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O Bayern de Munique sofreu uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Lille na Champions League, apesar de dominar a posse de bola. Dayot Upamecano abriu o placar de cabeça, mas Ayase Ueda empatou antes de um infeliz gol contra definir o resultado.

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Na visita ao Stade Pierre-Mauroy, o Bayern de Munique deu uma aula de domínio territorial que acabou sendo inútil pela falta de precisão nas finalizações. Com 65% de posse de bola e quase 700 passes completados, o time de Vincent Kompany parecia confortável quando Upamecano abriu o placar aos 15 minutos. No entanto, a organização tática teve dificuldades para conter os contra-ataques rápidos do Lille, e o Bayern perdeu o controle da partida no segundo tempo.

Dois momentos foram decisivos: o empate de Ueda para os donos da casa pouco depois da marca de uma hora de jogo e, apenas três minutos mais tarde, um gol contra extremamente infeliz de Pavlovic. Apesar da pressão nos minutos finais e da entrada de Jamal Musiala, o Bayern não conseguiu furar a retranca do Lille e deixou a França sem pontos, mesmo levando ampla vantagem em quase todas as estatísticas.

Goleiro e defesa

Jonas Urbig - 5/10

O jovem goleiro teve uma noite difícil atrás de uma linha defensiva adiantada. Embora tenha feito duas defesas, não conseguiu parar a finalização precisa de Ueda e pouco podia fazer no gol contra após o desvio. Foi seguro na distribuição de bola, mas não transmitiu a autoridade necessária nos breves momentos de pressão do Lille.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano foi o jogador mais ativo do Bayern e abriu o placar de cabeça aos 15 minutos. Na defesa, teve números impressionantes: 106 passes certos e 13 intervenções defensivas. No entanto, já perto do fim, em uma tentativa desesperada, chutou de cerca de 23 metros em cima de um defensor em vez de manter a construção da jogada.

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Kim Min-Jae - 6/10

O sul-coreano manteve sua postura agressiva na marcação até ser substituído por Jonathan Tah aos 92 minutos. Ele ajudou a sustentar a linha alta que conteve o Lille por longos períodos, embora a defesa como um todo tenha sido surpreendida pela velocidade da transição adversária no gol de empate.

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Josip Stanisic - 5/10

Na lateral direita, Stanisic foi cuidadoso com a bola, mas teve dificuldades para apoiar o ataque e ajudar a superar a defesa compacta do Lille. Foi substituído aos 76 minutos, quando Kompany buscou dar mais força ofensiva ao time.

Hiroki Ito - 6/10

Ito mostrou lampejos de qualidade na lateral esquerda e quase marcou de cabeça após um escanteio aos 30 minutos. Finalizou uma vez no alvo e cumpriu bem suas tarefas defensivas antes de ser substituído por Tim Binder no fim do segundo tempo.

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Meio-campo

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich foi o motor do time, fazendo a bola circular constantemente e ajudando o Bayern a manter seus 65% de posse. Organizou o jogo desde trás, embora talvez tenha faltado o passe decisivo para superar a última linha defensiva do Lille quando o adversário recuou.

Aleksandar Pavlovic - 4/10

Uma noite para o jovem esquecer. Apesar de participar das ações ofensivas e finalizar duas vezes ao gol, marcou um desastroso gol contra aos 65 minutos, que acabou dando a vitória ao Lille. Foi um golpe cruel para um jogador que, até então, demonstrava tranquilidade na função de volante.

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Tom Bischof - 6/10

Bischof teve participação expressiva nas estatísticas: testou Berke Özer com um chute rasteiro no primeiro tempo e cobrou uma falta com efeito para fora no segundo. Deu boa movimentação entre o centro e as laterais do campo antes de dar lugar a Musiala, quando o Bayern tentava buscar o resultado.

Lennart Karl - 5/10

Escalado em uma função mais adiantada pela direita, Karl teve dificuldades para influenciar a partida. Desperdiçou uma boa oportunidade aos 80 minutos, chutando para fora de uma distância de 16 metros, e saiu pouco depois, quando a comissão técnica buscou mais experiência.

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Ataque

Konrad Laimer - 5/10

Escalado em uma função ofensiva pouco habitual, Laimer mostrou disposição, mas faltou qualidade no terço final. Teve uma finalização que ia em direção ao gol bloqueada no primeiro tempo e, já no fim, chutou de esquerda para fora enquanto a pressão aumentava.

Nathaniel Brown - 5/10

Encarregado de abrir espaços na defesa do Lille, Brown teve dificuldades diante dos laterais dos donos da casa. Ficou à margem da partida na maior parte do tempo, já que as jogadas do Bayern se concentraram pelo meio ou pelo lado oposto.

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Reservas e técnico

Tim Binder - 5/10

Entrou no lugar de Ito aos 76 minutos, mas não conseguiu dar ao time o impulso necessário pelo lado do campo.

Luis Díaz - 5/10

Entrou no lugar de Stanisic para dar mais objetividade ao ataque, mas ficou sem espaço diante da "muralha vermelha" do Lille.

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Jamal Musiala - 6/10

Foi o mais perigoso entre os reservas. Criou uma chance nos acréscimos, mas, sob forte pressão, pegou mal na bola e mandou para fora.

Noah Codjo-Evora - sem nota

Entrou no lugar de Karl aos 81 minutos e teve pouco tempo para receber uma avaliação significativa.

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Jonathan Tah - sem nota

Entrou aos 92 minutos em uma mudança tática para atuar como referência no ataque, mas o tempo acabou rápido demais.

Vincent Kompany - 5/10

Embora seu time tenha dominado a posse de bola, a organização tática ficou vulnerável justamente às transições que o Lille buscava. A decisão de escalar Laimer na linha de frente não trouxe ganhos criativos, e as substituições vieram um pouco tarde para mudar o rumo da partida.