A Inter de Milão demonstrou sua superioridade tática no San Siro e conquistou uma vitória controlada por 2 a 0 sobre um Como que ofereceu resistência. A Inter não perdeu tempo para impor seu jogo: Francesco Esposito abriu o placar aos 12 minutos, após excelente jogada de Djed Spence. A pressão continuou intensa e, apenas sete minutos depois, Marcus Thuram ampliou a vantagem, praticamente decidindo a partida antes dos 20 minutos. A capacidade da Inter de fechar os espaços no terço central do campo sufocou a construção de jogadas do Como e limitou os visitantes a apenas uma finalização no alvo durante os 90 minutos.

Apesar de o Como ter ficado mais com a bola no segundo tempo (57% de posse de bola no total), a Inter continuou sendo a equipe mais perigosa nos contra-ataques, com 1,86 gol esperado (xG), contra 0,20 dos visitantes. A equipe de Cristian Chivu mostrou disciplina defensiva impressionante, registrou 12 interceptações e venceu a maioria dos duelos físicos. Embora a intensidade tenha caído naturalmente depois do intervalo, a vantagem construída no início garantiu uma noite tranquila para os gigantes que seguem no comando e os aproximou do topo da tabela da Serie A.

Goleiro e defesa

Josep Martinez - 7/10

O goleiro espanhol foi praticamente um espectador e precisou fazer apenas uma defesa durante toda a tarde. Sua distribuição de bola foi eficiente e ajudou a Inter a superar a pressão inicial do Como. Também mostrou segurança na própria área nos poucos cruzamentos que passaram pela primeira linha defensiva.

Alessandro Bastoni - 7/10

Com passes que, como de costume, fizeram a equipe avançar, Bastoni atuou como um segundo armador pelo lado esquerdo da linha de três defensores. Não teve dificuldades na defesa e foi importante para que a Inter não sofresse gols, contribuindo para uma defesa que permitiu pouquíssimas infiltrações pelo centro.

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Manuel Akanji - 7/10

O jogador da seleção suíça deu à Inter a segurança estrutural de que precisava no centro da defesa. Seu posicionamento foi impecável, impedindo que Douvikas recebesse a bola em boas condições, e ele lidou com as transições físicas com a tranquilidade habitual.

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Carlos Augusto - 7/10

Escalado na linha de três defensores, Augusto mostrou sua versatilidade. Foi rápido na cobertura do espaço deixado às costas de Dimarco e tomou a iniciativa nas ações defensivas, ajudando a Inter a somar 12 interceptações como equipe.

Meio-campo

Federico Dimarco - 7/10

Foi uma ameaça constante pelo lado esquerdo até ser substituído aos 87 minutos. Seus cruzamentos continuaram sendo uma das principais armas da Inter, enquanto sua disciplina tática ao voltar para marcar impediu que Yago Couto encontrasse espaços no terço final.

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Djed Spence - 8/10

Excelente atuação do ala, que deu a assistência para o primeiro gol, aos 12 minutos. Sua velocidade explosiva e suas arrancadas em direção ao gol causaram problemas constantes para Alberto Valle. Ele também foi uma opção fundamental nas transições ofensivas da Inter.

Piotr Zielinski - 7/10

Controlou o ritmo da partida com movimentação inteligente e sequências de passes curtos e rápidos. Antes de ser substituído aos 72 minutos, foi fundamental para manter a organização da Inter e garantir que a bola circulasse rapidamente da defesa para o ataque.

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Nicolo Barella - 8/10

O capitão deu o exemplo com uma atuação de muita energia. Foi o motor da equipe, percorreu grandes distâncias e atrapalhou as tentativas do Como de estabelecer seu ritmo pelo centro. Seus números de recuperação de bola estiveram entre os melhores em campo.

Hakan Calhanoglu - 7/10

Atuou em sua conhecida função mais recuada e comandou as jogadas com precisão. Foi peça central nos 493 passes da Inter, retomando constantemente a circulação da bola e buscando passes diagonais para os alas até sair para a entrada de Sucic na reta final.

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Ataque

Francesco Esposito - 8/10

Atuação eficiente do jovem. Abriu o placar aos 12 minutos com uma finalização precisa e continuou dando trabalho aos defensores do Como. Recebeu um cartão amarelo aos 72 minutos, pouco antes de ser substituído, mas seu impacto no resultado foi inegável.

Marcus Thuram - 8/10

Thuram mostrou exatamente por que é tão importante para o esquema da Inter. Seu gol aos 19 minutos foi uma demonstração de excelência na movimentação e na finalização. Liderou o ataque com inteligência, participou da construção das jogadas e abriu espaços na defesa do Como até ser substituído na reta final.

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Reservas e técnico

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Entrou no lugar de Zielinski aos 72 minutos e trouxe fôlego ao meio-campo enquanto a Inter procurava administrar a vantagem com segurança.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Substituiu Esposito, autor de um dos gols, nos 20 minutos finais. Ofereceu presença física e ajudou a manter a pressão alta na reta final.

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Peter Sucic - 6/10

Entrou no lugar de Calhanoglu aos 81 minutos. Jogou de maneira simples e ajudou a Inter a manter o controle do meio-campo.

Andy Diouf - sem nota

Entrou aos 87 minutos no lugar de Dimarco e não teve tempo suficiente para causar impacto significativo na partida.

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Benjamin Pavard - sem nota

Entrou aos 88 minutos para reforçar a defesa nos momentos finais.

Cristian Chivu - 8/10

O técnico preparou sua equipe perfeitamente para explorar as brechas na defesa do Como logo no início. A decisão de escalar Spence deu resultado com a assistência para o gol cedo na partida, e sua condução tática no segundo tempo garantiu uma vitória confortável sem desgaste excessivo.