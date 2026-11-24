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O Real Madrid superou a desvantagem no intervalo e venceu o PSV Eindhoven por 5 a 1 na Champions League. Com uma atuação decisiva no segundo tempo, Mbappe marcou duas vezes e ajudou os donos da casa a manterem os 100% de aproveitamento na competição.

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O Real Madrid manteve sua campanha impecável na Champions League com uma vitória por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven no Estádio Bernabéu, em uma partida de amplo domínio estatístico. Apesar de ter 62% da posse de bola e registrar 4,79 gols esperados (xG), o time da casa foi para o intervalo em desvantagem. Ivan Perisic converteu um pênalti aos 32 minutos e colocou os visitantes surpreendentemente à frente, após uma atuação defensiva disciplinada da equipe da Eredivisie nos primeiros 45 minutos.

O cenário tático mudou significativamente após o intervalo, quando o time de Jose Mourinho passou a atacar sem trégua. Federico Valverde iniciou a reação aos 50 minutos. Depois vieram gols de Jude Bellingham, dois de Kylian Mbappe e um de Vinicius Junior na reta final.

A eficiência do Madrid ficou evidente nos 24 chutes, nove deles no alvo. O time aproveitou sem piedade o desgaste da defesa do PSV para transformar a desvantagem em goleada.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 6/10

O goleiro da seleção belga teve uma noite tranquila nas estatísticas: não fez nenhuma defesa, já que o único chute do PSV no alvo foi o pênalti convertido. Manteve a calma com a bola nos pés, mas passou boa parte do segundo tempo como espectador, com o jogo concentrado no campo de ataque do Madrid.

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Federico Valverde - 8/10

Atuando em uma função híbrida, o capitão marcou o empate decisivo aos 50 minutos, após assistência de Arda Guler. Sua intensidade física e sua capacidade de conduzir a bola foram fundamentais para mudar o rumo da partida, enquanto seu posicionamento defensivo limitou as ameaças do PSV pelos lados.

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Marc Cucurella - 7/10

Presença segura pelo lado esquerdo, Cucurella contribuiu para a solidez defensiva que limitou o PSV a apenas 1,69 xG. Também participou bem das transições ofensivas durante o domínio no segundo tempo, dando amplitude quando Vinicius se deslocava para o centro.

Eder Militao - 5/10

Foi substituído no intervalo após um primeiro tempo difícil, em que a defesa pareceu vulnerável aos contra-ataques. Teve dificuldades para conter as investidas verticais do ataque do PSV na jogada que terminou no lance do pênalti.

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Antonio Ruediger - 5/10

O defensor alemão recebeu cartão amarelo aos 44 minutos e foi substituído no intervalo. Sua agressividade por vezes abriu espaços na linha defensiva, e sua situação disciplinar era uma preocupação antes de Mourinho optar por duas mudanças na defesa.

Meio-campo

Aurelien Tchouameni - 5/10

Advertido aos 30 minutos, Tchouameni teve dificuldades para dar sustentação ao meio-campo no primeiro tempo. Foi substituído no intervalo, quando Mourinho buscou mais criatividade para superar a defesa recuada do PSV.

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Arda Guler - 9/10

Principal articulador da partida, Guler deu duas assistências cruciais. Preparou o gol de empate de Valverde e deu o passe final para o primeiro gol de Mbappe, aos 64 minutos. Sua visão de jogo se refletiu no grande número de chances criadas antes de ser substituído aos 70 minutos.

Bernardo Silva - 7/10

Silva mostrou sua habitual inteligência tática e ditou o ritmo do jogo com alto índice de acerto nos passes. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua capacidade de manter a posse sob pressão permitiu ao Madrid prender o PSV em seu próprio campo.

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Ataque

Yan Diomande - 7/10

O jovem defensor mostrou tranquilidade com a bola nos pés e imposição física nas disputas aéreas. Ajudou a estabilizar a defesa após as mudanças no intervalo e contribuiu para um período em que o Madrid cedeu pouquíssimas chances claras.

Kylian Mbappe - 9/10

O atacante francês foi decisivo perto do gol e marcou duas vezes para deixar a vitória fora do alcance do PSV. Balançou a rede aos 64 minutos após passe de Guler e fez o segundo aos 84, com assistência de Brahim Diaz, exibindo movimentação e finalização de alto nível.

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Vinicius Junior - 8/10

A pressão constante sobre o lateral-direito do PSV acabou dando resultado quando o jogo ficou mais aberto. Vinicius deu a assistência para Bellingham marcar o gol da virada e coroou sua atuação com um gol aos 87 minutos, garantindo que o placar refletisse o domínio do Madrid.

Reservas e técnico

Jude Bellingham - 8/10

Bellingham entrou no intervalo e transformou a partida. Marcou o segundo gol, fundamental para a virada, aos 60 minutos e deu a assistência para o gol de Vinicius Junior na reta final. Suas arrancadas em direção ao ataque e sua energia para percorrer o campo foram os motores da reação.

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Ibrahima Konate - 7/10

Entrou no intervalo e trouxe a força física e a velocidade de recuperação de que a zaga precisava, ajudando a neutralizar as opções de contra-ataque do PSV.

Dean Huijsen - 6/10

O jovem substituiu Ruediger no intervalo e cumpriu sua função sem complicações, ajudando a garantir que o Madrid não sofresse gols no segundo tempo.

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Eduardo Camavinga - 6/10

Entrou no lugar de Guler aos 70 minutos, deu mais energia ao meio-campo e recebeu um cartão amarelo na reta final por uma falta tática.

Brahim Diaz - 7/10

Deu a assistência para o segundo gol de Mbappe apenas quatro minutos depois de entrar em campo, mostrando seu valor como opção capaz de causar impacto ao sair do banco.

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Jose Mourinho - 8/10

As três substituições decisivas feitas pelo técnico no intervalo foram o ponto de virada. Ao perceber a falta de mobilidade e o risco de cartões entre os titulares, Mourinho fez ajustes táticos que levaram a uma virada de quatro gols de diferença no segundo tempo.