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O espanhol Juan Mata, ex-astro de Chelsea e Manchester United, anunciou nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, sua aposentadoria do futebol profissional, aos 38 anos. Ele encerra uma carreira de cerca de 20 anos, marcada pela conquista dos títulos mais importantes possíveis em clubes e seleções, com destaque para a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões.

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Mata escolheu o vestiário do Juventud Estadio, na cidade de Oviedo, onde começou a jogar futebol de forma oficial aos dez anos de idade, como cenário para anunciar o fim de sua trajetória profissional. O anúncio foi feito em um vídeo curto, com uma mensagem de agradecimento ao futebol e a todos que o acompanharam ao longo da carreira.

Em sua mensagem de despedida, o jogador espanhol afirmou: "O futebol não vai sair da minha vida. Há muitas maneiras de continuar amando este esporte e de usá-lo como ferramenta de desenvolvimento. Posso parar de jogar profissionalmente, mas nunca vou deixar de ser jogador de futebol".

Mata acrescentou que a paixão pelo esporte esteve presente durante todos os anos de sua carreira, explicando que o prazer nos treinos e nos jogos, tanto em grandes estádios como Old Trafford, Stamford Bridge e Mestalla quanto nos campos modestos onde começou, foi o principal motivo para ter seguido em atividade por tanto tempo.

Do Valencia ao topo da Europa: uma carreira repleta de títulos

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Juan Mata iniciou sua caminhada rumo ao estrelato na base do Real Madrid, antes de se transferir para o Valencia e ter sua primeira experiência na primeira divisão espanhola. Lá, conseguiu mostrar sua qualidade ofensiva e técnica e conquistou com a equipe a Copa do Rei em 2008.

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A transferência para o Chelsea, da Inglaterra, em 2011, foi um ponto de virada importante em sua carreira. Ele se tornou um dos principais armadores da Premier League e ajudou o clube londrino a conquistar a Liga dos Campeões em 2012, pela primeira vez em sua história, após vencer o Bayern de Munique nos pênaltis.

Mata também conquistou com o Chelsea a Copa da Inglaterra em 2012 e, depois, a Liga Europa em 2013, tornando-se uma das peças de destaque da equipe que somou sucessos europeus consecutivos.

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Em janeiro de 2014, transferiu-se para o Manchester United, onde permaneceu por cerca de oito anos e meio. Disputou 285 jogos com a camisa do United e conquistou quatro títulos, com destaque para a Liga Europa de 2017, além da Copa da Inglaterra de 2016 e da Copa da Liga Inglesa e da Supercopa da Inglaterra em 2016.

Sua trajetória não parou na Inglaterra. Depois, ele passou pelo Galatasaray, da Turquia, com o qual foi campeão nacional na temporada 2022-2023, e pelo Vissel Kobe, do Japão, com o qual venceu o Campeonato Japonês em 2023, antes de se mudar para a Austrália.

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Campeão do mundo e da Europa: uma marca na história da seleção espanhola

No cenário internacional, Mata fez parte da geração de ouro da seleção espanhola, que dominou o futebol mundial entre 2008 e 2012, ao conquistar a Eurocopa de 2008, depois a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e manter o título europeu em 2012.

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Mata de fato participou da Copa do Mundo de 2010, que marcou o primeiro título da Espanha na história do torneio, e também esteve na lista da seleção para a Eurocopa de 2012, deixando sua marca na final contra a Itália.

Na partida, que terminou com vitória espanhola por 4 a 0, Mata entrou no lugar de Andrés Iniesta aos 87 minutos e precisou de apenas um minuto para marcar o quarto gol, aproveitando passe de Fernando Torres. Assim, colocou seu nome na lista de jogadores que marcaram em uma final da competição continental.

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Ao longo de sua carreira internacional, Mata disputou 41 jogos pela seleção espanhola, com 10 gols marcados. Ele também já havia conquistado a Eurocopa Sub-19 em 2006 e a Eurocopa Sub-21 em 2011, reunindo títulos por seleções em diferentes categorias.

Com isso, Mata tem em seu currículo internacional a Copa do Mundo, a Eurocopa e dois títulos europeus com as seleções de base, um retrospecto que o coloca entre os jogadores que viveram as maiores conquistas do futebol espanhol durante sua geração de ouro.

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Um final excepcional na Austrália: melhor jogador da liga

A última parada na carreira de Mata foi o Melbourne Victory, da Austrália, clube que ele defendeu a partir de setembro de 2025, após uma breve passagem pelo Western Sydney Wanderers.

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Mesmo aos 38 anos, o meio-campista espanhol fez uma temporada de destaque em 2025-2026: participou de 24 jogos, com cinco gols e 13 assistências, tornando-se um dos principais jogadores da competição.

Mata recebeu a Medalha Johnny Warren, concedida ao melhor jogador da liga australiana, além do prêmio de melhor armador, e foi incluído na seleção do campeonato, depois de contribuir diretamente para a classificação do Melbourne Victory à fase eliminatória. Assim, encerrou a carreira no topo.

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Em setembro passado, o clube anunciou o fim de sua passagem como jogador, mas ele não se afastou do projeto: tornou-se um dos acionistas do Melbourne Victory e assumiu a presidência do comitê de futebol do clube, mantendo sua ligação com o esporte em uma função administrativa.

Segundo o clube, a equipe vai se beneficiar de sua experiência no futebol na próxima etapa, agora que ele deixou de ser um jogador em campo para se tornar um dos responsáveis por traçar o futuro da instituição.

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Mais de 700 jogos e os números que resumem a carreira de Juan Mata

Juan Mata superou a marca de 700 jogos oficiais em 20 temporadas como profissional, com 158 gols e 175 assistências, números que refletem o tamanho de sua influência ofensiva e sua capacidade de criar chances, além de marcar gols.

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Suas contribuições não se limitaram aos gramados. Ele foi um dos fundadores da iniciativa "Common Goal", que convida jogadores de futebol e profissionais do esporte a destinar uma parte de seus rendimentos para apoiar projetos sociais e humanitários ao redor do mundo, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do conselho de administração da entidade.

Mata também esteve ligado a outros projetos de investimento e esportivos, entre eles o San Diego, dos Estados Unidos, como parte de seu interesse em desenvolver o futebol para além da competição profissional.

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Com o anúncio da aposentadoria, um dos integrantes da geração espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010 encerra sua trajetória nos gramados, depois de reunir Copa do Mundo, Eurocopa, Liga dos Campeões e dois títulos da Liga Europa, além de passagens bem-sucedidas por Inglaterra, Espanha, Turquia, Japão e Austrália.