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Noite excepcional para o quarteto da França diante da Bélgica

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
M. Maignan
L. Da Cunha
A. Diouf
J. Jacquet
Bélgica
França

Os cinquenta anos e os primeiros começos

Em uma noite marcada por mais de um acontecimento notável, Mike Maignan, goleiro da seleção da França, entrou para o clube dos cinquenta, ao registrar sua 50ª partida internacional com a camisa dos Bleus diante da Bélgica, na noite de segunda-feira, no estádio Rei Balduíno, pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

Maignan se tornou o quarto goleiro na história da seleção da França a alcançar as 50 partidas internacionais, juntando-se a uma lista que conta com três dos mais destacados goleiros dos Bleus: Hugo Lloris, dono de 145 jogos, Fabien Barthez, com 87 jogos, e Joël Bats, que disputou 50 duelos internacionais.

Na mesma partida, a seleção francesa viveu outro acontecimento, depois que Jérémy Jacquet, Rayan Aït-Nouri, e Lucas Da Cunha registraram sua primeira participação internacional com os Bleus.

Segundo a rede francesa "Stats Foot", a estreia de três jogadores com a seleção em uma única partida acontece pela primeira vez desde 22 de setembro de 2022, quando Benoît Badiashile, Youssouf Fofana e Randal Kolo Muani participaram pela primeira vez com a seleção francesa diante da Áustria.




UEFA Nations League A Grp. 1

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BélgicaBélgicaBÉL
211020+24
E
V
2
FrançaFrançaFRA
211010+14
E
V
3
ItáliaItáliaITÁ
210143+13
V
D
4
TurquiaTurquiaTUR
200215-40
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento


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