Pedro Sousa, diretor-executivo do jornal português "Record", revelou os bastidores intrigantes por trás da crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, após ele ter sido mandado para o banco de reservas na última partida contra a Noruega.

Ronaldo assistiu à vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1 na Liga das Nações da Europa do banco de reservas, dias depois de ter atuado por 65 minutos contra o País de Gales.

Sousa afirmou que o capitão do Al-Nassr fez grandes esforços para garantir que o treinador assumisse o comando da seleção, antes que as coisas tomassem um rumo diferente do que havia sido combinado entre as duas partes anteriormente.

Sousa explicou que Ronaldo e Jesus chegaram a um entendimento mútuo em agosto passado, antes do anúncio da lista da seleção, que previa organizar a participação do craque português no próximo período, sem depender dele em todas as partidas, no âmbito de um acordo que levava em conta as condições do jogador e seu futuro internacional.

Segundo declarações de Sousa à rede portuguesa "Now Canal", o acordo não era um plano oficial anunciado, mas sim um entendimento entre as duas partes sobre as partidas em que Ronaldo participaria, tendo eles combinado que ele disputaria quatro jogos específicos durante esse período, e que reavaliariam a situação posteriormente para definir a possibilidade de seu retorno à seleção no próximo mês de novembro.

Mas Sousa apontou que Jesus começou a lidar com as coisas de forma diferente do que havia sido combinado previamente, considerando que o treinador é obrigado a esclarecer os motivos dessa mudança, especialmente se quisesse falar sobre a natureza do entendimento que teve com Ronaldo antes do anúncio da lista da seleção, numa indicação de que há uma diferença entre o que foi combinado e o que de fato aconteceu.

Acrescentou que Jesus prometeu a Ronaldo dar-lhe a oportunidade de participar por 30 minutos, mas não cumpriu essa promessa, o que levantou pontos de interrogação sobre a forma de gerir o acordo entre as duas partes, sobretudo porque o jogador havia contribuído, segundo o relato de Sousa, para apoiar a chegada do treinador ao seu cargo atual com a seleção portuguesa.

Sousa enfatizou que o entendimento entre Ronaldo e Jesus se baseava em definir um número de partidas em que o jogador participaria, adiando a decisão sobre sua situação na convocação de novembro para um momento posterior, afirmando que o que aconteceu não corresponde à visão que as duas partes estabeleceram em agosto, e que mudar o acordo dessa maneira não parece algo agradável.

Vale lembrar que Ronaldo se recusou a permanecer no campo após o apito final e se dirigiu diretamente ao vestiário, no momento em que todos os integrantes da seleção e os jogadores esperavam para saudar a torcida.