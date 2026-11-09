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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images
Jochen Tittmar
Traduzido por

"Nós ser sementes!" Desejos de recuperação de Ismael Saibari a Manuel Neuer viralizam

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Após uma publicação do companheiro de equipe de Manuel Neuer, Ismael Saibari, torcedores do Bayern de Munique tentam decifrar palavras curiosas.

Na vitória por 2 a 1 sobre o 1. FSV Mainz 05, Neuer sofreu uma ruptura parcial de um tendão no pé direito. O diagnóstico significa que o goleiro de 40 anos ficará afastado por cerca de dois meses.

No domingo, o goleiro da seleção publicou no Instagram uma foto em que aparece de muletas e escreveu: "Uma lesão nunca vem em boa hora, mas faz parte do jogo. Já passei por isso antes e vou superar desta vez também. De agora em diante, foco total na recuperação! Agradeço de verdade por todas as palavras de incentivo de vocês."

Saibari também demonstrou solidariedade. O marroquino de 25 anos deixou cinco palavras sob a publicação do goleiro que surpreenderam nos comentários: "Melhoras, nós ser juntos."

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As reações não demoraram. Enquanto um usuário sugeriu ao ponta a formulação correta, "Nós estamos juntos", outro recomendou que ele recorresse a um programa de tradução.

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Usuários apontam erro na publicação de Ismael Saibari

Saibari mostrou que sabe rir de si mesmo e respondeu às observações dos usuários. "Tentei sem o Google. Vou acertar da próxima vez. Obrigado pela correção."

Não surpreende que a gramática alemã ainda seja um desafio para o recém-chegado. Saibari, porém, tem facilidade para idiomas: nascido e criado na Espanha, domina o catalão e também fala fluentemente inglês, holandês, árabe e francês. O alemão deve vir aos poucos.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Em campo, a contratação de 50 milhões de euros vinda do PSV Eindhoven tampouco pode ajudar o maior campeão alemão neste momento. Saibari ainda sofre as consequências de uma ruptura da sindesmose sofrida no confronto contra o Borussia Dortmund (2 a 2). Após uma cirurgia, ele deve ficar afastado por cerca de três meses.

Outras pessoas próximas a Neuer também deixaram mensagens na publicação. Thomas Müller, agora jogador do Vancouver Whitecaps, escreveu do outro lado do oceano: "Para o meu goleiro favorito: fique bom logo." O reserva de Neuer, Jonas Urbig, também desejou sua recuperação com as palavras "Melhoras".