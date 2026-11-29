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A Juventus está oito pontos atrás do Como, quarto colocado da Serie A, e viu sua sequência de cinco jogos sem perder chegar ao fim com uma derrota por 3 a 0 às margens do Lago de Como, em uma partida na qual acertou apenas uma finalização no alvo.

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O time de Luciano Spalletti ficou com dez jogadores após apenas cinco minutos, quando Randal Kolo Muani atingiu Alex Valle e recebeu cartão vermelho direto. A partir daí, o Como teve 75% da posse de bola e 18 finalizações. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Nico Paz cobrou uma falta com efeito junto à trave mais próxima.

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro. Tasos Douvikas completou de perto após um escanteio, aos 63 minutos, e marcou o terceiro depois de uma bola escorada por Paz, a dez minutos do fim. É a terceira vitória consecutiva de Cesc Fabregas sobre a Juventus na Serie A, todas sem sofrer gols, com placar agregado de 7 a 0.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores da Juventus pela atuação no Estádio Giuseppe Sinigaglia...

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario (6/10): Foi o jogador mais exigido e o melhor da Juventus. Fez cinco defesas, três delas difíceis, incluindo intervenções em chutes de Paz aos 14 e aos 38 minutos e outra já perto do fim, evitando uma derrota mais pesada. Tocou na cobrança de falta de Paz junto à sua trave, mas não conseguiu impedir o gol.

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Pierre Kalulu (5/10): Fez três desarmes pelo lado direito da linha de três zagueiros, mas cedeu escanteios repetidamente. Foram quatro ao todo, e aquele cobrado aos 63 minutos resultou no segundo gol. Foi substituído por Juan Cabal aos 81 minutos.

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Bremer (6/10): Trabalhou muito em uma defesa sob pressão, com dez ações defensivas e seis cortes. Sua cabeçada após uma bola levantada por Teun Koopmeiners aos 53 minutos saiu pela linha de fundo, no melhor lance da Juventus em uma bola parada.

Jhon Lucumi (6/10): Foi o mais seguro dos três zagueiros. Acertou 32 de seus 35 passes, fez seis cortes e impediu que a bola chegasse a Paz na segunda trave no primeiro tempo.

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Meio-campo

Zeki Celik (6/10): Teve muito trabalho pela direita, com dez ações defensivas, seis delas cortes, e venceu quatro de suas seis disputas de bola pelo chão. Sua falta em Lucas Da Cunha, porém, deu origem à cobrança com a qual Paz abriu o placar. Mais tarde, preparou a finalização de Francisco Conceicao perto do fim antes de sair aos 89 minutos.

Weston McKennie (6/10): Criou duas das seis finalizações da Juventus, incluindo a de Koopmeiners aos 21 minutos, mas perdeu a bola com frequência enquanto o time visitante tentava sair para o ataque.

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Pape Matar Sarr (6/10): Foi preciso, acertando 22 de seus 25 passes e fazendo três desarmes. Teve azar no segundo gol, quando o chute de Samuele Ricci desviou nele e sobrou para Douvikas. Foi substituído aos 70 minutos.

Teun Koopmeiners (6/10): Seu chute de longe aos 21 minutos foi a única finalização da Juventus no alvo. Também levantou a bola parada para a cabeçada de Bremer, mas pouco pôde fazer para levar seu time ao campo de ataque.

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Andrea Cambiaso (6/10): Foi a principal fonte de criatividade da Juventus. Seu passe em profundidade após uma tabela com Nick Woltemade criou a única grande chance dos visitantes, aos 33 minutos. Venceu cinco de suas sete disputas de bola pelo chão. Foi substituído aos 70 minutos.

Ataque

Randal Kolo Muani (2/10): Sua partida durou cinco minutos. Segurado por Valle, desferiu um golpe em direção ao rosto do defensor, e o árbitro assistente viu tudo. O vermelho direto deixou seus companheiros com um jogador a menos por quase 90 minutos.

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Nick Woltemade (5/10): Isolado no ataque após a expulsão, quase não tocou na bola. Teve a única grande oportunidade da Juventus aos 33 minutos, mas finalizou para fora do meio da área. Um gol ali teria dado aos dez jogadores uma surpreendente vantagem. Saiu aos 70 minutos.

Reservas e técnico

Francisco Conceicao (6/10): Substituiu Sarr aos 70 minutos e trouxe energia ao time, mas seu chute do lado direito da área, aos 84 minutos, saiu alto e para fora.

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Kerim Alajbegovic (6/10): Substituiu Cambiaso aos 70 minutos e teve uma finalização bloqueada do meio da área a sete minutos do fim.

Jeff Ekhator (5/10): Entrou no lugar de Woltemade aos 70 minutos. Foi flagrado em impedimento, perdeu suas três disputas de bola pelo chão e finalizou para fora em um contra-ataque aos 87 minutos.

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Juan Cabal (sem nota): Substituiu Kalulu aos 81 minutos.

Federico Gatti (sem nota): Entrou no lugar de Celik aos 89 minutos.

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Luciano Spalletti (4/10): A expulsão não foi culpa sua, mas seu time não encontrou soluções depois de ficar com dez jogadores. Manteve a linha de três zagueiros, deixou Woltemade isolado e esperou até os 70 minutos, quando perdia por 2 a 0, para fazer as primeiras mudanças. A Juventus não voltou a exigir uma defesa de Butez depois dos 21 minutos.