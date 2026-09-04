Noite dos sonhos de Troy Parrott: irlandês marca e leva o Real Betis à vitória sobre o irritado Real Madrid

O Real Madrid não está mais 100% em LaLiga nesta temporada. A equipe do técnico José Mourinho perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, em Sevilha, com o primeiro gol de Troy Parrott no futebol espanhol: 1 a 0. O reserva, que chegou vindo do AZ, marcou o único gol a dez minutos do fim. Kylian Mbappé falhou nos minutos finais em cobrança de pênalti. Tanto o Real Betis quanto o Real Madrid têm nove pontos após quatro jogos.
No Betis, Cucho Hernández foi o escolhido para o comando de ataque no lugar de Parrott. Ainda assim, Antony e Isco, entre outros, começaram como titulares. No Real Madrid, Denzel Dumfries foi o escolhido na lateral direita no lugar de Trent Alexander-Arnold.
Antony apareceu cedo ao finalizar forte em cima de Thibaut Courtois, que estava atento e fez a defesa sem dar rebote. Foram os madrilenos que, nos primeiros minutos, ficaram mais perto de marcar, mas Vinícius Júnior viu sua finalização de primeira explodir na trave.
O Real Madrid decepcionou bastante ofensivamente e criou poucas chances. Foi sintomático que justamente Dean Huijsen, após o começo da partida, tenha sido quem mais chegou perto do 0 a 1. O amsterdamês cabeceou no travessão.
Parrott entrou aos 69 minutos e, menos de doze minutos depois, marcou seu primeiro gol pelos andaluzes. Courtois ainda fez grande defesa em cabeçada de Nelson Deossa no primeiro momento, mas nada pôde fazer no rebote do irlandês: 1 a 0.
Mas isso não parecia suficiente para a vitória. Carlos Espí, que foi colocado em campo por Mourinho logo após o 1 a 0, finalizou com categoria ao mandar acrobaticamente, de perna esquerda, a bola no ângulo após passe de Vinícius Júnior. No entanto, ele estava em posição de impedimento por muito pouco: gol anulado.
Nos acréscimos, parecia que tudo ainda daria certo para o Real. Vinícius caiu de forma um tanto afoita diante da perna esticada do zagueiro Natan e viu a penalidade cobrada por Mbappé ser defendida pelo goleiro Valles. O pênalti parecia ter de ser repetido por invasão antecipada de jogadores, mas, para incompreensão dos madrilenos e de Mourinho, a nova cobrança não aconteceu.