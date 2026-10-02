Noa Lang não poupa ninguém na seleção da Holanda: "Isso precisa acabar de uma vez"

Noa Lang entrou em campo no intervalo de Grécia x Holanda (2 a 2), com a equipe perdendo por 2 a 0. O atacante do Napoli é crítico à maneira como a seleção holandesa vem atuando sempre no primeiro tempo.

Em conversa com a ESPN, Lang analisou os ajustes do técnico Xavi Hernández. "Eu precisava trazer criatividade e flair no intervalo e mostrar coragem. Acho que as três substituições (Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch e Lang, nota da redação) fizeram isso de forma adequada."

O destro afirma que o técnico estava muito bravo no intervalo por causa do futebol apresentado e da desvantagem no placar. "A forma como entramos em campo no primeiro tempo, isso precisa acabar de uma vez. Isso acontece com a gente vezes demais."

Nos jogos da Liga das Nações contra a Alemanha (1 a 1) e a Sérvia (1 a 2), Xavi também já precisou mexer após um primeiro tempo abaixo. "Não faço ideia de como isso acontece. Queremos ser uma seleção de ponta e nos medir com as seleções de ponta, mas simplesmente sofremos vezes demais", avalia Lang.

"Claro que jogar fora de casa contra a Grécia é uma partida difícil, mas, na minha visão, é um jogo que a Holanda tem que vencer. Se você quer ser uma seleção de ponta, então precisa mostrar isso e simplesmente vencer esse tipo de partida. Isso acontece com a gente vezes demais", prossegue o jogador criativo.

Na visão de Lang, a Grécia parecia querer mais do que a Holanda. "Eles quiseram mais do que nós no primeiro tempo, e isso é algo grave. A Grécia joga em casa, está entusiasmada e vive um bom momento. Você precisa estar preparado para isso."

Lang não consegue apontar exatamente a causa, mas espera que isso possa ter a ver com subestimação. "Talvez tenhamos encarado a situação demais como: vamos resolver isso rapidinho."