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A Juventus manteve a boa fase na Liga Europa com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Omonia Nicosia no Allianz Stadium. Francisco Conceicao foi decisivo, com um gol e duas assistências, em uma partida na qual o time italiano foi muito mais eficiente que o adversário cipriota.

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A Juventus seguiu dominante na fase de liga da Liga Europa e goleou o Omonia Nicosia por 4 a 1. Apesar do susto inicial, quando Lubomir Satka marcou para os visitantes aos 15 minutos, o time de Luciano Spalletti manteve a calma e, aos poucos, impôs sua superioridade técnica. A flexibilidade tática do esquema 3-4-3 permitiu à Juventus ter 60% da posse de bola e, com uma sequência de ataques eficientes, superar a resistência do adversário.

A virada começou no fim do primeiro tempo, com o gol de empate de Andrea Cambiaso, que mudou o rumo da partida a favor da Juventus. Jeff Ekhator colocou o time à frente pouco antes do intervalo, e Francisco Conceição ampliou aos 68 minutos. Jeremie Boga marcou o quarto e fechou o placar, garantindo uma vitória convincente e três pontos valiosos para a Juventus.

Goleiro e defesa

Neto - 6/10

O veterano brasileiro teve uma noite relativamente movimentada, apesar do placar, e enfrentou cinco finalizações no alvo. Pouco pôde fazer no gol de Satka após um escanteio, mas se manteve atento para defender uma tentativa de Muamer Tankovic no segundo tempo. Foi seguro na distribuição da bola e contribuiu para o índice de 92% de acerto nos passes do time.

Federico Gatti - 7/10

Gatti foi a referência defensiva, liderando a equipe com 13 intervenções na defesa. Impôs-se fisicamente nos duelos individuais e mostrou agressividade ao avançar até o terço final, exigindo duas defesas de Thomas Kaminski pouco antes do intervalo.

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Jhon Lucumí - 6/10

Atuação segura do zagueiro, que se concentrou em manter a linha defensiva alta. Raramente foi ameaçado com a bola em jogo, mas participou da falha coletiva na marcação de Satka no primeiro gol. Foi substituído por McKennie aos 66 minutos, quando Spalletti buscava dar mais força ao ataque.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly deu equilíbrio ao lado esquerdo do trio de zagueiros. Manteve a disciplina tática durante a maior parte da partida e ainda acertou uma rara finalização de longe no alvo aos 83 minutos. Seu posicionamento foi essencial para impedir que o Omonia explorasse o espaço às costas dos alas da Juventus quando eles avançavam.

Meio-campo

Andrea Cambiaso - 8/10

Atuando pelo lado direito do meio-campo, Cambiaso foi o responsável por iniciar a reação. Sua finalização precisa aos 37 minutos empatou o jogo, e suas infiltrações por dentro seguiram oferecendo perigo. Terminou a partida com várias finalizações no alvo e foi uma peça importante para fazer o time avançar.

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Pape Matar Sarr - 7/10

Motor do meio-campo da Juventus, Sarr acertou 74 passes, mais do que qualquer outro jogador do time. Sua capacidade de recuperar a posse e fazer a bola circular rapidamente permitiu que os atacantes permanecessem no terço final. Deu a sustentação necessária para o funcionamento do 3-4-3.

Douglas Luiz - 6/10

Teve uma atuação controlada na dupla de volantes antes de ser substituído por Teun Koopmeiners. Luiz ajudou a ditar o ritmo durante a reação no primeiro tempo, mas não encontrou o passe decisivo para desmontar a defesa recuada do Omonia. Sua disciplina tática ajudou a Juventus a manter 60% de posse de bola.

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Juan Cabal - 6/10

Cabal deu amplitude pelo lado esquerdo e obrigou Kaminski a fazer uma defesa em um chute de longe aos 26 minutos. Saiu no intervalo por uma decisão tática, dando lugar a Zeki Çelik enquanto Spalletti buscava ajustar a organização defensiva e renovar a energia do time.

Ataque

Francisco Conceicao - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Conceicao participou intensamente do jogo, com sete finalizações e um xG de 1,19, o maior da equipe. Marcou um gol e deu duas assistências, sendo decisivo para a vitória da Juventus. Seus dribles objetivos causaram problemas ao Omonia durante toda a noite, enquanto sua criatividade e sua capacidade ofensiva fizeram dele uma ameaça constante.

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Jeff Ekhator - 8/10

O jovem comandou o ataque com uma inteligência acima do esperado para sua idade. Marcou o gol da virada aos 43 minutos, após uma infiltração no momento certo. Sua movimentação sem a bola abriu espaço para Conceicao e Jeremie Boga entrarem pelo meio, e ele teve azar de não marcar mais um antes de ser substituído.

Jeremie Boga - 8/10

Boga foi recompensado pela ameaça constante que ofereceu ao marcar aos 73 minutos e fazer 4 a 1. Embora tenha desperdiçado algumas oportunidades no primeiro tempo, sua capacidade de superar a marcação pelo lado de fora abriu espaços em campo. Deu trabalho aos laterais do Omonia o tempo todo.

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Reservas e técnico

Zeki Çelik (45') - 6/10

Entrou no lugar de Cabal no intervalo e ofereceu uma presença defensiva mais tradicional pelo lado do campo, mantendo a Juventus segura enquanto o time buscava mais gols.

Teun Koopmeiners (66') - 7/10

Sua entrada acrescentou criatividade ao time. Ajudou a ligar o meio-campo ao ataque no período em que a Juventus marcou o terceiro e o quarto gols.

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Weston McKennie (66') - 6/10

Substituiu Lucumí para dar mais energia ao time e oferecer presença de uma área à outra. Sua versatilidade permitiu à Juventus mudar de formação sem dificuldades na parte final da partida.

Nick Woltemade (66') - 6/10

Deu ao ataque uma presença física diferente após substituir Ekhator, ajudando a segurar a bola e a ocupar os zagueiros do Omonia.

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Randal Kolo Muani (86') - Sem nota

O francês teve uma breve participação no fim, quando a partida já estava decidida.

Luciano Spalletti - 8/10

A decisão de Spalletti de manter o 3-4-3 mesmo após sair atrás no placar mostrou confiança em seu plano tático. Suas substituições no segundo tempo foram proativas e impediram que o Omonia ganhasse embalo após o intervalo.