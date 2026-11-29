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O Arsenal manteve a vantagem de seis pontos na liderança da Premier League após um empate suado por -2 com o Manchester City. Gols de Kai Havertz e Jurrien Timber anularam os de Erling Haaland e Enzo Fernandez em uma batalha tática no Emirates.

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O Emirates Stadium recebeu uma aula de tática quando os dois primeiros colocados da Premier League empataram por 2 a 2 em um jogo eletrizante. O Manchester City abriu o placar com Haaland aos 34 minutos, após passe de Josko Gvardiol, mas o Arsenal respondeu antes do intervalo, com Havertz marcando aos 40. O placar de 1 a 1 no intervalo refletia o equilíbrio de uma partida em que os dois treinadores buscavam explorar pequenas brechas na organização adversária.

O segundo tempo começou com o City retomando a vantagem quase imediatamente, graças a um gol de Fernandez aos 48 minutos. O time de Mikel Arteta mostrou enorme capacidade de reação e insistiu nas trocas de passes para avançar, apesar da pressão.

A recompensa veio no fim, quando Timber empatou aos 83 minutos. O resultado mantém o Arsenal na liderança, com 29 pontos e seis de vantagem sobre o City, que agora acumula quatro jogos sem vencer no campeonato.

Goleiro e defesa

David Raya: 6/10

Seguro no gol, Raya fez quatro defesas, mas pouco pôde fazer para evitar a finalização precisa de Haaland no primeiro gol ou o chute de Fernandez. Sua distribuição de bola foi fundamental para os 56% de posse do Arsenal: muitas vezes, atuou como um 11º jogador de linha para superar a pressão alta do City.

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Riccardo Calafiori: 5/10

O italiano teve alguma dificuldade com a velocidade das transições do City e foi substituído no intervalo. Embora tenha tentado ocupar espaços pelo meio-campo, estava fora de posição na jogada que levou ao primeiro gol. Hincapie entrou em seu lugar para o segundo tempo.

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Gabriel: 6/10

O duelo físico com Haaland marcou sua tarde. Recebeu nota 6,3 por sua atuação e contribuiu para os 14 cortes feitos pelo Arsenal. Embora tenha perdido o confronto direto no primeiro gol, sua liderança nos dez minutos finais foi vital.

Jurrien Timber: 8/10

O herói da tarde. Além de mostrar versatilidade defensiva, demonstrou faro ofensivo ao marcar o gol de empate aos 83 minutos. Também recebeu um cartão amarelo em um segundo tempo acirrado, mas manteve a calma ao longo da partida.

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Ezri Konsa: 6/10

Escalado na linha de quatro defensores, Konsa deu solidez ao setor. Aventurou-se menos no ataque do que Timber, mas manteve bem a linha defensiva diante das arrancadas de Doku e ajudou o time a limitar o City a apenas cinco finalizações no alvo.

Meio-campo

Bruno Guimaraes: 7/10

O motor do time. Guimaraes teve papel central nos 462 passes do Arsenal, pedindo a bola constantemente e dando continuidade às jogadas. Sua capacidade de proteger a defesa permitiu que os jogadores mais criativos circulassem pelo campo, embora tenha tido dificuldade para acompanhar as infiltrações de Fernandez na área.

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Mikel Merino: 7/10

Uma atuação disciplinada do espanhol, que também deu a assistência para o primeiro gol do Arsenal, marcado por Kai Havertz, ao aparecer no ataque no momento certo. Manteve o foco no equilíbrio posicional e ajudou o Arsenal a levar vantagem nos gols esperados (xG), por 1,92 a 1,23, antes de dar lugar à energia do jovem Lewis-Skelly aos 58 minutos.

Martin Odegaard: 6/10

O capitão ocupou os espaços entre as linhas do City, mas foi marcado de perto por Bouaddi. Não marcou nem deu assistência antes de ser substituído por Gyokeres aos 58 minutos, quando Arteta buscava uma ameaça mais direta.

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Ataque

Christos Tzolis: 6/10

Atuou pela ponta com disposição, mas teve dificuldade para encontrar chances claras diante de Nunes. Fez parte de um ataque que produziu 13 finalizações no total, mas saiu no início do segundo tempo para a entrada de Eberechi Eze.

Noni Madueke: 6/10

Mostrou lampejos de talento individual pela ponta e abriu espaços na defesa do City. Embora não tenha marcado, sua presença obrigou Gvardiol a se concentrar mais na defesa durante boa parte do jogo, antes de Madueke ser substituído perto do fim.

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Kai Havertz: 8/10

Havertz segue calando os críticos com atuações em jogos importantes. Seu gol aos 40 minutos foi um exemplo de movimentação precisa dentro da área. Comandou o ataque com inteligência e ajudou nas transições que renderam ao Arsenal seis escanteios ao longo dos 90 minutos.

Reservas e treinador

Piero Hincapie: 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Calafiori e ofereceu mais cobertura física pelo lado esquerdo. Ajudou a estabilizar a defesa após o revés do segundo gol sofrido logo no início da etapa.

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Myles Lewis-Skelly: 6/10

Acionado aos 58 minutos, o jovem não se intimidou com a importância da partida e mostrou muita coragem com a bola nos pés.

Viktor Gyokeres: 6/10

Substituiu Odegaard, mas não conseguiu causar impacto positivo e desperdiçou uma chance de ouro diante do gol de Donnarumma. Também teve sorte por não cometer um pênalti que poderia ter custado caro ao Arsenal no fim do jogo.

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Eberechi Eze: 6/10

Entrou no lugar de Tzolis e teve alguns momentos de brilho, mas passou a maior parte do tempo ocupado com tarefas defensivas enquanto o City buscava o gol da vitória.

Max Dowman: 6/10

Uma breve participação no fim para o jovem promissor, que substituiu Madueke aos 80 minutos e participou da construção da jogada do último gol.

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Mikel Arteta: 7/10

A flexibilidade tática de Arteta foi decisiva: suas substituições no segundo tempo ajudaram o Arsenal a conquistar um ponto e assumir o controle do jogo após o intervalo. Seu time conseguiu frustrar a tentativa de reação do Manchester City, manter a calma sob pressão e evitar a derrota no Emirates Stadium.