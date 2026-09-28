Em uma noite marcada por mais de um acontecimento notável, Mike Maignan, goleiro da seleção da França, entrou para o clube dos cinquenta, ao registrar sua 50ª partida internacional com a camisa dos Bleus diante da Bélgica, na noite de segunda-feira, no estádio Rei Balduíno, pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

Maignan se tornou o quarto goleiro na história da seleção da França a alcançar as 50 partidas internacionais, juntando-se a uma lista que conta com três dos mais destacados goleiros dos Bleus: Hugo Lloris, dono de 145 jogos, Fabien Barthez, com 87 jogos, e Joël Bats, que disputou 50 duelos internacionais.

Na mesma partida, a seleção francesa viveu outro acontecimento, depois que Jérémy Jacquet, Rayan Aït-Nouri, e Lucas Da Cunha registraram sua primeira participação internacional com os Bleus.

Segundo a rede francesa "Stats Foot", a estreia de três jogadores com a seleção em uma única partida acontece pela primeira vez desde 22 de setembro de 2022, quando Benoît Badiashile, Youssouf Fofana e Randal Kolo Muani participaram pela primeira vez com a seleção francesa diante da Áustria.













UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Bélgica BÉL 2 1 1 0 2 0 +2 4 E V 2 França FRA 2 1 1 0 1 0 +1 4 E V 3 Itália ITÁ 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 4 Turquia TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



