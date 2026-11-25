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A Inter venceu o Stuttgart por 2 a 0 em San Siro e chegou à terceira vitória consecutiva na Champions League, todas sem sofrer gols. O resultado deixou o time a um ponto dos oito primeiros.

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O Stuttgart começou melhor, e Josep Martinez precisou espalmar uma finalização de Chris Fuhrich aos 15 minutos. Depois, a Inter assumiu o controle: Djed Spence saiu livre, mas parou em Dennis Seimen; Marcus Thuram acertou a rede pelo lado de fora; e Nicolo Barella, com a parte externa do pé, acertou a parte interna da trave antes do intervalo. Os visitantes passaram mais de meia hora sem finalizar.

O gol saiu no início do segundo tempo, quando um cruzamento de Federico Dimarco atingiu o braço de Josha Vagnoman. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Petar Sucic bateu no meio do gol aos 57 minutos. O Stuttgart quase respondeu quando a bola desviou em Yann Bisseck e por pouco não entrou contra a própria meta, mas Martinez a segurou. Aos 74 minutos, cinco minutos depois de entrar em campo, Lautaro Martinez recebeu passe de Dimarco e finalizou com a bola entrando após bater na trave. A Inter terminou com 20 finalizações e 2,68 gols esperados (xG), contra 13 finalizações e 1,02 xG do Stuttgart.

Confira abaixo as notas da GOAL para os jogadores da Inter.

Goleiro e defesa

Josep Martinez (7/10): Pareceu inseguro ao sair para interceptar um cruzamento de Maximilian Mittelstadt aos seis minutos, mas foi firme dali em diante. Espalmou a finalização de Fuhrich aos 15, reagiu rápido para segurar a bola desviada por Bisseck aos 61 e saiu do gol para afastar de soco um cruzamento de Deniz Undav nos acréscimos.

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Yann Bisseck (7/10):

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Participou de lances importantes nas duas áreas. Não conseguiu afastar a bola antes da chance de Fuhrich no início do jogo e quase marcou contra aos 61 minutos, mas levou perigo nas bolas paradas: desviou um escanteio para Manuel Akanji aos 24, cabeceou para fora dois minutos depois e testou Seimen da entrada da área. Acertou 52 de seus 53 passes.

Manuel Akanji (7/10): Entrou no lugar de Benjamin Pavard e ajudou a conter Ermedin Demirovic, que não acertou o gol em quatro tentativas. Perdeu uma chance de perto aos 24 minutos, entregou a bola de graça aos 50 e recebeu cartão amarelo por derrubar Undav aos 78, mas fez um excelente bloqueio para impedir uma finalização de Bilal El Khannouss dentro da área aos 83.

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Alessandro Bastoni (6/10): Chegou à área do Stuttgart aos quatro minutos e preparou uma finalização de longe de Sucic aos 39, além de completar 42 de seus 44 passes. Saiu lesionado dois minutos depois.

Meio-campo

Djed Spence (7/10): Deu velocidade à Inter pelo lado direito e encontrou Barella em uma infiltração por dentro que rendeu um escanteio. Deveria ter aberto o placar aos 16 minutos, após receber passe em profundidade de Francesco Pio Esposito, mas Seimen fechou bem o ângulo enquanto Mittelstadt voltava para marcar.

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Nicolo Barella (8/10): O capitão criou quatro chances, cobrou seis escanteios e teve azar ao não marcar: sua finalização com a parte externa do pé acertou a parte interna da trave aos 43 minutos. Também encontrou Dimarco na jogada que resultou no pênalti. Foi substituído por Aleksandar Stankovic aos 86.

Petar Sucic (8/10): Começou no lugar do lesionado Hakan Calhanoglu e manteve a calma para bater o pênalti no meio do gol aos 57 minutos. Completou 60 de 66 passes, mais do que qualquer outro jogador em campo, embora tenha mandado muito acima do travessão uma finalização de longe no primeiro tempo.

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Henrikh Mkhitaryan (6/10): Fez a bola circular bem, mas faltou precisão em momentos importantes. Não conseguiu dominar um passe de Thuram em boa posição aos 30 minutos e ficou para trás quando Nikolas Nartey cortou para dentro logo após o reinício do jogo. Foi substituído por Curtis Jones aos 69.

Carlos Augusto (7/10): Pediu pênalti após um desvio de Esposito aos 19 minutos, mas o árbitro mandou seguir. Seus melhores lances foram na defesa: atirou-se na frente de um cruzamento de Mittelstadt para Demirovic aos 66 e, mais tarde, chegou a tempo de desviar outro para escanteio.

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Ataque

Marcus Thuram (5/10): Teve uma noite frustrante. Recebeu cartão amarelo aos 13 minutos por uma entrada atrasada em Mittelstadt, depois acertou a rede pelo lado de fora ao finalizar de ângulo apertado após um passe errado de Finn Jeltsch e cabeceou muito acima e para fora de perto, pouco antes do intervalo. Deixou Mkhitaryan em condição de finalizar aos 30 minutos, mas perdeu a bola seis vezes. Foi substituído por Lautaro aos 69.

Francesco Pio Esposito (7/10): Passou em branco pela primeira vez em seis jogos, mas participou bastante. Deixou Spence em condição de finalizar aos 16 minutos, preparou a finalização de Barella na trave, levou Jeltsch a receber cartão amarelo e deixou o passe de Dimarco passar à sua frente no gol de Lautaro. Foi substituído por Andy Diouf aos 86.

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Reservas e técnico

Federico Dimarco (8/10): Mudou o jogo após substituir Bastoni aos 41 minutos. Criou duas chances para Thuram antes do intervalo, fez o cruzamento que atingiu o braço de Vagnoman e resultou no pênalti aos 54, obrigou Seimen a espalmar para escanteio uma finalização que caía em direção ao gol aos 63 e deu o passe para o gol de Lautaro, sua oitava assistência pela Inter na Champions League.

Lautaro Martinez (7/10): De volta de lesão, entrou no lugar de Thuram aos 69 minutos e precisou de apenas cinco para marcar, com a bola entrando após bater na trave esquerda, e definir a partida. Assumiu a braçadeira após a saída de Barella e teve uma forte finalização de esquerda bloqueada por Luca Jaquez nos acréscimos.

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Curtis Jones (6/10): Substituiu Mkhitaryan aos 69 minutos e completou todos os seus sete passes enquanto a Inter administrava a vitória.

Aleksandar Stankovic (sem nota): Substituiu Barella aos 86 minutos e teve uma finalização de fora da área bloqueada nos acréscimos.

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Andy Diouf (sem nota): Entrou no lugar de Esposito aos 86 minutos e preparou a finalização de Lautaro que foi bloqueada nos acréscimos.

Cristian Chivu (7/10): Seu time foi inferior nos primeiros 15 minutos, mas assumiu o controle depois disso. A entrada de Dimarco após a saída de Bastoni foi decisiva, a decisão de manter a confiança em Esposito foi recompensada por sua atuação completa, e a entrada de Lautaro ajudou a garantir o terceiro jogo seguido da Inter sem sofrer gols na Champions League.