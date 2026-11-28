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O Paris Saint-Germain reagiu da melhor forma possível ao empate com a Roma na Champions League: dominou no Parc des Princes e abriu seis pontos de vantagem na liderança da Ligue 1.

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O time de Luis Enrique teve 66% de posse de bola e finalizou 26 vezes contra o Lorient, mas precisou de paciência para superar o visitante, mantido no jogo pelas 10 defesas do goleiro Yvon Mvogo. Dembele acertou o travessão antes dos 11 minutos, e Mika Godts desperdiçou uma chance de perto no mesmo lance. Mayulu só conseguiu abrir o placar aos 32 minutos, ao receber passe de Dro Fernandez e finalizar no ângulo.

Mayulu acertou a trave antes do intervalo, e Dembele ampliou a vantagem aos 67 minutos com um chute rasteiro de fora da área, após passe de Godts. Ainda assim, o PSG passou por sustos. Matvey Safonov precisou defender uma finalização de Noah Mbamba no fim, o reserva Quentin Ndjantou cometeu um pênalti que Ibrahima Balde chutou para fora e, dois minutos depois, Dembo Sylla acertou a trave.

A seguir, as notas da GOAL para os jogadores do PSG no Parc des Princes:

Goleiro e defesa

Matvey Safonov (7/10): Teve pouco trabalho durante a maior parte da noite, mas esteve atento quando foi exigido. Fez uma boa defesa na finalização de Mbamba aos 83 minutos, saiu do gol duas vezes para afastar o perigo e segurou com confiança uma bola alta.

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Achraf Hakimi (8/10): Foi a principal fonte de criação do PSG pela lateral direita. Criou quatro chances, incluindo a oportunidade clara de Godts aos 11 minutos, acertou 87 de 97 passes e recuperou a bola 10 vezes.

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Marquinhos (7/10): O capitão teve uma noite tranquila no centro da defesa. Acertou 71 de 75 passes, sendo 11 para o terço final, e ajudou o PSG a limitar o Lorient a apenas uma finalização no primeiro tempo.

Willian Pacho (7/10): Foi seguro ao lado de Marquinhos, venceu dois desarmes e recuperou seis bolas, além de ter papel importante na construção paciente das jogadas do PSG.

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Lucas Hernandez (7/10): Atuou na lateral esquerda na ausência do lesionado Nuno Mendes e foi confiável sem a bola, com três interceptações antes de ser substituído aos 75 minutos.

Meio-campo

Warren Zaire-Emery (7/10): Mostrou energia e precisão, perdeu poucas bolas e acertou 84 de 86 passes. Exigiu duas defesas de Mvogo em chutes de longe e quase marcou após um escanteio pouco depois dos 60 minutos.

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Vitinha (8/10): Ditou o ritmo do PSG. Acertou 123 de 128 passes, enviou 23 bolas ao terço final e deslocou constantemente o bloco defensivo do Lorient de um lado para o outro, até ser substituído aos 80 minutos.

Dro Fernandez (8/10): Deu o passe para o gol que abriu o placar e criou quatro chances ao todo antes de dar lugar a Maghnes Akliouche aos 68 minutos. Teve um chute bloqueado logo após o intervalo, embora as quatro faltas cometidas mostrem que, às vezes, chegou atrasado na pressão.

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Ataque

Ousmane Dembele (9/10): Foi o destaque da partida. Acertou o travessão aos 11 minutos e deu trabalho a Mvogo a noite toda, com nove finalizações, o maior número do jogo, sendo cinco no gol. Depois, superou o goleiro com um chute rasteiro de fora da área para definir a vitória.

Senny Mayulu (8/10): Marcou um belo gol com um chute de esquerda no ângulo, da direita da área, e teve azar ao acertar a trave aos 41 minutos, perdendo a chance de fazer o segundo. Raramente perdeu a bola antes de sair aos 75 minutos.

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Mika Godts (8/10): Deu a assistência para o gol de Dembele e criou cinco chances, duas delas claras, incluindo o cruzamento que terminou na finalização de Mayulu na trave. Porém, deveria ter marcado de perto aos 11 minutos e perdeu a posse com frequência ao tentar passar pelo marcador.

Reservas e técnico

Maghnes Akliouche (6/10): Entrou no lugar de Dro Fernandez e teve duas finalizações defendidas, incluindo uma grande chance de fazer 3 a 0 em um contra-ataque nos acréscimos.

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Lucas Beraldo (7/10): Entrou no lugar de Mayulu e participou bastante em seus 15 minutos, com cinco ações defensivas e um passe para uma finalização de longe de Godts.

Lucas Digne (6/10): Substituiu Hernandez na lateral esquerda e fez o simples.

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Ferran Torres (6/10): Substituiu Dembele aos 75 minutos e participou pouco, embora tenha sofrido uma falta pela esquerda.

Quentin Ndjantou (5/10): Uma participação para esquecer. Entrou no lugar de Vitinha aos 80 minutos, levou cartão amarelo por derrubar Sylla no lance do pênalti e poderia ter deixado o fim do jogo tenso para o PSG. Nos acréscimos, exigiu uma defesa de Mvogo.

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Luis Enrique (7/10): Seu time dominou a posse de bola e criou chances mais do que suficientes para vencer com tranquilidade. A decisão de escalar Mayulu como titular deu resultado. No entanto, a falha do PSG no fim, com o pênalti cometido momentos depois de sua última substituição, impediu que a noite fosse perfeita.