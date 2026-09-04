Noite dos sonhos para Troy Parrott: irlandês classifica o Real Betis contra o irritado Real Madrid

O Real Madrid não está mais 100% em LaLiga nesta temporada. A equipe do técnico José Mourinho foi derrotada por 1 a 0 pelo Real Betis, em Sevilha, graças ao primeiro gol de Troy Parrott no futebol espanhol: 1 a 0. O reserva vindo do AZ marcou o único gol da partida a dez minutos do fim. Kylian Mbappé falhou nos instantes finais em cobrança de pênalti. Tanto o Real Betis quanto o Real Madrid têm três pontos após quatro jogos.

No Betis, Cucho Hernández foi o escolhido para atuar como centroavante, à frente de Parrott. Houve lugares no time titular para, entre outros, Antony e Isco. No Real Madrid, Denzel Dumfries foi o escolhido na lateral direita, à frente de Trent Alexander-Arnold.

Antony apareceu cedo, com uma pancada em cima de Thibaut Courtois, atento no lance e seguro na defesa. Foram os madrilenhos, porém, que estiveram mais perto de marcar nos primeiros minutos, mas Vinícius Júnior viu sua finalização de primeira acertar a trave.

O Real Madrid deixou muito a desejar ofensivamente e criou poucas oportunidades. Foi sintomático que justamente Dean Huijsen, após os minutos iniciais, tenha sido quem mais se aproximou do 1 a 0. O amsterdamês cabeceou no travessão.

Parrott entrou aos 24 minutos do segundo tempo e, menos de doze minutos depois, marcou seu primeiro gol pelos andaluzes. Courtois ainda fez grande defesa em cabeçada de Nelson Deossa no primeiro momento, mas nada pôde fazer no rebote do irlandês: 1 a 0.

Parecia que isso não bastaria para a vitória. Carlos Espí, que foi colocado em campo por Mourinho imediatamente após o 1 a 0, finalizou de forma brilhante ao completar de esquerda, de maneira acrobática, para o ângulo, após passe de Vinícius Júnior. No entanto, ele estava em posição de impedimento por muito pouco: gol anulado.

Nos acréscimos, parecia que tudo ainda daria certo para o Real. Vinícius caiu com certa vontade sobre a perna esticada do zagueiro Natan e viu Mbappé ter o pênalti defendido pelo goleiro Valles. A cobrança parecia ter de ser repetida por invasão antecipada de jogadores, mas, para a incompreensão dos madrilenhos e de Mourinho, não houve novo pênalti.



