Compartilhar Siga GOAL no Google

Nicolo Zaniolo falou sobre sua saída inesperada da concentração da seleção italiana e admitiu que deixar a equipe foi uma decisão dolorosa. O meio-campista da Udinese havia sido incluído na convocação mais recente de Roberto Mancini antes de optar por se retirar no início desta semana.

Publicidade

A seleção italiana tem sido alvo de questionamentos sobre a situação de Nicolo Zaniolo depois que o meia da Udinese deixou repentinamente o centro de treinamento da equipe nacional em Coverciano. Zaniolo havia sido um dos nomes de destaque das convocações recentes de Roberto Mancini, mas sua participação com o grupo foi interrompida na terça-feira. O ex-jogador da Roma recorreu às redes sociais para esclarecer que sua saída se deveu a questões pessoais, e não a algum conflito interno ou lesão, pondo fim a rumores que haviam começado a circular na imprensa italiana.

Em uma publicação para seus seguidores no Instagram, Zaniolo falou sobre o peso emocional da decisão e reconheceu que deixar os companheiros estava longe de ser fácil. O jogador de 25 anos reafirmou seu compromisso com a seleção apesar da ausência neste momento e deixou claro que pretende voltar ao grupo assim que suas circunstâncias pessoais permitirem. Ele ressaltou que vestir a tradicional camisa azul continua sendo sua maior ambição, mesmo enquanto se afasta para lidar com questões fora de campo.

“Deixar Coverciano não foi fácil, mas tomei essa decisão exclusivamente por motivos pessoais”, escreveu Zaniolo em um story publicado em seu perfil no Instagram na noite de terça-feira. O meio-campista também agradeceu à comissão técnica pelo apoio recebido nesse período. “Vestir a camisa azul é sempre motivo de orgulho. Gostaria de agradecer ao treinador, à comissão técnica e aos meus companheiros pelo apoio”, acrescentou, segundo o Football Italia.

Pedido de privacidade em meio às especulações

A saída de Zaniolo provocou um debate imediato na Itália, com torcedores e comentaristas tentando entender por que um dos atacantes mais talentosos do país deixaria a seleção durante uma pausa importante para compromissos internacionais. Ciente das crescentes especulações, o jogador da Udinese aproveitou o comunicado para pedir respeito à sua privacidade. Ele pediu ao público que não acreditasse em histórias inventadas nem em versões dos acontecimentos que não refletem a realidade de sua situação atual.

Publicidade Publicidade

“Peço apenas que minha vida privada seja respeitada e que não se dê crédito a versões dos acontecimentos que nada têm a ver comigo”, afirmou Zaniolo. “Essa camisa tem um lugar especial no meu coração e continuarei trabalhando duro todos os dias para merecer a chance de vesti-la novamente.” Com essa declaração direta, Zaniolo parece querer evitar a agitação da imprensa que o acompanhou em alguns momentos da carreira, especialmente durante suas transferências de grande repercussão entre Roma, Galatasaray, Aston Villa e, agora, Udinese.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ITÁ Liga das Nações A 14:45 FRA Assistir

Em busca de regularidade na seleção italiana

O momento dessa saída é particularmente frustrante tanto para o jogador quanto para o treinador, já que Roberto Mancini segue como um firme apoiador de Zaniolo desde seu retorno ao comando da Itália. Mancini foi o treinador que deu a Zaniolo sua primeira oportunidade na seleção principal antes mesmo de o jogador estrear profissionalmente pela Roma e convocou o meio-campista nas duas listas anunciadas desde que voltou ao cargo.

Zaniolo não entra em campo pela Itália há mais de dois anos, dado que evidencia a irregularidade de sua trajetória na seleção. Uma lesão já o havia tirado da primeira concentração de Mancini após o retorno do treinador, e esta nova saída por motivos pessoais adia ainda mais sua tentativa de recuperar um lugar habitual entre os titulares. Apesar desses contratempos, o talento do jogador segue incontestável, e Mancini parece disposto a esperar que Zaniolo encontre a estabilidade necessária para voltar a contribuir no mais alto nível.

Publicidade

Foco volta para a Udinese

Por enquanto, Zaniolo vai se concentrar em seus compromissos no futebol italiano e em resolver as questões pessoais que o levaram a deixar a concentração. Sua transferência para a Udinese no verão foi vista como uma oportunidade de reconstruir sua reputação na Serie A e encontrar a regularidade que, no passado, fez dele a promessa jovem mais empolgante do futebol europeu.

A seleção italiana disputará seus próximos jogos sem a criatividade do jogador formado nas categorias de base da Inter de Milão. Enquanto isso, Zaniolo trabalhará longe dos holofotes para garantir que esteja preparado mental e fisicamente quando a Itália voltar a se reunir. Sua declaração serve como um lembrete do lado humano por trás do futebol profissional, enquanto ele concilia a intensa pressão de representar seu país com os desafios da vida privada.