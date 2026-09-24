"O Kloppo já fez logo de cara algo incomum: convocar 44 jogadores para um compromisso de seleção, isso nunca aconteceu antes", escreveu o veterano do clube da MLS Vancouver Whitecaps em uma publicação na plataforma LinkedIn e destacou: "Ninguém esperava por isso."

Mas Müller não considera nem um pouco ruim o fato de Klopp apostar, em seus primeiros quatro jogos pela seleção como técnico da Alemanha, em uma convocação XXL com dois grupos. "Assim, logo no começo de seu trabalho, ele pode dar a muitos jogadores a chance de se apresentar na seleção", opinou.

Müller e Klopp ainda haviam atuado como dupla de especialistas pela MagentaTV na Copa do Mundo do verão, frustrante do ponto de vista alemão. Agora, o jogador de longa data do Bayern de Munique está apenas no papel de espectador. "E, acima de tudo, estou curioso para ver como ele vai abordar isso", escreveu, cobrando ainda mais: "O que eu basicamente espero de treinadores é que uma identidade clara seja visível. Uma me agrada mais, outra talvez menos. Isso é normal e, em um primeiro momento, não diz nada sobre as chances de sucesso de uma equipe. Mas um treinador com uma ideia de jogo claramente reconhecível é uma importante referência para os jogadores."

Quais adversários Jürgen Klopp enfrenta primeiro como técnico da Alemanha?

Na visão de Müller, uma equipe de sucesso precisa, acima de tudo, de "um caos conjunto e ordenado", relatou o jogador de 37 anos com base na própria experiência. Para ele, isso descreve "da melhor forma como se pode ter sucesso a longo prazo no gramado".

Para Klopp, que, após o corte de Brajan Gruda por lesão, ainda pode contar com 43 jogadores em sua primeira convocação como técnico da Alemanha, a estreia será contra a Holanda na Nations League. Depois da partida fora de casa, esperam por ele dois duelos com a Grécia e um com a Sérvia.