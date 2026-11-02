Quando Nico Schlotterbeck se apresentou aos jornalistas na noite de sábado, após o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, e falou por seis minutos sobre o grande jogo da Bundesliga, mostrou-se quase sereno. O capitão do Borussia Dortmund transmitiu muita convicção e confiança em suas declarações, o que não surpreendeu diante do andamento da partida e do ponto conquistado.

Mas suas palavras foram além de uma análise imediata do jogo que acabara de terminar. Schlotterbeck parece sentir que o BVB tem mais chances de fazer algo nesta temporada do que nos anos anteriores. "O time é bom", disse ele, antes de apresentar uma justificativa menos voltada ao coletivo: "Acho até que alguns jogadores nem sabem o quanto são bons de verdade."

Schlotterbeck não revelou a quais companheiros se referia especificamente. Joane Gadou seria, sem dúvida, um bom palpite. Pelo talento, pelo potencial e pela evolução até aqui, o zagueiro de 19 anos, que pode custar ao BVB até 25 milhões de euros com os bônus, mostra-se cada vez mais uma verdadeira pechincha.

O conjunto de atributos de Gadou, que mede 1,95 m, já é impressionante para alguém tão jovem. Com seu porte físico excepcional, ele atua de forma implacável, agressiva e persistente nos confrontos diretos. Ganhar uma disputa contra esse gigante está longe de ser fácil.

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Joane Gadou é o terceiro jogador mais rápido da Bundesliga

Há também sua velocidade surpreendente. Nas oito rodadas disputadas até agora na Bundesliga, apenas quatro jogadores ultrapassaram os 36 km/h. Gadou aparece no pódio com 36,55 km/h, por uma margem mínima atrás de Sheraldo Becker, do Mainz, com 36,58 km/h, e do líder Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que chegou a 36,7 km/h.

O francês sabe usar bem essa vantagem. Em alguns lances, ele acelera de forma tão explosiva e dinâmica que quase nenhum adversário consegue escapar. Muitas vezes, foi o único jogador do Dortmund na cobertura defensiva. Já há inúmeras jogadas em que Gadou alcançou na corrida um adversário que avançava sozinho em direção ao gol e conseguiu pará-lo.

Ele também melhora cada vez mais com a bola nos pés. Gadou é o tipo de jogador que gosta de avançar com a bola pelo meio-campo e pelo terço final, criando superioridade numérica. No início, nem sempre encontrava o equilíbrio certo, e seus passes às vezes eram descuidados. Agora, porém, encontra com mais frequência bons espaços para passar a bola e acionar os companheiros. Na categoria de passes que rompem linhas, Gadou também está entre os melhores jogadores da Bundesliga, assim como em desarmes e recuperações de bola.

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Kovac sobre Joane Gadou: "Não está no nível em que eu gostaria que estivesse"

Questionado no sábado sobre a evolução de Gadou com a bola nos pés, o diretor esportivo Ole Book disse: "Com certeza. Achei que ele esteve muito bem nas últimas semanas. Basicamente, ele melhora em um aspecto a cada semana. A comissão técnica trabalha com ele de forma muito, muito minuciosa. Há reuniões e análises o tempo todo. Acho que os progressos são perceptíveis de uma semana para outra."

O técnico Niko Kovac estaria trabalhando individualmente com Gadou. Segundo relatos, o treinamento específico abrange seu posicionamento e o jogo aéreo. É especialmente nas disputas pelo alto que ele ainda tem margem para evoluir tecnicamente. Até agora, Gadou praticamente nunca teve participação decisiva nas bolas paradas ofensivas, o que, para o jogador mais alto do elenco, representa um potencial ainda bastante inexplorado.

Kovac também exige (ainda) mais no aspecto físico, como revelou recentemente: "Joane evoluiu muito bem, está progredindo bastante. Com ele, acontece o mesmo que com todos os outros jogadores que chegam aqui jovens: eles precisam de tempo para se desenvolver, também fisicamente. Ele está no caminho certo, em um bom nível, mas não no nível em que eu gostaria que estivesse."

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Joane Gadou tem atuação excelente contra o Bayern

Até agora, Gadou tem lidado bem com o ritmo de jogos a cada três ou quatro dias, ao qual ainda não estava tão acostumado em Salzburg. Ele já disputou 13 das 14 partidas oficiais. Foi titular em 11 delas e jogou os 90 minutos em nove.

No fim de semana, em Munique, foram 87 minutos. Gadou acompanhou do banco o empate de Fabio Silva, dois minutos depois de sua saída. Antes, atuando na surpreendente função de lateral-direito em uma linha de quatro defensores, havia deixado uma excelente impressão. E isso, vale destacar, em seu primeiro grande jogo em Munique.

Cinco desarmes, nove recuperações de bola, três afastamentos, oito duelos vencidos e dois dribles certos em duas tentativas: são números excepcionais. Foi sobretudo graças à velocidade de Gadou e à sua força nas disputas que o Dortmund pôde adiantar bastante a linha defensiva e pressionar o Bayern mais à frente.

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Reforço do BVB, Joane Gadou "tem possibilidades incríveis"

"Ele tem possibilidades incríveis: fisicamente, defensivamente, nas disputas de bola", disse Book. "Se tudo isso se encaixar, ele ainda vai nos dar muitas alegrias no futuro." Se Gadou ficar ainda mais forte fisicamente e mantiver sua evolução, sobretudo no ritmo que vem apresentando, as perguntas sobre seu futuro poderão se tornar urgentes mais rápido do que se imagina hoje.

O jogador, que disputou duas partidas pela seleção sub-21, assinou com o BVB até 2031. É evidente que suas características se encaixariam perfeitamente na Premier League. Provavelmente não demorará muito para que o nome de Gadou apareça pela primeira vez entre os rumores do futebol inglês.

No verão passado, houve muitas especulações sobre uma possível saída de Felix Nmecha, que atualmente vive uma má fase e é visto como o potencial próximo jogador a deixar o clube da Vestfália por 100 milhões de euros. Mas, se Gadou continuar assim, essa disputa poderá ficar acirrada um dia.

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