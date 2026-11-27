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A má fase do Chelsea na Premier League continuou no City Ground, com uma derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest. Apesar dos dois gols marcados no segundo tempo pelo reserva Emmanuel Emegha, as falhas defensivas foram fatais para o time de Xavi Alonso.

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A solidez da estrutura tática do Chelsea foi posta à prova no City Ground e não resistiu: o time perdeu por 3 a 2 para um Nottingham Forest eficiente nas finalizações. Os visitantes dominaram a bola, com 65% de posse e impressionantes 582 passes completados, mas foram superados pela capacidade dos donos da casa de atacar em direção ao gol. Um voleio espetacular de Igor Jesus aos cinco minutos deu o tom da partida e expôs, desde cedo, a dificuldade do Chelsea para lidar com as transições.

O segundo tempo virou uma troca caótica de golpes. Uma entrada precipitada de Wesley Fofana deu a Morgan Gibbs-White um pênalti para ampliar a vantagem e obrigou o Chelsea a mudar sua abordagem tática. A entrada de Emmanuel Emegha ofereceu ao time a referência no ataque de que precisava e rendeu dois gols bem executados, mas o segundo gol de Gibbs-White na noite garantiu os três pontos ao Forest.

O resultado representa a terceira derrota consecutiva do Chelsea na liga e evidencia o descompasso crescente entre sua construção baseada na posse de bola e a solidez defensiva.

Goleiro e defesa

Emiliano Martínez - 4/10

Uma noite difícil para o experiente goleiro, que sofreu três gols em sete finalizações no alvo. Fez quatro defesas para impedir um placar ainda mais desfavorável, mas pouco podia fazer no golaço de Igor Jesus ou no pênalti de Gibbs-White. A organização da linha defensiva sob seu comando pareceu falhar diante da pressão direta do Forest.

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Wesley Fofana - 3/10

Uma noite para esquecer para o francês. Já criticado pelos torcedores que viajaram para acompanhar o time após uma entrevista não autorizada, seu desempenho em campo pouco fez para acalmar os ânimos. Sua «entrada precipitada» em Liam Delap, aos 51 minutos, deu um pênalti ao Forest e possivelmente mudou o rumo do jogo justamente quando o Chelsea tentava se reorganizar. Foi substituído pouco depois, aos 56 minutos.

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Josh Acheampong - 5/10

O jovem defensor teve dificuldade para acompanhar a intensidade das transições do Forest pelos lados. Embora tenha mostrado lampejos de qualidade técnica com a bola, muitas vezes hesitou quando Neco Williams avançou. Saiu aos 85 minutos, quando o Chelsea buscava o empate.

Pep Chavarría - 5/10

Atuando pelo lado esquerdo da linha de quatro defensores, Chavarría teve dificuldade para conter a movimentação criativa de Gibbs-White. Contribuiu pouco no ataque e não ofereceu as ultrapassagens necessárias para desmontar o bloco defensivo baixo do Forest.

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Moises Caicedo - 7/10

Estatisticamente, foi o destaque do Chelsea. Caicedo ditou o ritmo nas fases de construção mais recuadas, com 106 passes certos em 114 tentativas. Também liderou o time com 12 intervenções defensivas, incluindo três desarmes. Apesar da derrota, sua capacidade de recuperar a posse e vencer disputas, cinco no total, foi a principal razão para o Chelsea manter o jogo por tanto tempo no campo adversário.

Meio-campo

Romeo Lavia - 6/10

Lavia trabalhou bastante durante toda a partida, tentou três finalizações e registrou 0,17 de xG. Quase arrancou um ponto nos últimos segundos com uma cabeçada na segunda trave, defendida por Matz Sels. Seu posicionamento ao lado de Caicedo, porém, às vezes deixava o corredor central aberto demais para os contra-ataques do Forest.

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Jordan Henderson - 5/10

O experiente meio-campista deu estabilidade ao time, mas não teve a criatividade necessária para superar a resistência do meio-campo do Forest. Nos 85 minutos em que esteve em campo, passou mais tempo fazendo a bola circular de um lado para o outro do que rompendo linhas. Saiu no fim para a entrada de Quenda.

Cole Palmer - 5/10

Uma atuação discreta para seus padrões excepcionalmente altos. O Forest claramente identificou Palmer como a principal ameaça, marcou-o com dois jogadores e limitou seu espaço entre as linhas. Ele não conseguiu exercer sua influência habitual no terço final.

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Ataque

Pedro Neto - 6/10

Neto foi uma das opções mais constantes do ataque do Chelsea. Fez o cruzamento para a chance de Lavia no fim da partida e buscou o tempo todo superar seu marcador. No entanto, seus passes decisivos foram irregulares, e ele teve dificuldade para encontrar espaço contra os três zagueiros centrais do Forest.

Morgan Rogers - 5/10

Rogers teve dificuldade para se destacar na faixa de meio-campo ofensivo. Embora tenha finalizado algumas vezes, não exigiu grandes defesas de Sels e frequentemente ficou sem espaço nas áreas congestionadas à frente da área do Forest.

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Danny Welbeck - 4/10

Isolado durante boa parte do primeiro tempo, Welbeck não conseguiu ser uma referência confiável no ataque. Não acertou nenhuma finalização no alvo e saiu no intervalo, em uma mudança tática que colocou Emegha em campo.

Reservas e técnico

Emmanuel Emegha - 8/10

O ponto positivo incontestável para o Chelsea. Entrou no lugar de Welbeck no intervalo e marcou apenas três minutos após o início do segundo tempo para fazer 2 a 1. Aos 89 minutos, fez o segundo com uma cabeçada inteligente. Sua força física e movimentação deram ao Chelsea a opção de atacar diretamente em direção ao gol que tanto faltou na primeira etapa.

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Levi Colwill - 6/10

Substituiu Fofana, que vinha tendo dificuldades, aos 56 minutos e trouxe alguma tranquilidade à linha defensiva. Seus passes com a perna esquerda ajudaram o Chelsea a manter a pressão na meia hora final.

Geovany Quenda - N/A

Entrou aos 85 minutos. Teve uma cabeçada defendida no fim, mas dispôs de pouco tempo para realmente influenciar o resultado.

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Marco Palestra - N/A

Entrou no lugar de Acheampong aos 85 minutos. Trouxe energia, mas teve pouco impacto tático.

Xavi Alonso - 4/10

A pressão sobre o espanhol aumenta após a terceira derrota seguida. A decisão de colocar Emegha em campo foi um ajuste tático inspirado, mas a estrutura defensiva inicial foi superada com facilidade. A abordagem baseada na posse de bola atualmente rende muitos passes, mas pouca segurança defensiva.