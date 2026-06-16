Nos Estados Unidos... uma crise inusitada ameaça deixar o astro iraniano de fora da partida contra a Bélgica

A seleção iraniana sofreu um revés inesperado poucos dias antes do seu aguardado confronto contra a Bélgica na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, depois que um de seus jogadores ficou ameaçado de ficar de fora por motivos administrativos, não relacionados a lesão ou suspensão.

De acordo com reportagens iranianas divulgadas pela Agência France-Presse, o ala da seleção iraniana, Mehdi Tarabi, corre o risco de não poder disputar a partida contra a Bélgica devido a uma crise relacionada ao seu visto de entrada nos Estados Unidos.

Os jogos do Irã serão disputados em solo americano, mas a seleção está concentrada na cidade mexicana de Tijuana devido às tensões políticas entre o Irã e os Estados Unidos; a equipe viaja para os Estados Unidos apenas nos dias de jogo, antes de retornar ao México.

Relatos indicam que Tarabi obteve um visto de entrada única, o que significa que ele expira assim que ele deixar os Estados Unidos após a partida contra a Nova Zelândia, que terminou empatada em 2 a 2, ao contrário do restante da delegação, que possui vistos de múltiplas entradas.

A situação se transformou em uma verdadeira crise dentro do campo de treinamento da seleção iraniana, especialmente porque o jogador pode se ver impossibilitado de entrar novamente nos Estados Unidos para disputar a próxima partida contra a Bélgica.

Relatos confirmaram que a Federação Iraniana de Futebol já começou a agir com urgência para obter um novo visto para o jogador, na esperança de resolver a crise antes da data do jogo.

Embora o destino do novo visto não tenha sido oficialmente divulgado, a agência iraniana esclareceu que todos os membros da delegação, incluindo Tarabi, deixaram os Estados Unidos e retornaram ao México após o emocionante empate de 2 a 2 com a Nova Zelândia.

Essa crise surge poucas horas após críticas repetidas vindas do campo de treinamento do Irã sobre as condições logísticas enfrentadas pela seleção durante o torneio.

Leia também:

Opinião do árbitro... O Egito mereceu o pênalti contra a Bélgica?

