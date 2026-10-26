"Ninguém chorou pela ausência de Courtois": Lunin se consagra como super-herói nas emergências

Um relatório da imprensa elogiou, nesta segunda-feira, a atuação de Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, na partida contra o Barcelona, disputada ontem e vencida pelos merengues por dois a um.

A decisão de escalar Lunin foi tomada ontem, após se confirmar a ausência de Thibaut Courtois do confronto por causa de sua doença, algo que deixou os torcedores do Real Madrid preocupados.

No entanto, Lunin apresentou um nível excelente e mostrou grande personalidade na partida que terminou com a vitória do Real Madrid.

O jornal "Marca" disse: "Nas páginas dedicadas ao Real Madrid, na seção dos super-heróis disponíveis 24 horas por dia, você encontrará o nome de Andriy Lunin e seu número de telefone".

E prosseguiu: "Quando Thibaut Courtois chegou a Valdebebas com febre e se sentindo mal, o que o impediu de viajar para Barcelona, Mourinho enviou uma mensagem ao ucraniano pedindo que vestisse suas luvas e suas roupas de trabalho e se preparasse para uma missão especial: ser titular no Clássico".

E completou: "Lunin brilhou nisso. Apesar do gol de Raphinha, a atuação do goleiro ucraniano no Camp Nou foi histórica, e ele recebeu grandes elogios por sua defesa impressionante no chute de Gerard Martín, que salvou o Real Madrid".

Sobre sua defesa sobrenatural, disse: "Gosto da frase de Nuno (treinador de goleiros): bom treino, pois a questão está no trabalho diário".

O primeiro abraço de Mourinho após o Clássico

"Você já me fez duas perguntas, e nenhuma delas é sobre Lunin, mas, se tivéssemos perdido aqui por erros de Lunin, a primeira pergunta seria sobre ele", brincou Mourinho na coletiva de imprensa, antes de correr para abraçar seu goleiro assim que Martínez Munuera apitou o fim do jogo.

O treinador do Real Madrid elogiou seu goleiro reserva, dizendo: "Tudo o que eu disse a ele foi que ele não treina para ficar no banco de reservas. Ele fez uma partida muito tranquila e equilibrada. Temos o melhor goleiro do mundo, mas nenhum de nós ficou triste hoje pela ausência de Thibaut. O time está muito unido, mesmo nos momentos difíceis".

Sua capacidade de estar à altura do desafio e de se transformar em um super-herói nos momentos críticos impressiona até seus companheiros de equipe. Valverde disse: "Não há palavras para descrever o que Lunin fez hoje e o que ele faz todos os dias. É verdade que ele tem menos minutos em campo por causa da presença de Thibaut, mas ele sempre dá o seu máximo com espírito positivo, e isso mostra que, quando chega a sua vez, ele está pronto".

Ele também é considerado um amuleto da sorte nas partidas de Clássico. A partida disputada no estádio Camp Nou foi a quinta dele contra o Barcelona, e ele venceu quatro delas.