Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, assumiu a liderança de uma lista especial com o clube bávaro, superando seu companheiro Harry Kane, após brilhar na partida contra o Magdeburg pela Copa da Alemanha.

Olise marcou dois gols e deu uma assistência para conduzir o clube bávaro à goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg na partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, pela segunda rodada da competição nacional.

Olise marcou o primeiro gol aos 10 minutos de jogo, aproveitando um cruzamento do marroquino Ismaël Saibari.

Ele também marcou seu segundo gol pessoal e o quarto do Bayern de Munique na partida, de pênalti, aos 50 minutos.

Olise chegou ao 12º gol com o Bayern de Munique em todas as competições desde o início da atual temporada, tornando-se o artilheiro do time ao superar Kane, premiado com a Bola de Ouro na última segunda-feira, que marcou 10 gols, segundo as estatísticas da rede francesa Stats Foot.

O astro francês tornou-se ainda o jogador da Bundesliga com mais gols em todas as competições desde o início da temporada.

Olise não se contentou em marcar os dois gols, mas retribuiu o favor a Saibari, ao dar a assistência para o segundo gol dele na partida, aos 21 minutos.

Com essa assistência, o astro francês ingressou na lista dos jogadores com mais participações em gols por clubes e seleções nas principais ligas europeias desde o início da temporada.

Olise ficou em segundo lugar com 24 gols, após marcar 16 gols e dar 8 assistências, empatado com Kane, que também participou de 24 gols (16 gols e 8 assistências), segundo a Stats Foot.

A única pessoa que supera a dupla do Bayern de Munique é Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, com 25 participações (marcou 14 gols e deu 11 assistências).