Noite negra em Barcelona: a imprensa catalã abre fogo após o tombo no clássico!

A imprensa catalã abriu fogo contra os jogadores do Barcelona após a derrota para o Real Madrid por 2 a 1 no Clássico, no estádio Spotify Camp Nou, depois que vários astros da equipe falharam em apresentar o desempenho esperado, em meio a críticas que atingiram a defesa, o meio-campo e até mesmo o técnico alemão Hansi Flick.

A mídia catalã não hesitou em apontar os responsáveis pela derrota, depois que o Real Madrid conseguiu aproveitar os erros do adversário e impor sua superioridade no confronto, colocando vários jogadores do Barcelona sob a pressão das críticas.

O português João Cancelo foi um dos nomes mais questionados, já que o jornal "El Nacional" lhe atribuiu uma nota severa de 4 em 10, considerando que ele se mostrou confuso em ambos os lados da defesa.

Já o "Mundo Deportivo" lhe deu 5 em 10, apontando suas dificuldades diante dos ataques do Real Madrid, além da limitação de sua influência ofensiva.

Da mesma forma, Pau Cubarsí sofreu críticas por causa do lance que antecedeu o gol decisivo de Kylian Mbappé, depois que Eduardo Camavinga o superou na velocidade.

O "Mundo Deportivo" e o "Sport" destacaram as dificuldades do jovem zagueiro em lidar com os ataques do time merengue.

Lamine Yamal também não escapou das críticas, depois de não conseguir fazer a diferença apesar de suas tentativas ofensivas.

O jornal "Sport" considerou que seu desempenho não foi suficiente, devido à sua falta de constância e por não deixar uma marca real no Clássico.

Em contrapartida, o desempenho de Pedri melhorou após o intervalo, e ele deu o passe decisivo para o gol de empate marcado por Raphinha, depois que o Barcelona teve dificuldade em impor seu ritmo durante o primeiro tempo.

Mas a rádio "Cadena SER" elogiou a superioridade de Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, que conseguiram reduzir o perigo de Pedri e Rodri e impor o controle sobre o meio-campo.

As críticas se estenderam a Hansi Flick, pela incapacidade do Barcelona de impor seu estilo habitual e pela falta de precisão na pressão, além do fracasso das substituições em mudar o rumo da partida.