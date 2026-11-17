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O zagueiro do Bayern de Munique Jonathan Tah elogiou a pressão pós-perda intensa e a mentalidade positiva da equipe após a vitória por 5 a 0 sobre os Países Baixos. Tah destacou que o time está concentrado em construir seu futuro.

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Defesa sólida em Berlim

O zagueiro do Bayern de Munique comandou a defesa alemã com autoridade na impressionante vitória da Alemanha por 5 a 0 sobre os Países Baixos no Estádio Olímpico. Com o apoio da pressão incansável do meio-campo, Tah ajudou a neutralizar o ataque holandês e a garantir uma partida memorável sem sofrer gols.

Bom humor e descontração

Em conversa com a imprensa após a partida, Tah revelou que o vestiário estava tomado pelo otimismo e por uma merecida sensação de dever cumprido após uma campanha difícil.

“Naturalmente, o clima estava bom e muito positivo”, disse Tah sobre o ambiente no vestiário. Sorrindo, acrescentou que o técnico já havia brincado sobre os planos para a pausa.

“O técnico estava bastante eufórico. Ele brincou: ‘Agora tenho cinco meses de folga, e vocês têm seus próximos compromissos nos clubes pela frente.’ Mas, falando sério, o ambiente era muito positivo. Ficamos muito felizes por termos conseguido conduzir o jogo dessa maneira. Não foi fácil. Desde o início, não parecia uma partida fácil.”

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Olhar para o futuro e elogios aos jovens

Ao refletir sobre a trajetória da equipe desde a Copa do Mundo, Tah destacou a importância de criar novos momentos positivos, em vez de ficar preso às decepções do passado.

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“Você continua passando por altos e baixos. Certamente, a Copa do Mundo foi um momento ruim. Mas a vida segue depois disso. É preciso tentar voltar a criar momentos positivos para si mesmo, e conseguir. Hoje foi um grande passo na direção certa”, refletiu Tah.

Ele também elogiou os integrantes mais jovens do elenco: “Os jovens fizeram um trabalho excepcional. Brajan [Gruda], Derry [Scherhant]... Não é fácil. Acho que Brajan fez sua segunda partida. Excelente trabalho, excelente mentalidade. Dá para ver a qualidade que eles têm quando entram em campo.”

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O segredo da atuação

Ao concluir sua análise, Tah apontou a execução tática da equipe, especialmente a rápida recuperação da posse de bola, como o fator decisivo para impedir que os Países Baixos ganhassem força no jogo.

“Quando recuperamos a bola rapidamente depois de perdê-la, evitamos nos expor a muitas situações de transição nas quais deixamos o adversário crescer”, explicou Tah.

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“Fizemos isso de maneira excepcional hoje também. A pressão pós-perda foi excelente. Isso nos ajuda imensamente como equipe.”