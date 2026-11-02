Quando Nico Schlotterbeck se apresentou aos jornalistas na noite de sábado, após o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, e falou por seis minutos sobre o clássico da Bundesliga, mostrou-se quase sereno. O capitão do Borussia Dortmund transmitiu muita convicção e confiança em suas declarações, o que não surpreendeu diante do desenrolar da partida e do ponto conquistado.

Mas suas palavras foram além de uma análise imediata do jogo que acabara de terminar. Schlotterbeck parece sentir que o BVB tem mais chances de conquistar algo nesta temporada do que nos anos anteriores. "O time é bom", disse ele, antes de dar uma explicação mais voltada aos jogadores individualmente: "Acho até que alguns jogadores nem sabem o quanto são bons de verdade."

Schlotterbeck não revelou a quais companheiros se referia. Um bom palpite, sem dúvida, seria Joane Gadou. Pelo talento, pelo potencial e pela evolução até aqui, o zagueiro de 19 anos, que pode custar ao BVB até 25 milhões de euros com bônus, mostra-se cada vez mais uma verdadeira pechincha.

O conjunto de atributos de Gadou, que mede 1,95 m, já é impressionante para alguém tão jovem. Com seu porte físico excepcional, ele atua nos confrontos diretos de maneira implacável, agressiva e obstinada. Ganhar uma disputa contra esse armário está longe de ser fácil.

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Joane Gadou é o terceiro jogador mais rápido da Bundesliga

Além disso, há sua velocidade surpreendente. Nas oito rodadas disputadas até agora na Bundesliga, apenas quatro jogadores ultrapassaram os 36 km/h. Gadou está no pódio com 36,55 km/h, por uma diferença mínima atrás de Sheraldo Becker, do Mainz, com 36,58 km/h, e do líder Alphonso Davies, do Bayern de Munique, com 36,7 km/h.

O francês sabe usar esse trunfo. Ele arranca de forma tão explosiva e dinâmica que quase nenhum adversário consegue escapar dele. Muitas vezes, foi sozinho a última linha de defesa do Dortmund. Já há inúmeras jogadas em que Gadou alcançou em velocidade e parou um adversário que avançava sozinho em direção ao gol.

Com a bola, ele também melhora cada vez mais. Pelo seu estilo de jogo, Gadou gosta de conduzi-la até o meio-campo e o terço final, criando superioridade numérica. No início, nem sempre encontrava o equilíbrio certo, e seus passes às vezes eram descuidados. Agora, porém, encontra com mais frequência espaços para passar a bola e acionar os companheiros. Gadou está entre os melhores jogadores da Bundesliga tanto em passes que rompem linhas quanto em desarmes e recuperações de bola.

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Kovac sobre Joane Gadou: "Não está no nível em que eu gostaria que estivesse"

Questionado no sábado sobre a evolução de Gadou com a bola nos pés, o diretor esportivo Ole Book disse: "Com certeza. Achei que ele foi muito bem nas últimas semanas. Na verdade, a cada semana ele melhora em algum aspecto. A comissão técnica trabalha com ele de forma muito, muito minuciosa. Há reuniões e análises o tempo todo. Acho que a evolução é perceptível semana após semana."

O técnico Niko Kovac estaria trabalhando individualmente com Gadou em aspectos específicos. Segundo informações, os treinos individuais incluem posicionamento e jogo de cabeça. Principalmente nas disputas aéreas, ele ainda tem espaço para melhorar a técnica. Até agora, Gadou praticamente nunca teve participação decisiva nas bolas paradas ofensivas, o que, no caso do jogador mais alto do elenco, representa um potencial ainda bastante inexplorado.

Kovac também exige (ainda) mais no aspecto físico, como revelou recentemente: "Joane evoluiu muito bem, está progredindo bastante. Com ele é a mesma coisa que acontece com todos os outros jogadores que chegam aqui jovens: eles precisam de tempo para se desenvolver, também fisicamente. Ele está no caminho certo, em um bom nível, mas não no nível em que eu gostaria que estivesse."

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Joane Gadou tem excelente atuação contra o Bayern

Até agora, Gadou tem lidado bem com o ritmo de jogos sucessivos no meio da semana, algo com que ainda não estava tão familiarizado em Salzburg. Ele já disputou 13 das 14 partidas oficiais. Foi titular em 11 delas e atuou durante os 90 minutos em nove.

No fim de semana, em Munique, foram 87 minutos. Gadou viu do banco o empate de Fabio Silva dois minutos depois. Antes disso, atuando na surpreendente função de lateral-direito em uma linha de quatro, havia deixado uma excelente impressão. E isso, vale destacar, em seu primeiro clássico em Munique.

Cinco desarmes, nove recuperações de bola, três cortes, oito duelos vencidos e dois dribles certos em duas tentativas: números extraordinários. Principalmente graças à velocidade de Gadou e à sua força nos duelos, o Dortmund pôde adiantar bastante sua linha defensiva e pressionar o Bayern mais à frente.

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Recém-chegado ao BVB, Joane Gadou "tem possibilidades incríveis"

"Ele tem possibilidades incríveis: fisicamente, defensivamente, nos duelos", disse Book. "Se tudo isso se encaixar, ele ainda vai nos dar muitas alegrias no futuro." Se Gadou ficar ainda mais forte fisicamente e mantiver sua evolução, sobretudo no ritmo atual, as perguntas sobre seu futuro podem ganhar urgência mais rápido do que se imagina hoje.

O jogador, que defendeu duas vezes a seleção sub-21, assinou com o BVB até 2031. É evidente que suas características se encaixariam perfeitamente na Premier League. Provavelmente não demorará muito até o nome de Gadou aparecer pela primeira vez entre os rumores na Inglaterra.

No verão passado, houve muitas especulações sobre uma possível saída de Felix Nmecha, que atualmente atravessa uma fase ruim e é visto como o próximo jogador dos aurinegros que poderia sair por 100 milhões de euros. Mas, se Gadou continuar assim, essa disputa poderá ser acirrada algum dia.

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