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A Inter de Milão deu uma aula tática no San Siro e goleou o Genoa por 4 a 0. Marcus Thuram marcou duas vezes, Lautaro Martínez fez um gol com uma finalização precisa e os donos da casa controlaram 71% da posse de bola.

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A Inter de Milão seguiu na busca pela liderança da Serie A com uma atuação arrasadora diante de um Genoa em dificuldades. O plano tático dos donos da casa se baseou em um alto volume de passes e trocas de posição, que sufocaram os visitantes. Martínez abriu o placar aos 29 minutos, aproveitando a pressão constante da Inter para dar o tom da tarde. Quando Thuram ampliou aos 40 minutos, o resultado já parecia uma formalidade, tamanha a diferença de qualidade e tranquilidade entre os dois times.

A Inter de Milão não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Petar Sucic converteu um pênalti nos acréscimos da primeira etapa, aos 45+3 minutos, para fazer o terceiro, antes de Thuram marcar seu segundo gol e o quarto da Inter aos 54 minutos. O Genoa não conseguiu acompanhar a capacidade dos donos da casa de manter a bola: a Inter completou impressionantes 758 passes certos, com 94% de aproveitamento. Apesar de algumas tentativas dos visitantes no fim para descontar, o time de Cristian Chivu manteve a disciplina, não sofreu gols e garantiu os três pontos diante da torcida no San Siro.

Goleiro e defesa

Ivan Provedel: 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o goleiro italiano, acionado principalmente para interceptar bolas longas e manter a profundidade da linha defensiva. Provedel fez três defesas para preservar o placar sem sofrer gols, incluindo uma intervenção segura em uma finalização de Samuel Wiafe. Sua distribuição de bola ajudou a Inter a manter a posse e contribuiu para os 94% de aproveitamento nos passes do time.

Yann Bisseck: 8/10

Bisseck se impôs pelo lado direito da linha de três defensores. Seu porte físico permitiu que dominasse as disputas aéreas, e sua tranquilidade com a bola foi fundamental para a construção das jogadas da Inter. Raramente foi ameaçado pelos atacantes do Genoa e mostrou grande leitura tática para interromper contra-ataques antes que se tornassem perigosos.

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Manuel Akanji: 8/10

No centro da defesa, Akanji comandou a primeira fase de construção das jogadas. O jogador da seleção suíça mostrou excelente leitura de jogo, posicionando-se bem para interceptar passes e recuperar a posse. Sua capacidade de avançar até o meio-campo criou vantagens numéricas que o Genoa simplesmente não conseguiu neutralizar.

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Carlos Augusto: 8/10

Escalado como zagueiro pela esquerda, Augusto mostrou versatilidade e instinto ofensivo. Participou bastante das transições e arriscou várias finalizações de longe, incluindo um chute forte aos 37 minutos. Foi substituído aos 59 minutos depois de uma atuação intensa, que ajudou a sustentar a defesa sem sofrer gols.

Meio-campo

Andy Diouf: 8/10

Diouf deu trabalho constante ao Genoa pelo lado direito. Defensivamente, liderou o time com seis intervenções, incluindo quatro duelos vencidos. Sua energia permitiu que a Inter pressionasse com eficiência, e ele esteve sempre disponível como opção de passe durante os longos períodos de posse de bola que marcaram a partida.

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Nicolo Barella: 7/10

Motor do meio-campo, Barella mostrou toda a sua disposição. Teve uma finalização bloqueada aos 37 minutos, mas sua principal contribuição veio da movimentação incansável e da participação nas tabelas. Após mais uma atuação eficiente, foi poupado e substituído aos 58 minutos para preservar suas condições físicas para os próximos jogos.

Petar Sucic: 9/10

Uma atuação excepcional do meio-campista, que ditou o ritmo da partida com 114 passes certos. Sucic foi o responsável por cadenciar o jogo do time e raramente desperdiçou a bola. Também mostrou muita frieza ao converter o pênalti aos 45+3 minutos, dando à Inter uma vantagem mais confortável pouco antes do intervalo.

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Curtis Jones: 7/10

Jones deu segurança técnica ao meio-campo, fez a bola circular e ajudou a Inter a manter o controle. Embora não tenha se destacado com gol ou assistência, sua disciplina tática deu a jogadores mais criativos, como Thuram e Martínez, liberdade para aparecer em zonas perigosas.

Federico Dimarco: 8/10

Em sua função habitual pela esquerda, Dimarco se destacou pela qualidade dos cruzamentos e das cobranças de bola parada. Testou a defesa do Genoa logo aos 12 minutos, com uma finalização, e seguiu como ameaça constante com suas ultrapassagens. Sua capacidade de inverter o jogo com passes diagonais foi fundamental para abrir espaços na defesa recuada do Genoa.

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Ataque

Marcus Thuram: 10/10

O melhor em campo, sem discussão. Thuram foi uma ameaça constante: finalizou quatro vezes e encerrou a partida com dois gols bem executados, aos 40 e aos 54 minutos. Movimentou-se de forma inteligente sem a bola e soube segurá-la para permitir que a Inter passasse do meio-campo ao ataque em alta velocidade. Uma atuação completa como atacante.

Lautaro Martínez: 8/10

O capitão deu o exemplo ao marcar o importante primeiro gol aos 29 minutos, com uma finalização precisa de pé direito. Martínez trabalhou sem parar para pressionar os defensores do Genoa e abrir espaços para Thuram explorar. Foi substituído pouco antes dos 60 minutos, depois de já ter feito sua parte para garantir o resultado.

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Reservas e técnico

Piotr Zielinski (58'): 7/10

Entrou no lugar de Barella e manteve o meio-campo funcionando. Teve duas finalizações bloqueadas nos minutos finais, quando buscava o quinto gol dos donos da casa.

Pio Esposito (59'): 6/10

O jovem ganhou minutos importantes e deu sinais de seu potencial, incluindo uma finalização nos acréscimos.

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John Stones (59'): 7/10

Entrou na defesa no lugar de Augusto e trouxe sua tranquilidade habitual ao setor, evitando falhas de concentração no fim.

Matteo Lavelli (83'): sem nota

O atacante entrou na reta final e não teve tempo suficiente para causar um impacto estatístico significativo.

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Luis Henrique (83'): sem nota

Entrou nos minutos finais pelo lado esquerdo para ajudar a administrar os instantes derradeiros de uma vitória dominante.

Cristian Chivu (técnico): 9/10

A organização tática de Chivu foi impecável. Ele priorizou a manutenção da posse e a fluidez nas trocas de posição, o que resultou em 71% de posse de bola e uma vitória por 4 a 0. Fez as substituições no momento certo e poupou titulares importantes depois que a partida estava definida, mostrando excelente gestão do elenco.