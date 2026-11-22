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A Juventus foi eficiente no segundo tempo e goleou o Venezia por 4 a 0 no Allianz Stadium. Depois de uma primeira etapa frustrante, gols de Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal e Randal Kolo Muani garantiram três pontos sem sustos para o time de Luciano Spalletti.

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O Allianz Stadium viu dois tempos bem diferentes até que a Juventus conseguiu superar a defesa resistente do Venezia e conquistar uma vitória convincente por 4 a 0. Os primeiros 45 minutos foram marcados por uma posse de bola pouco produtiva, com a Juventus encontrando dificuldades para avançar em direção ao gol diante de uma estrutura defensiva recuada no 3-5-2. Apesar de ter 58% da posse, a Juventus foi para o intervalo com o placar empatado, o que exigiu ajustes táticos de Spalletti.

A entrada de Woltemade foi decisiva para abrir o placar. Apenas oito minutos após o reinício, o reserva marcou e obrigou o Venezia a abandonar sua postura defensiva. A partir daí, vieram os outros gols: Koopmeiners ampliou a vantagem antes de o defensor Cabal fazer o terceiro. Kolo Muani fechou o placar de pênalti aos 71 minutos, em uma partida na qual a Juventus registrou 2,01 em gols esperados (xG), contra 1,16 dos visitantes.

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario - 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o goleiro italiano, que só precisou fazer uma defesa. Sua principal contribuição foi na distribuição da bola, ajudando a Juventus a chegar a um total de 576 passes e oferecendo uma base segura para a equipe construir as jogadas desde trás.

Zeki Celik - 6/10

O lateral-direito teve uma atuação segura, embora sem brilho, antes de ser substituído por Federico Gatti aos 68 minutos. Manteve bem sua posição para neutralizar os contra-ataques do Venezia, que teve apenas quatro ao longo da partida, mas faltou um pouco mais de participação ofensiva no terço final.

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Juan Cabal - 8/10

Excelente atuação do defensor, que combinou solidez defensiva com um gol pouco habitual para ele. Cabal marcou aos 65 minutos para fazer 3 a 0 e praticamente encerrar qualquer esperança de reação do Venezia. Foi fundamental em uma defesa que permitiu aos visitantes apenas uma finalização no alvo.

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Gleison Bremer - 7/10

O capitão deu o exemplo e comandou a linha defensiva com autoridade. Levou a melhor nos duelos e garantiu que o time permanecesse compacto mesmo quando avançou mais jogadores no segundo tempo. Seu posicionamento ajudou a Juventus a manter a pressão no campo de ataque.

Lloyd Kelly - 7/10

Kelly deu equilíbrio ao lado esquerdo da defesa. Foi eficiente nos passes e contribuiu para o total de 15 cruzamentos da equipe. Sua atenção defensiva foi importante nos poucos momentos em que o Venezia tentou avançar rapidamente pelas laterais.

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Meio-campo

Weston McKennie - 7/10

O americano mostrou a disposição necessária para superar um meio-campo congestionado. Sua energia no setor ajudou a Juventus a dominar a posse de bola e a fazer as transições com eficiência. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua disciplina tática foi essencial.

Teun Koopmeiners - 8/10

Koopmeiners continua mostrando por que é o principal articulador da equipe. Ampliou a vantagem aos 59 minutos com uma finalização precisa, poucos minutos depois de o placar ser aberto. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas do Venezia fez a diferença no segundo tempo.

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Douglas Luiz - 5/10

Atuação decepcionante do brasileiro, que teve dificuldades para influenciar o jogo no terço final durante o primeiro tempo. Por não conseguir encontrar caminhos pela defesa, foi substituído no intervalo, quando Spalletti buscou uma abordagem mais direta.

Ataque

Kerim Alajbegovic - 5/10

O jovem teve dificuldades para encontrar seu ritmo em uma faixa lateral congestionada. Foi substituído por Woltemade no intervalo, em uma mudança que transformou a partida. Enfrentar uma defesa recuada e disciplinada foi um duro aprendizado.

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Edon Zhegrova - 7/10

Zhegrova foi uma ameaça constante pela ponta e deu a assistência para o gol de Juan Cabal aos 65 minutos. Suas arrancadas e a capacidade de superar o marcador, contribuindo para as 14 finalizações da Juve, mantiveram os defensores do Venezia sob pressão.

Randal Kolo Muani - 8/10

O atacante atuou com inteligência à frente, tirando os defensores de posição para criar espaços para os companheiros. Foi recompensado aos 71 minutos, quando cobrou um pênalti com tranquilidade para fazer 4 a 0. Sua presença física foi um problema constante para a linha de três defensores do Venezia.

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Reservas e técnico

Nick Woltemade - 9/10

Um reserva decisivo. Entrou no intervalo, abriu o placar aos 53 minutos e deu a assistência para o gol de Koopmeiners apenas seis minutos depois. Sua entrada transformou uma atuação sem inspiração em uma goleada.

Pape Matar Sarr - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Douglas Luiz e deu mais intensidade ao meio-campo. Seu vigor físico ajudou a Juventus a manter a pressão na saída de bola adversária durante o período mais produtivo da partida.

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Federico Gatti - 6/10

Substituiu Celik aos 68 minutos para ajudar a administrar o resultado. Encaixou-se sem dificuldades e garantiu que a equipe não sofresse gols na reta final.

Andrea Cambiaso - 6/10

Entrou na reta final no lugar de Cabal. Manteve o alto nível técnico pelo lado esquerdo e não deixou a intensidade cair.

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Jeremie Boga - sem nota

Entrou na reta final no lugar de Kolo Muani. Não teve tempo suficiente em campo para receber uma nota.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti mostrou seu valor com uma excelente condução da partida. Ao perceber, no intervalo, que faltava capacidade de penetrar na defesa, acertou em cheio ao colocar Woltemade e Sarr. A mudança tática de uma construção lenta para uma abordagem mais direta no segundo tempo deixou o Venezia sem resposta.