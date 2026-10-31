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Noite histórica, Simeone: Atlético de Madrid incendeia La Liga e assume a liderança

D. Simeone
A. Grimaldo
Levante x Atlético de Madrid
Levante
Atlético de Madrid
La Liga
Argentina
Espanha

Aragonés já não está mais sozinho

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Em uma noite que trouxe consigo mais do que uma simples vitória, o Atlético de Madrid conseguiu assumir a liderança do Campeonato Espanhol e deu ao seu treinador argentino Diego Simeone a oportunidade de escrever uma nova página na história da competição, depois que sua equipe continuou somando pontos e alcançou uma marca que o colocou em pé de igualdade com uma das lendas da profissão na Espanha.

O Atlético de Madrid conquistou uma preciosa vitória sobre o anfitrião Levante por dois gols a zero, na partida que reuniu as equipes na noite de sábado no estádio Ciudad de Valencia, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Com esse triunfo, os comandados de Simeone elevaram sua pontuação para 28 pontos, assumindo provisoriamente a liderança da tabela de classificação, com uma vantagem de um ponto sobre o Barcelona, segundo colocado com 27 pontos, com a equipe catalã tendo uma partida adiada a cumprir. Por outro lado, o Levante estacionou nos 10 pontos, ficando na décima sexta posição da tabela de classificação da competição.

A vitória não representou apenas três novos pontos para o Atlético de Madrid, mas trouxe um feito histórico para seu treinador Diego Simeone, que igualou o recorde registrado em nome de Luis Aragonés, como o treinador com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol.

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Simeone chegou a 345 vitórias em 565 partidas disputadas na La Liga, contra 123 empates e 98 derrotas, igualando o número de Aragonés, que conquistou 344 vitórias em 756 partidas, em um feito que reflete a grande continuidade do treinador argentino ao longo dos anos à frente do Atlético de Madrid.

Quanto aos lances da partida, o Atlético de Madrid abriu o placar por meio de Alejandro Grimaldo, depois que o lateral espanhol aproveitou a confusão da defesa do Levante dentro da área, após um passe de Baena pelo lado esquerdo.

Olasagasti falhou ao tentar afastar a bola de forma adequada, deixando-a chegar a Grimaldo, que a dominou antes de disparar um forte chute com o pé esquerdo de um ângulo fechado, alojando a bola no ângulo superior esquerdo do gol e colocando sua equipe em vantagem com um belo gol.

Os números revelaram o grande valor ofensivo de Grimaldo na temporada atual, depois que ele participou de seis gols no Campeonato Espanhol 2026-2027, com quatro gols e duas assistências, tornando-se o defensor com mais participações em gols na competição até o momento.

No segundo tempo, Giuliano Simeone ampliou a vantagem do Atlético de Madrid com um segundo gol, depois que a equipe madrilenha avançou em um ataque organizado pelo lado direito, conduzido por Baena, que progrediu com a bola antes de enviar um passe preciso a seu companheiro.

Giuliano mostrou grande velocidade na movimentação, após superar Nacho Pérez em arrancada, e recebeu a bola dentro da área, antes de precisar de apenas dois toques para driblar o goleiro Ryan e depositá-la nas redes, confirmando a superioridade do Atlético de Madrid e decidindo o resultado do confronto.

Assim, o Atlético de Madrid saiu com uma preciosa vitória para assumir a liderança da La Liga, enquanto Simeone foi o maior beneficiado no plano histórico, depois de igualar o feito de Aragonés e ficar às portas de deter sozinho o recorde de treinador com mais vitórias na história da competição.

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