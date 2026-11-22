O Milan deu uma aula de tática em San Siro ao golear o Frosinone por 5 a 1, em uma atuação marcada pela precisão nas finalizações e pela solidez da organização da equipe. O time de Ruben Amorim contou com a sorte logo no início: Giuseppe Calvani marcou contra aos quatro minutos, dando o tom de uma tarde de domínio milanista.

Goncalo Ramos ampliou a vantagem aos 19 minutos e, apesar de Pietro Masini descontar para os visitantes na contramão do jogo, o Milan manteve a tranquilidade e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

No segundo tempo, o time de Amorim acelerou ao explorar o desgaste do bloco defensivo intermediário do Frosinone. Ardon Jashari, que entrou no intervalo, teve impacto imediato e marcou apenas três minutos após o reinício. Outro substituto, Alidu Cisse, fez o quarto gol aos 60 minutos. Christian Pulisic fechou a goleada com um gol merecido aos 68.

O resultado reforça a condição do Milan como candidato ao título do Campeonato Italiano e evidencia a força do elenco à disposição da comissão técnica.

Goleiro e defesa

Mike Maignan - 6/10

O francês teve uma partida relativamente tranquila e pouco pôde fazer para evitar a finalização de Masini de perto no primeiro tempo. Maignan foi seguro na distribuição de bola, acertou a maioria dos lançamentos longos para ajudar o Milan a superar a pressão inicial do adversário e fez três defesas para manter a vantagem confortável.

Mario Gila - 7/10

Com a agressividade habitual, Gila saiu bem da linha defensiva para interceptar jogadas antes que o Frosinone pudesse partir para a transição. Teve um alto índice de sucesso nos duelos pelo chão e deu a cobertura necessária aos alas que avançavam ao longo dos 90 minutos.

Soualiho Diawara - 6/10

Improvisado como zagueiro, Diawara mostrou segurança nos 71 minutos em que esteve em campo. Embora não seja defensor de origem, sua leitura de jogo lhe permitiu cortar o perigo cedo. Ainda assim, foi surpreendido algumas vezes pelas arrancadas diretas do Frosinone antes de ser substituído por Pavlovic.

Koni De Winter - 7/10

O defensor impôs sua força física e liderou a equipe em cortes. De Winter foi fundamental para neutralizar o perigo do Frosinone nas bolas paradas, venceu disputas importantes pelo alto e mostrou muita calma para sair jogando sob pressão.

Meio-campo

Davide Bartesaghi - 6/10

O jovem fez uma atuação sólida nos 45 minutos em que jogou, dando amplitude à equipe e mantendo a organização defensiva. Foi substituído por Jashari no intervalo, quando Amorim buscou mais ímpeto ofensivo, mas não cometeu erros na primeira etapa.

Diego Moreira - 7/10

Moreira foi uma opção constante pelo lado do campo e usou a velocidade para abrir espaços na defesa do Frosinone. Sua contribuição mais importante veio aos 60 minutos, quando deu a assistência para Alidu Cisse marcar o quarto gol do Milan e praticamente definir a partida.

Yunus Musah - 7/10

Com muita energia no meio-campo, Musah percorreu grandes distâncias para ajudar o Milan a levar a melhor na disputa pelas segundas bolas. Foi fundamental nas transições antes de sair aos 71 minutos para ser poupado para os próximos jogos.

Luka Modric - 8/10

O veterano segue ditando o ritmo da equipe. Modric controlou a velocidade do jogo com precisão, encontrando espaços entre as linhas repetidamente. Sua capacidade de desorganizar o bloco defensivo do Frosinone foi central para o domínio do Milan na posse de bola.

Adrien Rabiot - 8/10

O francês combinou força física e criatividade nas jogadas iniciadas mais atrás. Rabiot deu duas assistências: serviu Gonçalo Ramos aos 19 minutos e, pouco depois do intervalo, preparou o terceiro gol para Jashari.

Ataque

Christian Pulisic - 9/10

O norte-americano continua sendo a peça mais indispensável do Milan. Pulisic foi uma ameaça constante com suas arrancadas e, aos 68 minutos, marcou o gol que sua atuação merecia. Finalizou com precisão para fazer 5 a 1 antes de ser substituído sob aplausos de pé.

Gonçalo Ramos - 8/10

Ramos comandou o ataque com inteligência, recuando com frequência para participar da construção das jogadas. Mostrou oportunismo ao marcar o segundo gol do Milan aos 19 minutos e trabalhou incansavelmente na pressão sobre os defensores adversários antes de ser substituído por Cisse aos 51.

Reservas e técnico

Ardon Jashari - 8/10

Uma substituição inspirada no intervalo. Jashari precisou de apenas três minutos após entrar no lugar de Bartesaghi para marcar, dando ao Milan a energia e a precisão necessárias para ampliar a vantagem no segundo tempo.

Alidu Cisse - 8/10

Cisse entrou no lugar de Ramos no início do segundo tempo e mostrou que é mais do que uma opção de reserva. Marcou aos 60 minutos e deu trabalho aos defensores do Frosinone até o apito final. Perto do fim, recebeu um cartão amarelo por uma falta tática.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Acionado para os 20 minutos finais com a missão de administrar a vantagem, Pavlovic acrescentou presença física e ajudou a evitar falhas de concentração na defesa.

Pervis Estupinan - 6/10

Substituiu Diawara aos 71 minutos e deu outra dinâmica ao lado esquerdo, avançando e ajudando o Milan a manter a linha defensiva adiantada nos minutos finais.

Omari Hutchinson - sem nota

Entrou no lugar de Pulisic aos 81 minutos, mas não teve tempo suficiente para influenciar significativamente a partida.

Ruben Amorim - 9/10

Uma grande atuação tática do treinador. A decisão de colocar Jashari e Cisse em campo resultou diretamente em três gols, e a flexibilidade da organização da equipe permitiu que o Milan dominasse apesar de várias lesões na defesa. Amorim montou um time que parece muito equilibrado e implacável.