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O Bayern de Munique ficou no empate por 1 a 1 com o Colônia, na partida disputada na noite de sexta-feira, na Allianz Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão.

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A partida teve um gol surpreendente dos visitantes logo no início, além das lesões da dupla Harry Kane e Michael Olise.

O time bávaro entrou em campo em busca de manter a boa sequência de resultados e a invencibilidade na competição, depois de um início de temporada forte que o colocou na liderança da tabela, enquanto o Colônia esperava conquistar um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título.

O Colônia surpreendeu os donos da casa com um gol cedo, aos 12 minutos, quando Mickey Moore aproveitou os espaços na defesa do Bayern em um contra-ataque rápido puxado por Said El Mala, que tocou para o companheiro dentro da área. Moore recebeu um passe de calcanhar, ficou frente a frente com o goleiro Jonas Urbig, driblou-o e mandou a bola para as redes.

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O Bayern de Munique tentou responder rapidamente ao gol sofrido e impôs seu domínio no jogo, aproveitando a movimentação de Michael Olise e Lennart Karl, mas a organização defensiva dos visitantes dificultou a tarefa dos donos da casa de chegar ao gol de Marvin Schwäbe.

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O time bávaro sofreu um duro golpe logo cedo com a saída do atacante inglês Harry Kane, aos 20 minutos, depois de sentir dores que o obrigaram a deixar o gramado para receber atendimento. O técnico Vincent Kompany fez então uma substituição forçada, colocando Tom Bischof em seu lugar e alterando algumas funções ofensivas em campo.

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Os problemas do Bayern não pararam por aí, mas a equipe conseguiu se reequilibrar antes do intervalo, quando Nathaniel Brown empatou aos 37 minutos, com um chute forte e rasteiro de fora da área que morreu junto à trave, após passe de Tom Bischof, levando o jogo de volta à estaca zero e dando um importante impulso moral aos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, Kompany foi obrigado a fazer nova alteração, já que Michael Olise não teve condições de continuar na partida por causa de uma lesão. Tim Binder entrou em seu lugar aos 46 minutos, fazendo sua estreia no Campeonato Alemão.

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Os minutos seguintes tiveram chances dos dois lados. Lennart Karl quase colocou o Bayern na frente aos 54 minutos, ao receber um passe em profundidade dentro da área, mas finalizou pouco à esquerda da trave.

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Do outro lado, o Colônia quase voltou a ficar em vantagem aos 57 minutos, quando Mickey Moore puxou um ataque perigoso e tocou para Said El Mala, que finalizou de primeira. Urbig fez uma grande defesa e voltou a brilhar no rebote, diante do chute de Linton Maina, garantindo a manutenção do empate.

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O Bayern tentou aproveitar a ampla posse de bola para pressionar a defesa do Colônia, mas os visitantes se mantiveram compactos, fecharam os espaços para os donos da casa e apostaram nas transições rápidas, que levaram perigo constante ao gol de Urbig.

Kompany fez novas mudanças aos 70 minutos, colocando Kim Min-jae e Jamal Musiala nos lugares de Dayot Upamecano e Konrad Laimer, na tentativa de dar mais energia à equipe na reta final, enquanto o Colônia recorreu a substituições para preservar seu equilíbrio defensivo.

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Apesar da clara superioridade do Bayern em posse de bola e em tentativas ofensivas, o time não conseguiu transformar seu domínio em um segundo gol, diante da solidez da defesa do Colônia e da boa atuação de seu goleiro.

Com o resultado, o Bayern de Munique deixou escapar dois pontos em casa e chegou a 22 pontos, depois de não conseguir aproveitar sua superioridade em campo, enquanto o Colônia saiu com um resultado positivo e valioso diante do líder da competição, em uma partida que mostrou o grau de dificuldade do confronto e aumentou a preocupação do time bávaro com as lesões de Kane e Olise.