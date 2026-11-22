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Inter de Milão e Atalanta empataram por 4 a 4 em um jogo extraordinário na New Balance Arena, com três gols de Pio Esposito. Apesar de abrir dois gols de vantagem em mais de uma ocasião, a Inter sofreu o empate em um pênalti convertido por Franck Kessie no fim.

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A Inter de Milão participou de um dos jogos mais imprevisíveis, em termos estatísticos, desta temporada da Serie A. A equipe dividiu oito gols com a Atalanta em uma partida que fugiu às convenções táticas. O time de Cristian Chivu mostrou enorme eficiência ofensiva, especialmente em um primeiro tempo dominante, no qual aproveitou a linha defensiva adiantada da Atalanta. Os visitantes foram para o intervalo vencendo por 2 a 1, graças a dois gols de Esposito, preciso nas finalizações, e pareciam ter o controle total quando ele completou seu terceiro gol no início da segunda etapa.

No entanto, a organização defensiva da Inter se desfez nos 20 minutos finais. Apesar de um pênalti convertido pelo reserva Petar Sucic ter garantido o quarto gol, a Inter teve dificuldades para conter as arrancadas em direção ao ataque de Charles De Ketelaere, que marcou duas vezes e deu início à reação. A partida terminou de forma dramática, com um pênalti convertido por Kessie aos 91 minutos restabelecendo a igualdade para os donos da casa. Embora a Inter lamente ter deixado escapar dois pontos quando estava à frente, o desempenho de sua linha de ataque continua sendo um aspecto bastante positivo de uma tarde caótica no futebol italiano.

Goleiro e defesa

Josep Martinez - 5/10

Foi uma noite difícil para Martinez, que, apesar de fazer seis defesas, sofreu quatro gols. Ele ficou exposto pela desorganização defensiva no segundo tempo e pouco pôde fazer no pênalti sofrido. Sua distribuição de bola se manteve segura sob pressão, mas seu domínio da área vacilou diante da pressão aérea da Atalanta no fim.

Alessandro Bastoni - 6/10

O jogador da seleção italiana mostrou sua habitual capacidade de fazer a bola avançar, ajudando a Inter a superar a marcação sob pressão da Atalanta no início. No entanto, quando o jogo passou a ter ataques de uma área à outra, Bastoni teve dificuldades para acompanhar as infiltrações de De Ketelaere no fim. Ele fez parte de uma defesa que somou 14 interceptações, mas não teve a disciplina necessária até o apito final para segurar o resultado.

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Benjamin Pavard - 5/10

Pavard ofereceu experiência durante boa parte da primeira hora, mas participou da falha coletiva da Inter em administrar a vantagem no fim. Ele estava fora de posição na jogada que levou ao terceiro gol da Atalanta e teve dificuldades com a intensidade física dos reservas dos donos da casa que entraram no fim. Terminou a partida com um número elevado de cortes, mas faltou firmeza defensiva.

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Carlos Augusto - 5/10

Escalado pelo lado esquerdo da linha de três zagueiros, Augusto frequentemente precisou se deslocar para as laterais a fim de cobrir os alas que avançavam ao ataque. Embora tenha trabalhado bastante, recebeu cartão amarelo nos segundos finais da partida, quando a frustração da Inter veio à tona. Sua dificuldade para reduzir os espaços entre as linhas deu à Atalanta liberdade demais para atuar no terço final.

Federico Dimarco - 7/10

Dimarco foi uma peça fundamental na criação durante seus 64 minutos em campo e deu a assistência para o segundo gol de Esposito com um cruzamento preciso, como de costume. Seus cruzamentos foram uma ameaça constante, e ele ajudou a Inter a manter 60% de posse de bola enquanto esteve em campo. Foi substituído justamente quando o jogo começou a escapar ao controle dos visitantes.

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Djed Spence - 6/10

Atuando pelo lado direito, Spence mostrou em alguns momentos sua velocidade na recomposição e sua capacidade de conduzir a bola até o terço final. Cumpriu suas tarefas defensivas com dedicação durante boa parte do jogo, mas teve cada vez mais dificuldade para acompanhar as movimentações de Nicola Zalewski. Ofereceu uma opção importante quando a Inter buscou sair em velocidade, mas faltou precisão na última bola para contribuir com o placar.

Meio-campo

Hakan Calhanoglu - 6/10

O armador turco ditou o ritmo da equipe até que uma lesão no primeiro tempo o obrigou a sair aos 33 minutos. Ele havia começado muito bem, controlando o ritmo e garantindo o domínio da Inter na região central. Sua saída prematura foi um golpe significativo para o equilíbrio tático do time.

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Nicolo Barella - 7/10

O capitão deu o exemplo com uma atuação de muita energia, percorrendo grandes distâncias para fazer a ligação entre defesa e ataque. Foi peça central na manutenção da posse de bola da Inter e teve o azar de ser substituído aos 64 minutos, quando a equipe ainda parecia relativamente estável. Sua saída coincidiu com o crescimento da Atalanta no meio-campo.

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Mkhitaryan usou sua inteligência para encontrar espaços atrás dos dois volantes da Atalanta, ajudando a construir vários contra-ataques. No entanto, à medida que as exigências físicas do jogo aumentaram, a influência do veterano diminuiu. Foi substituído aos 77 minutos após uma atuação que priorizou a disciplina posicional em vez da produção ofensiva.

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Ataque

Marcus Thuram - 8/10

Thuram foi excepcional ao criar oportunidades durante toda a partida e deu a assistência para o terceiro gol de Esposito. Sua capacidade de segurar a bola e tirar os defensores de posição foi essencial para as transições ofensivas da Inter. Ele continua sendo peça fundamental no sistema de Chivu, combinando força física com refinamento técnico.

Pio Esposito - 10/10

Uma atuação impecável nas finalizações do jovem atacante. Esposito marcou aos 16, 32 e 52 minutos e registrou três gols memoráveis. Mostrou grande variedade nas conclusões, com instinto de artilheiro e precisão. Foi, com ampla vantagem, o melhor jogador em campo e saiu aos 77 minutos acreditando ter garantido a vitória.

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Reservas e técnico

Petar Sucic - 7/10

Acionado cedo para substituir Calhanoglu, Sucic correspondeu ao converter um pênalti aos 76 minutos. Mostrou muita calma sob pressão, embora em alguns momentos tenha tido dificuldades para acompanhar a intensidade defensiva exigida em um empate de muitos gols.

Manuel Akanji - 5/10

Entrou aos 64 minutos para reforçar a defesa, mas sua chegada precedeu o desmoronamento do setor defensivo da equipe. Teve dificuldades para entrar no ritmo do jogo.

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Curtis Jones - 5/10

Acionado para dar novo fôlego ao meio-campo, Jones se esforçou, mas muitas vezes foi superado pelo jogo direto da Atalanta nos minutos finais.

Lautaro Martinez - 5/10

O argentino substituiu Esposito, autor dos três gols, nos 13 minutos finais, mas recebeu poucas bolas para trabalhar enquanto a Inter recuava e se fechava na defesa.

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Aleksandar Stankovic - 5/10

Entrou no fim e teve pouco tempo para influenciar a partida, que mergulhou no caos.

Cristian Chivu (técnico) - 6/10

O plano ofensivo de Chivu funcionou perfeitamente, mas sua gestão do jogo no quarto final será questionada. As substituições não tiveram o efeito desejado de acalmar a partida, embora seja difícil culpá-lo pelos erros individuais que levaram aos dois pênaltis sofridos.