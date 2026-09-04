Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Troy ParrottImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Noite dos sonhos de Troy Parrott: irlandês marca e leva o Real Betis à vitória sobre o irritado Real Madrid

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga

O Real Madrid não está mais 100% em LaLiga nesta temporada. A equipe do técnico José Mourinho perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, em Sevilha, com o primeiro gol de Troy Parrott no futebol espanhol: 1 a 0. O reserva, que chegou vindo do AZ, marcou o único gol a dez minutos do fim. Kylian Mbappé falhou nos minutos finais em cobrança de pênalti. Tanto o Real Betis quanto o Real Madrid têm nove pontos após quatro jogos.

No Betis, Cucho Hernández foi o escolhido para o comando de ataque no lugar de Parrott. Ainda assim, Antony e Isco, entre outros, começaram como titulares. No Real Madrid, Denzel Dumfries foi o escolhido na lateral direita no lugar de Trent Alexander-Arnold.

Antony apareceu cedo ao finalizar forte em cima de Thibaut Courtois, que estava atento e fez a defesa sem dar rebote. Foram os madrilenos que, nos primeiros minutos, ficaram mais perto de marcar, mas Vinícius Júnior viu sua finalização de primeira explodir na trave.

O Real Madrid decepcionou bastante ofensivamente e criou poucas chances. Foi sintomático que justamente Dean Huijsen, após o começo da partida, tenha sido quem mais chegou perto do 0 a 1. O amsterdamês cabeceou no travessão.

Parrott entrou aos 69 minutos e, menos de doze minutos depois, marcou seu primeiro gol pelos andaluzes. Courtois ainda fez grande defesa em cabeçada de Nelson Deossa no primeiro momento, mas nada pôde fazer no rebote do irlandês: 1 a 0.

Mas isso não parecia suficiente para a vitória. Carlos Espí, que foi colocado em campo por Mourinho logo após o 1 a 0, finalizou com categoria ao mandar acrobaticamente, de perna esquerda, a bola no ângulo após passe de Vinícius Júnior. No entanto, ele estava em posição de impedimento por muito pouco: gol anulado.

Nos acréscimos, parecia que tudo ainda daria certo para o Real. Vinícius caiu de forma um tanto afoita diante da perna esticada do zagueiro Natan e viu a penalidade cobrada por Mbappé ser defendida pelo goleiro Valles. O pênalti parecia ter de ser repetido por invasão antecipada de jogadores, mas, para incompreensão dos madrilenos e de Mourinho, a nova cobrança não aconteceu.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google