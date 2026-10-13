O astro argentino Lionel Messi gerou polêmica antes da cerimônia da Bola de Ouro 2026, marcada para o dia 26 de outubro deste mês, na capital britânica, Londres, depois que se espalharam notícias alegando sua presença no evento e a possibilidade de ele entregar o prêmio ao vencedor.

Relatos publicados em sites pouco conhecidos afirmaram, nas últimas horas, citando um jornalista chamado "Juan Jesus", que Messi estaria pronto para comparecer à cerimônia e, mais do que isso, desempenhar um papel especial: entregar a Bola de Ouro ao vencedor deste ano.

Diante dessas informações, o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano veio a público negar que o capitão do Inter Miami tenha recebido um convite para cumprir essa função.

Romano publicou em sua conta oficial na plataforma "X" uma mensagem em que afirmou: "Lionel Messi não vai entregar nenhum prêmio aos vencedores da Bola de Ouro, porque ele não recebeu convite para fazer isso".

O jornalista italiano acrescentou que a presença do astro argentino na cerimônia da Bola de Ouro ainda não foi confirmada, o que coloca pontos de interrogação sobre as notícias que circularam a respeito de sua aparição no evento aguardado.









As dúvidas sobre essas informações aumentam diante do fato de que Lionel Messi está na lista de indicados a conquistar a Bola de Ouro de 2026, ao lado de outros nomes de destaque como Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé, o que significa que ele será um dos concorrentes ao prêmio que, segundo se disse, ele entregaria ao vencedor.

Ainda que isso não descarte, teoricamente, a possibilidade de ele apresentar o troféu, levanta questionamentos sobre a veracidade dos relatos que circulam, especialmente com a confirmação de Fabrizio Romano de que nenhum convite foi feito ao astro argentino para cumprir essa tarefa.

A cerimônia está marcada para acontecer no teatro London Palladium, em uma edição excepcional que celebra os 70 anos do início do prêmio.

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