Noruega x Senegal – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - I New York/New Jersey Stadium

A partida entre Noruega e Senegal terá início no dia 22 de junho de 2026, às 20h (horário da costa leste dos EUA) e à meia-noite (horário de Greenwich).

Contexto da partida

A Noruega conquistou uma impressionante vitória por 4 a 1 contra o Iraque em sua estreia na Copa do Mundo, com o artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, marcando os dois primeiros gols.

Os Leões de Teranga, do Senegal, criaram muitas ameaças em contra-ataques na estreia contra a França, vice-campeã de 2022, mas acabaram perdendo por 3 a 1 para os campeões mundiais de 2018. No entanto, eles podem estar discretamente confiantes de que causarão problemas à Noruega, com o trio de ataque direto e veloz formado por Ismaila Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané.

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Principais jogadores da Noruega e perfil do técnico

Erling Haaland é uma análise completa da partida entre Noruega e Senegal na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e muito mais.

garante a liderança do ataque como o artilheiro mais temido do torneio, com Alexander Sørloth previsto para atuar ao seu lado ou pelas pontas em uma linha de frente altamente física e de alta pressão. Logo atrás deles, Martin Ødegaard, do Arsenal, assumirá seu papel como o indiscutível catalisador criativo, comandando as jogadas do meio-campo avançado. No meio-campo, Sander Berge será o incansável escudo defensivo, enquanto a dupla de zagueiros centrais, formada por Leo Østigård e Kristoffer Ajer, coordenará a linha defensiva para proteger o experiente goleiro Ørjan Nyland. O técnico Ståle Solbakken utiliza um esquema 4-3-3 agressivo e de alta pressão, projetado para sufocar a construção de jogadas do adversário e controlar as partidas por meio do domínio físico e técnico. Sua identidade tática depende da disciplina posicional absoluta da linha defensiva de quatro, apoiada por um incansável meio-campista de contenção que permite ao seu meia-atacante, Martin Ødegaard, total liberdade criativa para orquestrar o ritmo no terço final do campo.

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Principais jogadores do Senegal e perfil do técnico

O trio que atua na Arábia Saudita — Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy — é a espinha dorsal experiente de uma sólida seleção do Senegal. O ex-atacante do Liverpool, Mané, indiscutivelmente o jogador mais emblemático da história do país, será novamente o talismã da equipe. Mendy estará no gol, e seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, Koulibaly, comandará a zaga. Fique de olho também no meio-campista do Tottenham, Pape Sarr, e no atacante do Bayern de Munique, Nicolas Jackson, que está por lá por empréstimo do Chelsea.

O atual técnico, Pape Thiaw, assumiu o cargo no lugar do veterano Aliou Cissé em dezembro de 2024 e levou a equipe à conquista da Copa Africana das Nações de 2025, embora os Leões de Teranga tenham desistido da partida devido a um protesto que levou a equipe a abandonar o campo, o que resultou na vitória oficial de Marrocos por 3 a 0 por desistência.

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Provável escalação da Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Provável escalação do Senegal

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Convocação da Noruega com 26 jogadores

Goleiros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonha), Leo Skiri Ostigard (Gênova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Convocação de 26 jogadores do Senegal

Goleiros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defensores: Krepin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Meio-campistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mônaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Munique).

Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Notícias das equipes e escalações

O técnico da Noruega, Ståle Solbakken, ainda não confirmou a provável escalação para a partida, e não há relatos de lesões ou suspensões no elenco. Novas informações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.

O técnico do Senegal, Pape Thiaw, também não divulgou uma provável escalação, e nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Noruega venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Sua partida mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o Marrocos, em 7 de junho, após uma vitória por 3 a 1 sobre a Suécia, em 1º de junho. No início dessa sequência, a equipe empatou em 0 a 0 com a Suíça, em março, e venceu a Itália por 4 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA, em novembro de 2025. A única derrota nessas cinco partidas foi por 2 a 1 para a Holanda, em março. A Noruega marcou 13 gols e sofreu quatro ao longo dessa sequência de cinco jogos.

O Senegal venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 contra a Arábia Saudita em 9 de junho, após uma derrota por 3 a 2 para os Estados Unidos em 31 de maio. No início dessa sequência, a seleção venceu a Gâmbia por 3 a 1 e o Peru por 2 a 0 em março. O resultado mais pesado nessa sequência foi uma derrota por 3 a 0 para o Marrocos na Copa Africana das Nações, em janeiro de 2026.

Histórico de confrontos diretos

NOR Um SEN 0 0 Empate 1 Senegal 2 - 1 Noruega 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos disponível entre essas duas seleções contém apenas um encontro anterior. O Senegal venceu a Noruega por 2 a 1 em um amistoso em 1º de março de 2006, com o Senegal jogando em casa. Não há registros de outros encontros entre as duas seleções no conjunto de dados.

Classificação

No Grupo I, a Noruega ocupa atualmente a terceira posição e o Senegal a quarta na tabela antes deste confronto.