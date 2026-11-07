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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Nos números: Mourinho supera Guardiola e dispara na frente de Ancelotti e Zidane

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
J. Mourinho
Z. Zidane
P. Guardiola
Luis Enrique
C. Ancelotti
Xavi Hernández
H. Flick
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O Real Madrid explodiu nas últimas semanas

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O Real Madrid conquistou uma importante vitória sobre o anfitrião Valencia (3 a 0), na noite deste sábado, no estádio Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, com o técnico José Mourinho dando continuidade a seus números marcantes em La Liga, após elevar sua pontuação para 97 vitórias em 126 jogos, com um aproveitamento de 77%.

Com esse número, Mourinho ocupa a primeira posição na lista dos técnicos com mais vitórias na história da competição, entre os treinadores que disputaram ao menos 100 partidas.

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08 de nov. de 2026

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O treinador português supera nessa lista Pep Guardiola, que conquistou 116 vitórias em 152 jogos, com aproveitamento de 76,3%, seguido por Carlo Ancelotti, com 71,1%, após vencer 162 partidas de um total de 228, e depois Xavi Hernández, com 69,6%, seguido por Zinedine Zidane, com 67,8%, e Luis Enrique, com 66,4%, segundo a conta espanhola "MisterChip", especializada em estatísticas.

Já Hansi Flick possui atualmente um aproveitamento de vitórias superior ao de Mourinho (79,3%), após conquistar 69 vitórias em 87 partidas, mas ainda não atingiu 100 jogos.

Os gols da equipe merengue, na partida de hoje, vieram através de Federico Valverde aos 28 minutos e Arda Güler aos 36 minutos, antes de Kylian Mbappé fechar o placar aos 75 minutos, levando o Real Madrid a sua oitava vitória consecutiva em todas as competições.

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