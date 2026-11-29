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O Marseille fez uma atuação segura no Stade de l'Abbe-Deschamps e venceu o Auxerre por 2 a 0. Gols de Amine Gouiri e Igor Paixao garantiram os três pontos aos visitantes em uma partida marcada pelo domínio tático.

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O Marseille deu uma aula de domínio territorial e controle da bola no Stade de l'Abbe-Deschamps, sufocando o Auxerre com 70% de posse. O tom da partida foi definido logo aos cinco minutos, quando Amine Gouiri marcou após uma boa troca de passes com Amine Harit. Apesar das tentativas do Auxerre de quebrar o ritmo, a superioridade técnica do Marseille permitiu ao time superar as linhas adversárias com facilidade. Foram impressionantes 815 passes, contra 338 dos donos da casa.

A partida ficou praticamente decidida pouco antes do intervalo, quando Igor Paixao converteu um pênalti nos acréscimos. Embora o Auxerre tenha elevado seu número de finalizações para 16 no segundo tempo, a estrutura defensiva do Marseille quase não foi ameaçada e se beneficiou bastante da vantagem numérica após a expulsão de Axel Tuanzebe, dos donos da casa. Foi uma atuação inteligente dos visitantes, que administraram a partida com perfeição para consolidar sua posição na parte de cima da tabela da Ligue 1.

Goleiro e defesa

Jeffrey De Lange: 8/10

Muito seguro no gol, De Lange fez quatro defesas decisivas para não sofrer gols. Sua distribuição de bola foi fundamental para a construção das jogadas do Marseille e ajudou o time a manter o alto índice de posse mesmo sob pressão.

Ulisses Garcia: 7/10

Garcia deu amplitude e equilíbrio ao time pelo lado do campo. Cumpriu suas tarefas defensivas com dedicação, contribuindo para o total de 17 cortes da equipe, além de oferecer uma opção nas transições.

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Conrad Egan-Riley: 7/10

Seguro em campo, Egan-Riley foi peça central da solidez defensiva. Leu bem o jogo, posicionou-se para fechar linhas de passe e ajudou a neutralizar a maioria dos contra-ataques dos donos da casa.

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Nayef Aguerd: 8/10

O destaque da defesa, Aguerd dominou as disputas pelo alto e pelo chão. Sua capacidade de fazer a bola avançar desde a defesa foi vital, e ele comandou o setor com autoridade durante os 90 minutos.

Timothy Weah: 7/10

Weah atuou com sua energia e disciplina tática habituais. Embora não tenha sido o protagonista, sua dedicação e capacidade de recompor a defesa foram essenciais para manter a organização do time antes de ser substituído perto do fim.

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Meio-campo

Himad Abdelli: 7/10

Abdelli foi uma ligação eficiente entre defesa e ataque. Cuidou bem da bola e mostrou presença física nas disputas, ajudando o Marseille a controlar a região central do campo até ser substituído aos 70 minutos.

Pierre-Emile Hojbjerg: 7/10

O experiente meio-campista foi o coração da troca de passes da equipe. Hojbjerg ditou o ritmo, raramente desperdiçou a bola e deu a proteção tática necessária para que os jogadores mais criativos brilhassem à frente.

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Ataque

Tochukwu Nnadi: 7/10

Teve uma atuação impressionante no meio-campo ao longo de 88 minutos, sobretudo pela precisão dos passes, que chegou a 98% e ajudou seu time a manter 70% de posse de bola. Também venceu 4 disputas contra jogadores do Auxerre.

Amine Harit: 8/10

Harit foi a fonte de criatividade de que o Marseille precisava e deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Gouiri. Sua habilidade e visão de jogo entre as linhas incomodaram constantemente os meio-campistas do Auxerre até ele ser poupado nos minutos finais.

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Igor Paixao: 8/10

Paixao foi decisivo quando mais importava e mostrou frieza para converter o pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Sua movimentação sem a bola tirou os defensores de posição repetidamente, abrindo espaços para os companheiros.

Amine Gouiri: 8/10

Gouiri deu início perfeito à tarde do Marseille com um gol bem executado aos cinco minutos. Seu entrosamento com Harit ficou evidente, e ele levou perigo sempre que recebeu a bola no terço final do campo.

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Reservas e técnico

Angel Gomes: 6/10

Entrou no lugar de Abdelli aos 70 minutos para dar novo fôlego ao time. Manteve a bola em circulação enquanto o Marseille buscava assegurar o resultado.

Keyliane Bezahaf: 6/10

Entrou no lugar de Harit perto do fim e ajudou a manter a organização defensiva nos minutos finais da partida.

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Neal Maupay: 6/10

Substituiu Gouiri nos acréscimos. Teve pouco tempo para influenciar o jogo, mas deu energia ao ataque.

Kelyan Abdallah: 6/10

Entrou no lugar de Weah perto do fim e fez sua parte para evitar qualquer desatenção nos minutos finais.

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Bruno Genesio: 8/10

Genesio acertou em cheio na estratégia. A ênfase na posse de bola e nas transições rápidas sobrecarregou os donos da casa desde o início, e sua gestão da partida após o segundo gol foi exemplar.