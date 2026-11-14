Noite sem respostas em Portugal: Bruno Fernandes quebra o silêncio após a queda retumbante

Compartilhar Siga GOAL no Google

Bruno Fernandes, capitão da seleção de Portugal e meio-campista do Manchester United, recusou-se a desistir após a pesada derrota diante da Dinamarca por 4 a 1, garantindo que o objetivo da equipe continua sendo terminar a fase de grupos na liderança da classificação.

Publicidade

Ele ressaltou que a derrota sofrida pela seleção em Braga não significa o fim de sua caminhada, e que tem pela frente uma nova oportunidade de garantir a primeira colocação no próximo confronto diante do País de Gales, apesar da atuação decepcionante apresentada pela equipe.

Fernandes falou em entrevista ao canal português “11”, após a derrota que descreveu como uma noite difícil que deve ser encarada como uma oportunidade de aprendizado e revisão dos erros.

O capitão da seleção admitiu que Portugal não conseguiu executar seu plano da forma desejada e não foi capaz de impor seu estilo de jogo habitual, apontando que a equipe não apresentou o nível esperado e que há diversos aspectos que precisam ser melhorados antes da próxima partida.

O jogador do Manchester United explicou que a seleção portuguesa depende em grande medida de sua força no meio-campo, mas a Dinamarca conseguiu fechar os espaços na região central e impediu seus jogadores de aproveitar essa arma.

Publicidade Publicidade

Acrescentou que o adversário lidou de forma inteligente com a maneira de jogar de Portugal, o que dificultou a tarefa de penetração e criação de oportunidades, levando a equipe a buscar soluções ofensivas pelas pontas em vez de depender das movimentações e dos passes em profundidade.

Tópicos relacionados

Fernandes apontou que o recurso às pontas não deu a Portugal a eficácia esperada, já que a equipe passou a depender de confrontos individuais e do envio de cruzamentos, apesar de saber da capacidade da seleção dinamarquesa de lidar com esse estilo.

Afirmou que o adversário foi forte nesse aspecto, além de ter demonstrado grande eficácia diante do gol, aproveitando as oportunidades que lhe foram oferecidas para marcar seus gols, o que contribuiu para ampliar a diferença e tornar difícil a volta de Portugal à partida.

Publicidade

O capitão da seleção não tentou diminuir a dimensão do tropeço, admitindo que a equipe cometeu erros evidentes e que seu desempenho durante o jogo não foi totalmente positivo.

Ao mesmo tempo, porém, recusou-se a considerar a partida isenta de pontos que possam ser aproveitados, ressaltando que a comissão técnica e os jogadores são chamados a analisar o que aconteceu e identificar os aspectos que não funcionaram de maneira correta, mantendo os elementos positivos que apareceram apesar do resultado pesado.

Publicidade

Fernandes relembrou o início da seleção portuguesa na Liga das Nações da Europa, depois de ter vencido suas quatro primeiras partidas, considerando que esses resultados confirmam que a equipe tem uma chance real de encerrar o grupo na primeira colocação.

Disse que a derrota diante da Dinamarca não exige mudança de objetivos nem abandono das ambições, explicando que as contas não mudaram e que garantir a liderança continua ligado ao que a seleção apresentará em sua última partida.

Publicidade

O capitão de Portugal encerrou suas declarações ressaltando a necessidade de encarar o próximo confronto com positividade e entusiasmo, e de se concentrar na conquista dos três pontos que a equipe não conseguiu obter diante da Dinamarca.

Portugal precisa de apenas um ponto em sua partida contra o País de Gales para garantir a liderança do grupo, o que dá aos jogadores a oportunidade de superar os efeitos da derrota e recuperar o equilíbrio.

Publicidade

Fernandes ressaltou que o objetivo não mudou e que a resposta ao tropeço deve vir por meio do desempenho e do resultado no próximo jogo.