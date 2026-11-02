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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ninguém escapa: Mbappé alcança o impossível com recorde na La Liga!

K. Mbappe
Real Madrid
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
La Liga
França
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Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, continua a escrever a história com letras douradas na Espanha, depois de ampliar um recorde inédito que confirma ser ele o atacante mais temido do Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o astro francês conseguiu manter seu retrospecto perfeito e excepcional, ao marcar um gol contra todos os adversários que enfrentou em LaLiga desde sua chegada ao Real Madrid.

O novo capítulo dessa conquista veio diante do Racing Santander, a 24ª equipe que Mbappé enfrenta no Campeonato Espanhol. Como de costume nos grandes compromissos e sob pressão, o francês não demorou a deixar sua marca, adicionando o nome da equipe cantábrica à sua longa lista de vítimas e confirmando que não existe nenhum time da primeira divisão capaz de resistir ao seu faro de gol mortal.

O gol decisivo veio de forma dramática. Após uma polêmica decisão arbitral que marcou um pênalti a favor dos merengues, Mbappé avançou com confiança e enganou o goleiro com uma finalização certeira e imparável, dando a seu time a vantagem por 1 a 0.

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Com esse gol, Mbappé manteve seu retrospecto perfeito de 100% diante de todos os seus adversários em LaLiga, uma conquista da qual já havia se aproximado depois de marcar duas vezes contra Málaga e Elche.

E o francês não parece disposto a parar por aí, já que mira o período anterior ao Natal para ampliar esse recorde, quando enfrentar o Deportivo, que será o próximo teste em seu caminho rumo à imortalidade.

Essa conquista chega em um momento em que Mbappé reina no topo da artilharia do Campeonato Espanhol e disputa a Chuteira de Ouro europeia com 15 gols nesta temporada, sendo 12 deles em LaLiga.

No total, Mbappé chegou a 68 gols com a camisa do Real Madrid em 76 partidas pelo campeonato, tendo balançado as redes de todas as equipes que enfrentou sem exceção.

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